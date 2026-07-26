Cansancio persistente tras el descanso: 6 claves para recuperar energía

Los expertos en salud y bienestar recomiendan hábitos de vida suave para mejorar la recuperación y prevenir el agotamiento persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agotamiento que persiste tras el fin de semana se ha consolidado como un fenómeno frecuente, impactando la productividad y el bienestar de una parte significativa de la población a lo largo de la semana laboral.

Aunque suele asumirse que los días libres bastan para una recuperación integral, diversos estudios muestran que esta pausa no siempre garantiza la restauración completa de los niveles de energía física y mental. La desconexión superficial, sumada a rutinas laborales exigentes y hábitos poco saludables, puede perpetuar la sensación de fatiga crónica.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, expertos en salud y bienestar han comenzado a recomendar un enfoque basado en los denominados hábitos de “vida suave”. De acuerdo con análisis de Welltory, Sports Medicine Weekly y el NHS británico, la integración de rutinas sencillas, sostenibles y adaptadas al ritmo personal resulta fundamental para mejorar la recuperación y prevenir el agotamiento persistente.

Los especialistas coinciden en que la clave para revertir este fenómeno radica en priorizar el descanso de calidad, fomentar la desconexión consciente y promover actividades que permitan al cuerpo y la mente recuperar su equilibrio real.

PUBLICIDAD

Además, publicaciones recientes de la American Psychological Association (APA) subrayan que hábitos como el descanso regular, la exposición a la luz natural, la reducción del uso de dispositivos electrónicos antes de dormir y la práctica de ejercicios suaves, como la caminata o la meditación, pueden favorecer una recuperación auténtica y duradera.

Según la APA, “la reconstrucción de la energía no depende de soluciones rápidas ni de estrategias superficiales, sino de la creación de espacios diarios para la recuperación y el autocuidado”.

PUBLICIDAD

Seis hábitos clave para la recuperación real

Una persona reposa en un sofá bajo una manta, recibiendo luz natural de una ventana, con una taza de té y un libro cerca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la National Sleep Foundation sostienen que mantener un horario regular para dormir y despertar, incluso durante los fines de semana, es esencial para la recuperación física y mental.

En sus recomendaciones, la fundación afirma que acostarse y levantarse a la misma hora todos los días ayuda a estabilizar el ritmo circadiano y mejora la calidad del sueño, lo que impacta directamente en los niveles de energía y el bienestar general.

PUBLICIDAD

Respecto a la desconexión laboral y digital, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sugiere establecer una rutina nocturna libre de tecnología al menos una hora antes de dormir. La exposición a pantallas puede alterar la producción de melatonina y dificultar el inicio del sueño, por lo que recomienda apagar dispositivos electrónicos, dejar el teléfono fuera del dormitorio y favorecer actividades relajantes, como la lectura o ejercicios de respiración, antes de acostarse.

La actividad física ligera también figura entre los hábitos respaldados por evidencia. De acuerdo con Sports Medicine Weekly, las caminatas suaves o rutinas breves de estiramiento contribuyen a la recuperación sin agotar al organismo.

PUBLICIDAD

El mismo medio aconseja priorizar sesiones cortas y frecuentes, en vez de rutinas extenuantes, así como asegurar una hidratación adecuada y elegir comidas sencillas y nutritivas para favorecer la restitución energética.

El National Health Service (NHS) del Reino Unido recomienda alternar periodos de actividad y descanso a lo largo del día. Esta alternancia permite mantener la energía estable y evitar picos de fatiga.

PUBLICIDAD

Además, el NHS sugiere la autopercepción corporal y emocional: registrar sensaciones de fatiga, cambios de humor y calidad del sueño puede ayudar a ajustar los hábitos de recuperación de manera personalizada.

Por último, la plataforma internacional Welltory recomienda la incorporación de microdescansos conscientes. Sus expertos sugieren bloques de concentración de 90 minutos seguidos de pausas de 15 a 20 minutos, durante las cuales resulta fundamental exponerse a la luz natural, practicar respiración tranquila y alejarse de las pantallas para favorecer la recuperación real.

PUBLICIDAD

Cómo integrar la “vida suave” en la rutina diaria

Una persona se hidrata con agua mientras disfruta de una comida consciente y equilibrada en un entorno luminoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implementar estos hábitos requiere constancia y flexibilidad. Según Sports Medicine Weekly, lo más efectivo es empezar con pequeños cambios y repetirlos hasta que se vuelvan parte de la rutina.

Mantener herramientas de relajación a mano, como una colchoneta, una botella de agua o una lámpara de luz suave, facilita la práctica diaria. El NHS recalca que cada persona debe ajustar los horarios y tipos de descanso según su propio ritmo, evitando sobrecargarse de tareas y aprendiendo a priorizar lo esencial.

PUBLICIDAD

Los especialistas coinciden en que la clave está en la regularidad y la autocompasión. Según Welltory, “la recuperación más efectiva no es la más vistosa, sino aquella que se sostiene en el tiempo y se adapta a las necesidades reales del cuerpo”.