El jefe de la ONU pidió “mejoras tangibles” para la población siria tras su histórica visita a Damasco

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla durante una conferencia de prensa en el Hotel Seven Gates, en Damasco (REUTERS/Khalil Ashawi)

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó este domingo a aprovechar la transición política en Siria para mejorar la vida de las personas, al concluir su histórica visita a Damasco. Se trata de su primer viaje al país desde que asumió el mandato en 2017 y de la primera visita de un jefe de la organización a Siria en 17 años.

En una rueda de prensa con la que puso fin a su recorrido, Guterres indicó que la tarea ahora es “traducir la transición política en mejoras tangibles en la vida de las personas, para que cada sirio se sienta plenamente partícipe en la construcción del futuro de su país”. El dirigente portugués llegó a Damasco el sábado y mantuvo encuentros con el presidente interino, Ahmed al Sharaa, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al Shaibani, además de reunirse con representantes de la sociedad civil siria.

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Guterres se declaró “más que optimista” respecto de la situación en el país, aunque reconoció que queda mucho trabajo por delante. Aseguró haber constatado “avances significativos en la transición política, a pesar de las cicatrices dejadas por años de conflicto” durante el régimen de Bashar al Assad, y remarcó que Naciones Unidas “seguirá siendo un firme aliado del pueblo sirio en este camino”.

Consultado sobre las matanzas de miembros de la minoría alauí registradas en la costa mediterránea siria y los enfrentamientos armados en la provincia meridional de Al Sueida, Guterres sostuvo que el proceso de “reconciliación y rendición de cuentas” debe completarse. El secretario general señaló que existen indicios de que “hay compromiso para solucionar” ambos episodios, sin ofrecer más precisiones sobre plazos o mecanismos concretos.

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El presidente sirio Ahmad al-Sharaa da la bienvenida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el palacio presidencial de Siria en Damasco (AP Foto/Omar Albam)

El jefe de la ONU insistió también en la importancia de la reconstrucción del país, al sostener que Siria “necesita urgentemente” apoyo político y económico, y pidió a la comunidad internacional que respalde al pueblo sirio en la próxima etapa. Reclamó “un levantamiento total” de las sanciones internacionales que aún pesan sobre el país, así como un incremento de las inversiones de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros. Según una estimación del Banco Mundial difundida en octubre pasado, el coste de reconstruir la infraestructura y las viviendas dañadas durante el conflicto ronda los 216.000 millones de dólares, una cifra que el propio organismo calificó de conservadora dentro de un rango que llega hasta los 345.000 millones.

Sobre los Altos del Golán, meseta siria ocupada militarmente por Israel desde 1967 y anexionada de forma unilateral en 1981, Guterres reafirmó que “las violaciones de la soberanía de Siria son inaceptables” y exigió que el Estado israelí cumpla con el Acuerdo de Separación firmado en 1974. El dirigente se reunió con el gobernador de Al Quneitra, Ghasan Elias al Sayed Ahmed, provincia siria situada parcialmente bajo ocupación militar israelí, y con otros responsables locales de la zona fronteriza.

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Guterres adelantó que Naciones Unidas presentará a finales de este mes un informe detallado ante el Consejo de Seguridad sobre las violaciones israelíes documentadas en territorio sirio y remarcó que Siria “sigue siendo un pilar de estabilidad” en la región. El anuncio se produce en un contexto de tensión persistente entre Damasco y Tel Aviv, que en los últimos meses han mantenido rondas de contactos directos sin que ello haya logrado frenar la actividad militar israelí en el sur sirio.

Durante su estancia, el secretario general visitó también sitios históricos como la Mezquita de los Omeyas y la Ciudad Antigua de Damasco, además de la prisión de Sednaya, convertida en símbolo de la represión ejercida por el aparato de seguridad del régimen de Asad contra opositores y disidentes durante décadas.

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