Mundo

El jefe de la ONU pidió “mejoras tangibles” para la población siria tras su histórica visita a Damasco

António Guterres cerró su primer viaje a Siria como secretario general con un llamado a que el proceso político se traduzca en cambios concretos para los sirios, en la primera visita de un jefe de la ONU al país en 17 años

Guardar
Google icon
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla durante una conferencia de prensa en el Hotel Seven Gates, en Damasco (REUTERS/Khalil Ashawi)
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla durante una conferencia de prensa en el Hotel Seven Gates, en Damasco (REUTERS/Khalil Ashawi)

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó este domingo a aprovechar la transición política en Siria para mejorar la vida de las personas, al concluir su histórica visita a Damasco. Se trata de su primer viaje al país desde que asumió el mandato en 2017 y de la primera visita de un jefe de la organización a Siria en 17 años.

En una rueda de prensa con la que puso fin a su recorrido, Guterres indicó que la tarea ahora es “traducir la transición política en mejoras tangibles en la vida de las personas, para que cada sirio se sienta plenamente partícipe en la construcción del futuro de su país”. El dirigente portugués llegó a Damasco el sábado y mantuvo encuentros con el presidente interino, Ahmed al Sharaa, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al Shaibani, además de reunirse con representantes de la sociedad civil siria.

PUBLICIDAD

Guterres se declaró “más que optimista” respecto de la situación en el país, aunque reconoció que queda mucho trabajo por delante. Aseguró haber constatado “avances significativos en la transición política, a pesar de las cicatrices dejadas por años de conflicto” durante el régimen de Bashar al Assad, y remarcó que Naciones Unidas “seguirá siendo un firme aliado del pueblo sirio en este camino”.

Consultado sobre las matanzas de miembros de la minoría alauí registradas en la costa mediterránea siria y los enfrentamientos armados en la provincia meridional de Al Sueida, Guterres sostuvo que el proceso de “reconciliación y rendición de cuentas” debe completarse. El secretario general señaló que existen indicios de que “hay compromiso para solucionar” ambos episodios, sin ofrecer más precisiones sobre plazos o mecanismos concretos.

PUBLICIDAD

El presidente sirio Ahmad al-Sharaa da la bienvenida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el palacio presidencial de Siria en Damasco (AP Foto/Omar Albam)
El presidente sirio Ahmad al-Sharaa da la bienvenida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el palacio presidencial de Siria en Damasco (AP Foto/Omar Albam)

El jefe de la ONU insistió también en la importancia de la reconstrucción del país, al sostener que Siria “necesita urgentemente” apoyo político y económico, y pidió a la comunidad internacional que respalde al pueblo sirio en la próxima etapa. Reclamó “un levantamiento total” de las sanciones internacionales que aún pesan sobre el país, así como un incremento de las inversiones de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros. Según una estimación del Banco Mundial difundida en octubre pasado, el coste de reconstruir la infraestructura y las viviendas dañadas durante el conflicto ronda los 216.000 millones de dólares, una cifra que el propio organismo calificó de conservadora dentro de un rango que llega hasta los 345.000 millones.

Sobre los Altos del Golán, meseta siria ocupada militarmente por Israel desde 1967 y anexionada de forma unilateral en 1981, Guterres reafirmó que “las violaciones de la soberanía de Siria son inaceptables” y exigió que el Estado israelí cumpla con el Acuerdo de Separación firmado en 1974. El dirigente se reunió con el gobernador de Al Quneitra, Ghasan Elias al Sayed Ahmed, provincia siria situada parcialmente bajo ocupación militar israelí, y con otros responsables locales de la zona fronteriza.

Guterres adelantó que Naciones Unidas presentará a finales de este mes un informe detallado ante el Consejo de Seguridad sobre las violaciones israelíes documentadas en territorio sirio y remarcó que Siria “sigue siendo un pilar de estabilidad” en la región. El anuncio se produce en un contexto de tensión persistente entre Damasco y Tel Aviv, que en los últimos meses han mantenido rondas de contactos directos sin que ello haya logrado frenar la actividad militar israelí en el sur sirio.

Durante su estancia, el secretario general visitó también sitios históricos como la Mezquita de los Omeyas y la Ciudad Antigua de Damasco, además de la prisión de Sednaya, convertida en símbolo de la represión ejercida por el aparato de seguridad del régimen de Asad contra opositores y disidentes durante décadas.

Temas Relacionados

António GuterresONUSiria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El oscuro historial de Abdul Ballout, el sospechoso del atentado en Berlín que intentó unirse al Estado Islámico

El hombre de 21 años acumulaba condenas por agresión y extorsión, había difundido propaganda yihadista y fue juzgado por preparar un acto grave de violencia contra la seguridad de Alemania

El oscuro historial de Abdul Ballout, el sospechoso del atentado en Berlín que intentó unirse al Estado Islámico

Irán amenazó con extender el conflicto si Estados Unidos reanuda los ataques: “Si insisten en la guerra, esta se expandirá”

El portavoz militar del régimen persa afirmó que las operaciones iraníes ya abarcan desde Jordania hasta el Golfo Pérsico, en medio de una frágil pausa en los bombardeos

Irán amenazó con extender el conflicto si Estados Unidos reanuda los ataques: “Si insisten en la guerra, esta se expandirá”

El principal sospechoso del ataque en la fiesta del Orgullo LGBT de Berlín fue abatido por la Policía

Las autoridades informaron que el hombre murió durante un operativo de captura, después de que presuntamente se abalanzara con un arma blanca contra agentes de una unidad especial

El principal sospechoso del ataque en la fiesta del Orgullo LGBT de Berlín fue abatido por la Policía

El embajador de EEUU ante la ONU aseguró que Trump frenó los ataques contra Irán para darle “margen” a las negociaciones

Mike Waltz aseguró que Washington sigue “cargado y listo” para nuevos ataques, mientras Teherán condiciona su cese de bombardeos a que continúe la pausa estadounidense

El embajador de EEUU ante la ONU aseguró que Trump frenó los ataques contra Irán para darle “margen” a las negociaciones

El Olimpo, nuevo Patrimonio Mundial: la montaña sagrada de Grecia recibió el reconocimiento de la UNESCO

La inclusión destaca su valor como símbolo universal, natural y cultural. Representa un hito para el país y refuerza la protección de uno de los paisajes más emblemáticos del planeta

El Olimpo, nuevo Patrimonio Mundial: la montaña sagrada de Grecia recibió el reconocimiento de la UNESCO
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Colombia quedó en desventaja ante Argentina y México a la hora de venderle productos a EE. UU.: confirman problema para el café y las flores

Colombia quedó en desventaja ante Argentina y México a la hora de venderle productos a EE. UU.: confirman problema para el café y las flores

Cómo fue el regreso de astronautas a la Tierra tras 241 días en la Estación Espacial Internacional

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada

“Miente quien diga que el Ejército es el beneficiario”: CNDH responde a críticas por recomendación en caso Ayotzinapa

La Ciudad transformará la ex estación de tranvías de San Cristóbal en una plaza para más de 20.000 vecinos

INFOBAE AMÉRICA

Panamá podría enfrentar uno de los mayores desafíos climáticos de su historia durante las próximas décadas

Panamá podría enfrentar uno de los mayores desafíos climáticos de su historia durante las próximas décadas

Dos contrabandistas mexicanos condenados tras abandonar a una salvadoreña que murió en el desierto de Nuevo México

Autoridades de Costa Rica reportan la caída de los 12 principales jefes narco del Caribe en tres años

Muere en ataque armado la tiktoker “La MiAmor” en una masacre con seis víctimas en Guatemala

El Salvador logra doble oro histórico en tiro con arco compuesto en Santo Domingo 2026

ENTRETENIMIENTO

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

El día que Audrey Hepburn dejó clara su postura sobre la cirugía plástica: “Me gané todas mis arrugas”

Alan Ritchson contó cómo fue protagonizar “Motorcity”, la película sin diálogos: “Abrí el guion y solo había escenas de acción”

La derrota que llevó a Matt Damon a escribir ‘Good Will Hunting’ en los años 90: “Fue el verdadero impulso”

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami