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Entre seda, estampado y trencitas: el deslumbrante look urbano de Juana Viale

La conductora reapareció luego de la pausa por la Copa del Mundo y sorprendió con la elección de su outfit para este domingo, reafirmando su pasión por la moda en el ciclo de El Trece

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Luego de tomarse un descanso por la final de la Copa del Mundo el domingo pasado, Juana Viale deslumbró a su público con un particular look (Almorzando con Juana – El Trece)

Luego de una semana de pausa marcada por la final del Mundial 2026, Juana Viale volvió a brillar en el estudio de Almorzando con Juana (El Trece). La conductora, reconocida por su estilo audaz y su pasión por la moda, retomó la conducción de su ciclo con la frescura y espontaneidad que la caracterizan, y sorprendió a todos con un nuevo look pensado para la ocasión. El regreso, que se dio después de una semana sin programa por la transmisión del evento deportivo más importante del año, fue la excusa perfecta para lucirse ante las cámaras y volver a conectar con su público en el clásico del mediodía.

Apenas ingresó al estudio, Juana saludó con su habitual energía. “Hola, hola, ¿cómo están? Hace una semana que no nos vemos porque el domingo pasado jugó Argentina y nos fue de maravilla. Lo dimos todo hasta quedarnos sin piernas, sin pulmones. Lo único que se nos agrandó fue el corazón. Argentina de mi corazón, te amo. Muy lindo todo lo que nos entregaron este mundial eterno, que creo que en el 2030 hay más equipo, más largo. Tenemos un feriado de dos meses más o menos. Pero bueno, se vivió, se sufrió y nada, como campeones nos retiramos también siendo subcampeones”, expresó, emocionada, ante el performance del conjunto albiceleste.

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La conductora explicó el motivo de su ausencia en la previa de la final y dejó en claro que, como todo el país, estuvo enfocada en la camiseta celeste y blanca. “Ya estamos acá de vuelta para todos los que decían: ‘Pero no, ¿por qué no vas en la previa?’. Porque no, muchachos, muchachas, estábamos todos con la celeste y blanca, no nos interesaba, a mí por lo menos, hablar con nadie”.

Una infografía de Juana Viale con cámaras, balones de fútbol, prendas de ropa, productos de estilismo y texto explicativo sobre su regreso televisivo.
Luego de tomarse libre el domingo pasado por la final de la Copa del Mundo, Juana Viale sorprendió con un nuevo outfit para su ciclo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiel a su estilo, Juana compartió con el público los detalles de su outfit: “Les cuento, tengo un pantalón de seda estampado y una chomba calada de alpaca. Es súper abrigadita para estos días que son ni, ni frío, ni calor, ni sol, ni lluvia, ni nada. Todo mi equipo, total look”. La pasión por la moda se volvió, una vez más, protagonista del ciclo. La conductora no se olvidó de agradecer a quienes la acompañan en cada programa: “Me peinó Juan Fojo, que me hizo unas trencitas agarraditas, medias recogidas. Y me maquilló Cris Sepúlveda, que me hizo una iluminación así muy linda, muy clarita, muy plata, muy bonito”.

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La moda, para Juana, es mucho más que una cuestión estética: es una forma de expresión personal que acompaña su identidad televisiva. En cada emisión, la nieta de Mirtha Legrand apuesta por propuestas originales, combinando prendas de diseñadores locales con accesorios de autor y un toque de humor propio. Dos semanas atrás, en pleno desarrollo del Mundial, la conductora había sorprendido con otro de sus looks. Entre terciopelo, encajes y cábalas, Juana eligió un conjunto marrón de aires invernales, logrando una combinación de elegancia, comodidad y espontaneidad que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Luego del triunfo de Argentina sobre Suiza, Juana Viale apostó por los colores cálidos para deleitar a su audiencia (Almorzando con Juana – El Trece)

En aquella emisión, detalló su elección: “Tengo un conjunto de remera con encaje, pantalón en terciopelo, color visón. Es hermoso esto y es muy bonito porque hasta haciendo la fresquita, que ya no se soporta más esta fresca”. No dejó pasar por alto el trabajo de su equipo de estilismo: “Me peinó Juan Fojo. Tengo una colita baja con un monito de terciopelo y me maquilló Cris Sepúlveda. Esa es unos cobres y unos azules. Muy lindo el delineado... La pintura de las pestañas, iba a decir, porque yo soy una erudita del maquillaje”, bromeó, antes de agradecer a su staff y mostrar orgullosa el cinturón, definido como “cascarudo”, en referencia a un accesorio de Egipto, uno de los últimos rivales de la Selección, aunque aclaró divertida: “Ah, no lo uso yo ahora”.

El compromiso de Juana Viale con la moda y la autenticidad queda en evidencia en cada emisión. Su capacidad para combinar prendas, jugar con texturas y estilos, y reírse de sí misma, la convierten en una referente del estilo televisivo actual. Entre guiños al público, anécdotas y agradecimientos, la conductora demuestra que el look es parte fundamental de su propuesta en pantalla.

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