“Partido con cuentas pendientes” y “una cita con Messi”: las repercusiones en Inglaterra tras la clasificación de Argentina

La prensa inglesa ya comenzó a hablar del cruce por semifinales

La confirmación del histórico choque entre Argentina e Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026 encendió de inmediato las alarmas y el debate en territorio británico, donde la prensa local ya palpita el cruce con una mezcla de respeto, euforia y viejas cuentas por cobrar.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró acceder a una nueva instancia después de vencer 3-1 a Suiza en la prórroga y ahora se verá las caras con la selección inglesa, quien protagonizó una agónica clasificación ante Noruega.

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A partir del silbatazo final del árbitro João Pinheiro, los principales periódicos y portales deportivos de Inglaterra no tardaron en inundar sus portadas digitales con análisis tácticos, recuerdos del historial mundialista y, sobre todo, un fuerte foco en la figura de Lionel Messi, a quien enfrentarán por primera vez a nivel de selecciones absolutas. Todo envuelto un clima mediático que ya calienta la previa de un clásico que trasciende lo estrictamente futbolístico.

El prestigioso diario The Guardian recordó el histórico cruce en México 86 para plantear el cruce que se avecina: “Argentina se enfrentará a Inglaterra en las semifinalesel miércoles; 40 años después de que la Mano de Dios provocara una conmoción que nunca se ha disipado del todo, Messi finalmente disputará un partido aún más emocionante por su singularidad"

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La portada de DailyMail

El periódico The Sun aclaró que Inglaterra deberá “destronar a Lionel Messi y a Argentina” para soñar con el título: “Los aficionados ingleses estarán relamiéndose ante la perspectiva del partido de fútbol de mayor rivalidad contra sus acérrimos rivales sudamericanos”.

“Estos países han protagonizado algunos de los partidos más polémicos de la historia de la Copa del Mundo”, señalaron con el foco puesto en 1986, pero también en lo sucedido con la expulsión de David Beckham en 1998 y el duelo de 1966 que tuvo a Antonio Ubaldo Rattín como protagonista.

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El Daily Mail le planteó a sus usuarios que debían “despejar sus agendas y llenar los refrigeradores” para vivir esta “experiencia histórica”. “¡Qué noche tan memorable debería ser y qué curiosa coincidencia en la maratónica carrera internacional de Messi que, en los últimos 21 años, a lo largo de seis Mundiales y 205 partidos con su selección, el jugador de 39 años nunca se haya enfrentado a Inglaterra!“, señalaron sobre una ”rivalidad que se extiende a lo largo de 64 años".

“Con la victoria sobre México, Inglaterra ya ha exorcizado algunos demonios en el Azteca. Ahora, 40 años después de haber sido atormentados por el puño de Diego Maradona, se enfrentan a los pies danzantes de otro número 10 argentino. ¿Qué queda por ver? ¿Cuánto más podrá aguantar el maltrecho cuerpo de Messi? El jugador de 39 años ya acumula 330 minutos en tres partidos de eliminatoria. Pero solo un necio apostaría en contra de que escriba su propia historia", reflexionaron.

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“Es un partido cargado de historia, anécdotas y cuentas pendientes. Y la historia reciente sugiere que podría ser un espectáculo brutal”, plantearon.

La portada de The Guardian

El portal Independent afirmó que Argentina no “elige el camino fácil”, pero reconocieron que Kansas City “vibró” como Buenos Aires, aunque matizaron: “Las escenas de euforia y un golazo contrastaron enormemente con una actuación totalmente insípida”. En esa línea, aseguraron: “Puede que no les importe. No cuando tienen un partido de rencor contra Inglaterra que los mantiene concentrados y un golazo espectacular de Julián Álvarez para disfrutar”.

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El rotativo The Telegraph celebró que “finalmente” Inglaterra “tendrá una cita con Lionel Messi” y aseguraron que “viejas rivalidades se reavivarán el miércoles”. “Lionel Messi se interpone en el camino de Inglaterra”, tituló la crónica en la que también se preguntó: “¿Se merecía Suiza un resultado tan cruel? Probablemente no. Habían sido el mejor equipo durante casi toda la primera hora (...)“.

Con las cartas sobre la mesa, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se prepara para ser el escenario de un enfrentamiento táctico y emocional que paralizará al planeta entero. No se trata únicamente de un pasaje a la gran final del 19 de julio; es la reedición de una rivalidad eterna cargada de mística, épica y una tensión cultural que el fútbol se encargó de reavivar. Mientras el reloj corre, el fútbol mundial aguarda con expectación el pitazo inicial de un clásico que promete escribir una de las páginas más memorables de la historia moderna de los Mundiales.

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La portada de The Telegraph