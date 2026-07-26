El Salvador

Dos contrabandistas mexicanos condenados tras abandonar a una salvadoreña que murió en el desierto de Nuevo México

Evelyn Esmeralda Villalta Márquez fue hallada sin vida en Santa Teresa, Nuevo México; dos guías mexicanos recibieron 46 meses de prisión federal

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Estados Unidos condenó a dos mexicanos por abandonar a una migrante salvadoreña en el desierto de Nuevo México, un hecho que derivó en su muerte. REUTERS/José Luis González
Estados Unidos condenó a dos mexicanos por abandonar a una migrante salvadoreña en el desierto de Nuevo México, un hecho que derivó en su muerte. REUTERS/José Luis González

En una sentencia emitida en Estados Unidos, dos ciudadanos mexicanos fueron declarados culpables y condenados a prisión tras ser identificados como responsables de haber dejado abandonada a una migrante salvadoreña en el desierto de Nuevo México, un hecho que derivó en la muerte de la joven. El caso, que involucró a una red de tráfico de personas, ha despertado la atención por la gravedad de las consecuencias y el método utilizado por quienes guiaban a migrantes en condiciones extremas.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los condenados, identificados como Gustavo Joachin-Hernández, de 37 años, e Israel González-Cruz, de 36, recibieron una pena de 46 meses de prisión federal (aproximadamente cuatro años). Ambos fueron señalados como guías de una organización dedicada al tráfico de migrantes y tras cumplir la condena, serán deportados a México. Las autoridades estadounidenses establecieron que ambos participaron cómo guías para migrantes que buscaban cruzar la frontera sur de forma irregular y que terminó con la muerte de Evelyn Esmeralda Villalta Márquez, una joven de 26 años originaria de El Salvador.

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La víctima fue Evelyn Esmeralda Villalta Márquez, una migrante de El Salvador de 26 años que intentaba cruzar la frontera sur de forma irregular. (Foto cortesía redes sociales)
La víctima fue Evelyn Esmeralda Villalta Márquez, una migrante de El Salvador de 26 años que intentaba cruzar la frontera sur de forma irregular. (Foto cortesía redes sociales)

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió en agosto de 2024 cuando un grupo de migrantes cruzó la frontera de manera ilegal. El 7 de ese mes, agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a 13 migrantes indocumentados ocultos en una zona desértica cercana a la carretera estatal 9, en Santa Teresa, Nuevo México. La investigación determinó que en ese trayecto, una de las personas que viajaba en el grupo, Evelyn Esmeralda Villalta Márquez, quedó rezagada debido al calor extremo y no pudo continuar con el resto.

El testimonio recabado por las autoridades señala que Joachin-Hernández admitió haber ayudado a la joven a llegar hasta el punto donde estaba previsto que el grupo fuese recogido, pero optó por dejarla atrás para proseguir con los demás migrantes. La búsqueda posterior, realizada por agentes federales, concluyó con el hallazgo del cuerpo de Villalta Márquez. La Oficina del Investigador Médico determinó que la causa de muerte fue hipertermia, consecuencia de la exposición prolongada a temperaturas cercanas a los 36 °C (97 °F) durante aproximadamente cinco horas y media de caminata por el desierto.

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La Patrulla Fronteriza localizó a 13 migrantes indocumentados ocultos cerca de la carretera estatal 9, en Santa Teresa, Nuevo México, tras el cruce ilegal de agosto de 2024. EFE/Paula Díaz
La Patrulla Fronteriza localizó a 13 migrantes indocumentados ocultos cerca de la carretera estatal 9, en Santa Teresa, Nuevo México, tras el cruce ilegal de agosto de 2024. EFE/Paula Díaz

La investigación estableció que ambos sentenciados se desempeñaban como guías para la organización de tráfico desde noviembre de 2023. De acuerdo con el expediente, Joachin-Hernández declaró que esperaba recibir una suma de 2,000 pesos mexicanos ($115 dólares) por cada migrante trasladado hasta una casa de resguardo en Estados Unidos. Las autoridades indicaron que el abandono ocurrió después de que la joven comenzara a quedarse atrás y presentara signos de agotamiento por el intenso calor.

El Departamento de Justicia informó que ambos mexicanos se declararon culpables del delito de conspiración para transportar a un migrante en condición irregular. Según los registros judiciales, la condena de 46 meses se dictó en la jurisdicción federal y tras cumplirla, los sentenciados serán entregados a las autoridades migratorias para su deportación a México.

El caso subraya los peligros asociados a la migración irregular y las prácticas de las redes de tráfico de personas en la región fronteriza. Las autoridades estadounidenses reiteraron que continuarán procesando penalmente a quienes participen en estas redes, especialmente cuando sus acciones pongan en riesgo la vida de los migrantes.

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