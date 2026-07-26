Salud

Cansancio persistente tras el descanso: 6 claves para recuperar energía

Especialistas recomiendan regular los horarios de sueño, reducir el uso de pantallas, incorporar actividad física ligera y realizar pausas conscientes para favorecer una mejor recuperación física y mental

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Mujer acostada de espalda en una colchoneta azul en un piso de madera, con las rodillas flexionadas y las manos sobre el abdomen. Hay una lámpara encendida al fondo.
Los expertos en salud y bienestar recomiendan hábitos de vida suave para mejorar la recuperación y prevenir el agotamiento persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agotamiento que persiste tras el fin de semana se ha consolidado como un fenómeno frecuente, impactando la productividad y el bienestar de una parte significativa de la población a lo largo de la semana laboral.

Aunque suele asumirse que los días libres bastan para una recuperación integral, diversos estudios muestran que esta pausa no siempre garantiza la restauración completa de los niveles de energía física y mental. La desconexión superficial, sumada a rutinas laborales exigentes y hábitos poco saludables, puede perpetuar la sensación de fatiga crónica.

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Frente a este escenario, expertos en salud y bienestar han comenzado a recomendar un enfoque basado en los denominados hábitos de “vida suave”. De acuerdo con análisis de Welltory, Sports Medicine Weekly y el NHS británico, la integración de rutinas sencillas, sostenibles y adaptadas al ritmo personal resulta fundamental para mejorar la recuperación y prevenir el agotamiento persistente.

Los especialistas coinciden en que la clave para revertir este fenómeno radica en priorizar el descanso de calidad, fomentar la desconexión consciente y promover actividades que permitan al cuerpo y la mente recuperar su equilibrio real.

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Además, publicaciones recientes de la American Psychological Association (APA) subrayan que hábitos como el descanso regular, la exposición a la luz natural, la reducción del uso de dispositivos electrónicos antes de dormir y la práctica de ejercicios suaves, como la caminata o la meditación, pueden favorecer una recuperación auténtica y duradera.

Según la APA, “la reconstrucción de la energía no depende de soluciones rápidas ni de estrategias superficiales, sino de la creación de espacios diarios para la recuperación y el autocuidado”.

Seis hábitos clave para la recuperación real

Una persona recostada en un sofá bajo una manta, con una mano en la frente. Una taza de té y un libro están sobre una mesa junto a una ventana.
Una persona reposa en un sofá bajo una manta, recibiendo luz natural de una ventana, con una taza de té y un libro cerca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la National Sleep Foundation sostienen que mantener un horario regular para dormir y despertar, incluso durante los fines de semana, es esencial para la recuperación física y mental.

En sus recomendaciones, la fundación afirma que acostarse y levantarse a la misma hora todos los días ayuda a estabilizar el ritmo circadiano y mejora la calidad del sueño, lo que impacta directamente en los niveles de energía y el bienestar general.

Respecto a la desconexión laboral y digital, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sugiere establecer una rutina nocturna libre de tecnología al menos una hora antes de dormir. La exposición a pantallas puede alterar la producción de melatonina y dificultar el inicio del sueño, por lo que recomienda apagar dispositivos electrónicos, dejar el teléfono fuera del dormitorio y favorecer actividades relajantes, como la lectura o ejercicios de respiración, antes de acostarse.

La actividad física ligera también figura entre los hábitos respaldados por evidencia. De acuerdo con Sports Medicine Weekly, las caminatas suaves o rutinas breves de estiramiento contribuyen a la recuperación sin agotar al organismo.

El mismo medio aconseja priorizar sesiones cortas y frecuentes, en vez de rutinas extenuantes, así como asegurar una hidratación adecuada y elegir comidas sencillas y nutritivas para favorecer la restitución energética.

El National Health Service (NHS) del Reino Unido recomienda alternar periodos de actividad y descanso a lo largo del día. Esta alternancia permite mantener la energía estable y evitar picos de fatiga.

Además, el NHS sugiere la autopercepción corporal y emocional: registrar sensaciones de fatiga, cambios de humor y calidad del sueño puede ayudar a ajustar los hábitos de recuperación de manera personalizada.

Por último, la plataforma internacional Welltory recomienda la incorporación de microdescansos conscientes. Sus expertos sugieren bloques de concentración de 90 minutos seguidos de pausas de 15 a 20 minutos, durante las cuales resulta fundamental exponerse a la luz natural, practicar respiración tranquila y alejarse de las pantallas para favorecer la recuperación real.

Cómo integrar la “vida suave” en la rutina diaria

Primer plano de mujer bebiendo agua, plato de ensalada con pescado, cuenco de frutas, rebanada de pan integral, tenedor y cuchillo en mesa.
Una persona se hidrata con agua mientras disfruta de una comida consciente y equilibrada en un entorno luminoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implementar estos hábitos requiere constancia y flexibilidad. Según Sports Medicine Weekly, lo más efectivo es empezar con pequeños cambios y repetirlos hasta que se vuelvan parte de la rutina.

Mantener herramientas de relajación a mano, como una colchoneta, una botella de agua o una lámpara de luz suave, facilita la práctica diaria. El NHS recalca que cada persona debe ajustar los horarios y tipos de descanso según su propio ritmo, evitando sobrecargarse de tareas y aprendiendo a priorizar lo esencial.

Los especialistas coinciden en que la clave está en la regularidad y la autocompasión. Según Welltory, “la recuperación más efectiva no es la más vistosa, sino aquella que se sostiene en el tiempo y se adapta a las necesidades reales del cuerpo”.

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