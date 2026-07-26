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Hilda Lizarazu se suma a los festejos por los 20 años de Juan Rosasco en Banda con el tema “Astronauta”

El lanzamiento incluye un videoclip protagonizado por Juan Palomino

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Hilda Lizarazu y Juan Rosasco en su nuevo videoclip, "Astronauta"

El grupo Juan Rosasco en Banda cumple dos décadas de trayectoria y lo festeja con el lanzamiento de “Astronauta”, una canción inédita que incluye la colaboración de Hilda Lizarazu y que marca el inicio de una nueva etapa para la formación. El estreno suma un videoclip que reúne a ambas voces en una propuesta audiovisual que abre un nuevo capítulo en la historia del conjunto, con Juan Palomino como protagonista.

La colaboración reúne a dos generaciones de artistas en una canción que invita a reflexionar sobre el valor del amor y la solidaridad en tiempos marcados por el individualismo.

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Con este estreno, Juan Rosasco en Banda continúa ampliando una serie de colaboraciones con referentes de la música nacional. En los últimos años compartió canciones con artistas como León Gieco, Los Tipitos, Silvestre y la Naranja, Cucuza Castiello, La Mancha de Rolando y Daniela Herrero, entre otros.

La banda inició sus celebraciones por el vigésimo aniversario con nuevas versiones de clásicos propios en formato piano y voz. El cierre de 2025 trajo “Espuma”, después del sencillo “Pinta”, que contó con la participación de Los Tipitos y Juan Subirá.

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Hilda Lizarazu y Juan Rosasco en su nuevo videoclip, "Astronauta"
Hilda Lizarazu y Juan Rosasco en su nuevo videoclip, "Astronauta"

Este ciclo reciente incluyó, además, títulos como “Tu revolución” y “Luna llena”, en paralelo a una extensa gira por escenarios de Córdoba, San Luis y diversas ciudades de la provincia de Buenos Aires. El año culminó con un concierto especial en modalidad 360° en Rondeman.

Durante 2024, Juan Rosasco en Banda editó “Pedacitos” y “Sanar”, y continuó su recorrido por el país, con presentaciones en Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe y San Fernando. En abril, la agrupación presentó su nuevo sencillo en The Roxy Bar y llevó adelante una serie de conciertos en formato acústico en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con fechas en San Isidro, La Plata y Castelar.

El itinerario de 2023 incluyó recitales en San Miguel de Tucumán, Córdoba, Cosquín, Rosario, Santa Fe y Escobar. Ese año, el grupo estrenó “El milagro”, acompañado por Manu Quieto de La Mancha de Rolando, en el Teatro Gastón Barral. Posteriormente apareció “Lápiz libertad”, tema que sumó la voz de León Gieco y que obtuvo una importante difusión en medios y plataformas digitales. En el año previo, la banda publicó “Colores al azar” junto a Juani Rodríguez (Andando Descalzo), con la participación de Mirta Busnelli y el periodista Lautaro Maislin en el videoclip.

El sexto disco de estudio de Juan Rosasco en Banda, titulado “NORTE”, se editó en 2021 y reunió canciones de los EPs “Niebla de Otoño” y “Mañanitas”, además de los simples “Gritos de madrugada” y “Las luces de siempre”. En estos trabajos participaron artistas como Palo Pandolfo, Rodrigo Manigot y Daniela Herrero. El videoclip de “Gritos de madrugada” se grabó en el Parque de la Memoria y la ex ESMA, con la presencia de organismos de derechos humanos como Abuelas, Madres, Hijos y Nietos de desaparecidos.

Hilda Lizarazu y Juan Rosasco en su nuevo videoclip, "Astronauta"
Juan Rosasco junto al gran actor Juan Palomino, protagonista de su flamante videoclip, "Astronauta"

En 2020, la banda lanzó el EP “Vivo”, con tres canciones registradas en La Trastienda durante el festejo de los 15 años del grupo. Ese mismo año, “Mañanitas” incorporó la voz de Dani Suárez (Bersuit) y un videoclip protagonizado por Esteban Prol y Ramiro Agüero. La producción estuvo a cargo de Walter Piancioli (Los Tipitos), quien también participó en trabajos anteriores como “Niebla de otoño” y “Cuentos Para Coleccionar”.

Hilda Lizarazu y Juan Rosasco en su nuevo videoclip, "Astronauta"
En los últimos años, la banda compartió canciones con artistas como León Gieco, Los Tipitos, Cucuza Castiello, La Mancha de Rolando y Daniela Herrero, entre otros.

A lo largo de su carrera, Juan Rosasco en Banda sumó colaboraciones de músicos como Chano, integrantes de Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes y Blues Motel. El grupo se presentó en escenarios emblemáticos de la escena porteña, como el Teatro Ópera, C.C. Konex, La Trastienda, Niceto, The Roxy, Teatro Sony y La Tangente, además de recorrer distintas ciudades del país.

Hilda Lizarazu y Juan Rosasco en su nuevo videoclip, "Astronauta"
En el clip, Palomino empieza como plomero y termina como "Astronauta"

“Astronauta”, con la participación de Hilda Lizarazu—y su correspondiente videoclip—, se presenta como una de las novedades más relevantes en el vigésimo aniversario de la banda.

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