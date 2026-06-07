Las almendras y los maníes suman nutrientes que protegen el corazón

Los frutos secos como las almendras y los maníes figuran entre las opciones citadas por su aporte a la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la principal causa de muerte en el mundo y especialistas en nutrición subrayan la importancia de una alimentación variada para reducir este riesgo.

Entre las alternativas más citadas destacan los frutos secos como las almendras y los maníes, reconocidos por su potencial beneficio en la salud cardiovascular, aunque sus diferencias nutricionales generan consultas frecuentes, según Elizabeth Shaw, licenciada en alimentación y nutrición en San Diego State University, en Eating Well.

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Escoger entre almendras y maníes para la salud del corazón depende principalmente de las necesidades individuales. Ambos frutos secos ofrecen beneficios comprobados, pero se distinguen por sus nutrientes: las almendras aportan más vitamina E y magnesio, mientras que los maníes contienen más niacina y folato. Por ello, expertos recomiendan prestar atención al perfil nutricional y a la variedad en la alimentación antes de decidir cuál incorporar con mayor frecuencia.

El consumo regular de frutos secos destaca por ser accesible y por la densidad de nutrientes relacionados con el buen funcionamiento cardiovascular.

Beneficios de las almendras para la salud cardiovascular

Las almendras son apreciadas por su aporte de grasas insaturadas, fibra, vitamina E y magnesio. El nutricionista Drew Hemler identificó a este fruto seco como excelente fuente de estos nutrientes, esenciales para la salud del corazón.

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Las almendras aportan grasas insaturadas, fibra, vitamina E y magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de fibra, grasas insaturadas y compuestos vegetales contribuye a reducir el colesterol LDL y aumentar el colesterol HDL, según estudios citados por Eating Well. La nutricionista Roxana Ehsani señala que la fibra “favorece la eliminación del colesterol del organismo y apoya el control del mismo”.

Además, la vitamina E funciona como antioxidante, ayudando a proteger las arterias del deterioro oxidativo asociado al desarrollo de aterosclerosis y al aumento de la presión arterial.

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Por su parte, el magnesio desempeña un rol en la regulación de la presión arterial y los niveles de glucosa, dos factores involucrados en la prevención de enfermedades cardíacas.

Beneficios de los maníes para el corazón

Los maníes presentan un perfil nutricional diferente, aunque igualmente relevante para el cuidado cardiovascular. De acuerdo con Hemler, ofrecen una mayor proporción de proteínas y sobresalen por su aporte de niacina y folato, nutrientes fundamentales para el funcionamiento celular y la protección del corazón.

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Los maníes presentan un perfil nutricional diferente para el cuidado cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capa externa de los maníes contiene compuestos bióactivos y antioxidantes que refuerzan su valor nutricional. Investigaciones compartidas por Eating Well señalan que consumirlos al menos dos veces por semana puede asociarse con menor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Los maníes contribuyen también a la mejora de los niveles de colesterol y triglicéridos. La acción de la niacina ayuda a reducir el colesterol LDL y a incrementar el HDL. Otro aspecto señalado es el posible efecto en la reducción del estrés.

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Almendras vs. maníes: ¿cuál elegir para la salud cardíaca?

No hay un claro vencedor en términos de salud cardiovascular. Ambos frutos secos pueden integrarse en una dieta equilibrada, siempre que se consuman de manera regular y adaptada a la realidad de cada individuo.

Hemler añadió que elegir la opción que mejor encaje con los hábitos personales y mantenerla en la dieta diaria es lo más determinante en materia de prevención.

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La prevención en salud cardiovascular depende de la constancia en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad nutricional que ofrecen ambos frutos secos respalda la idea de combinar su consumo para amplificar sus efectos positivos en la salud cardíaca y reducir el riesgo general.

Consejos para consumir frutos secos y cremas vegetales de forma saludable

El consumo de frutos secos y cremas de frutos secos requiere prestar atención a la composición y la cantidad. Los nutricionistas consultados por Eating Well recomiendan seleccionar productos con ingredientes mínimos, preferentemente solo frutos secos y algo de sal, para priorizar las grasas insaturadas y evitar problemas relacionados con el exceso de sodio.

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La moderación en los azúcares añadidos es fundamental, ya que muchas cremas incluyen dulces que disminuyen su calidad nutricional. La porción sugerida suele ser de una a dos cucharadas. Acompañar las cremas con alimentos ricos en fibra, como frutas o vegetales, ayuda a mejorar el efecto saciante y el perfil protector de los refrigerios, al combinar grasas saludables, proteínas y fibra.

Diversificar el consumo de frutos secos y alternar diferentes cremas permite obtener un rango más amplio de micronutrientes y antioxidantes, lo que fortalece la estrategia para optimizar la salud cardiovascular a través de la dieta.

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