Crece el malestar en Brasil por las acusaciones de Milei al gobierno de Lula da Silva

ARCHIVO: Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva durante el G20 en Rio de Janeiro, Brasil, en noviembre de 2024 (Reuters)

El malestar parece no detenerse en lo más alto del poder brasileño. Mucho menos luego de que el presidente Javier Milei doblara su apuesta y acusara -ya en Buenos Aires- a la administración de Lula da Silva de haber financiado una “campaña anti-argentina” que, según el mandatario libertario, respondería a los vínculos que su gobierno cultiva con Estados Unidos e Israel.

Desde Itamaraty, luego de que el canciller Mauro Vieira regresara de una gira en Asia, se mostraron indignados por la retórica de Milei y lamentaron la tensión que esas palabras podrían generar en las relaciones de dos países “históricamente amigos”.

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Vieira se enteró en pleno vuelo del tenor de las palabras de Milei y comenzó a trabajar desde el aire para ejecutar el llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli. Se cree que el diplomático arribará a Brasilia en las primeras horas de este lunes.

Desde el entorno de Vieira, en estricto off the record tildaron de “irresponsabilidad histórica” las palabras de Milei de este sábado junto a Flávio Bolsonaro, en un acto al que el presidente argentino se sumó para apoyar al candidato presidencial brasileño, opositor de Lula.

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Durante ese mitin político, Milei lanzó duras palabras hacia Lula. El mandatario argentino participó de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) y entre otras palabras calificó a su par brasileño de “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula”, fue una de las frases del libertario.

Este domingo, el jefe de estado argentino volvió a cargar contra Lula. Esta vez fue en declaraciones radiales. En su discurso acusó al gobierno brasileño de haber orquestado y financiado una “campaña anti-Argentina” durante el Mundial desarrollado en los Estados Unidos, Canadá y México. “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El veinticinco por ciento de los recursos salió del gobierno de Brasil. Después vienen a hablar de interferencia“, indicó el presidente.

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Desde el gobierno de Lula rechazaron esos nuevos dichos. “Acusar a Brasil de una campaña anti-Argentina es absurdo. Milei vino a Brasil a pegarnos un codazo en nuestra área, se tira al piso y ahora pide el VAR para victimizarse, todo es absurdo”, respondieron altas fuentes desde Itamaraty.

Desde aquella dependencia subrayaron la gravedad de los hechos y recordaron que una situación como la actual no se vivió ni en tiempos de dictadura militar y mucho menos en democracia. Consultados sobre si es posible la citación del embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, señalaron que primero esperan hablar con Glinternick Bitelli para diseñar nuevos pasos.

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“La extrema derecha intentó un golpe militar en Brasil y con eso no se juega, mucho menos un jefe de Estado de un país amigo que sobrevivió a uma dictadura en un pasado reciente””, dijeron desde la cancillería brasileña, mientras se espera la voz oficial de Vieira.

En otro pasaje de su discurso en San Pablo, Milei habló sobre la decisión judicial del juez Alexandre de Moraes, que le impidió poder pasar por Brasilia a visitar al expresidente: “Para colmo, la basura calva no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado”.

En Buenos Aires, antes de participar de la inauguración de la Exposición Rural Argentina, Milei volvió a remarcar sus diferencias con Lula y con la justicia brasileña: “Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro (ex presidente de Brasil preso). No me dejaron. Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea”, dijo en referencia a la visita que meses atrás Lula hizo a Cristina Kirchner en el departamento en el que la expresidenta cumple arresto domiciliario.

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