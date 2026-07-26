El guiño irónico de Mauro Icardi en Milán que volvió a encender su pelea judicial con Wanda Nara: “¿Puedo cenar?"

El guiño irónico de Mauro Icardi en Milán vuelve a encender su pelea judicial con Wanda Nara: “¿Puedo cenar?"

El enfrentamiento judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo cargado de ironía, cuando el futbolista eligió su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje que generó eco inmediato en sus seguidores.

Desde un restaurante de Milán, el futbolista compartió una imagen de una mesa lista para cenar. Sobre la foto, se leía la frase: “¿Puedo cenar o necesito resolución de la Justicia?”. La publicación, acompañada por dos emojis, fue interpretada como una indirecta clara en medio del conflicto legal con su expareja.

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La batalla entre Icardi y Wanda se centra en la situación de sus hijas y la disputa por trámites vinculados a los pasaportes, actualmente gestionados en Italia. El jugador había llegado a Milán para avanzar con estos asuntos y, en paralelo, presentó un escrito judicial donde cuestionó la competencia de la justicia argentina para intervenir en decisiones sobre el caso.

"¿Puedo cenar o necesito resolución de la Justicia?", lanzó Mauro Icardi (Instagram)

La tensión no cede. Mientras Icardi busca reencontrarse con sus hijas, Wanda Nara permanece en la ciudad italiana intentando resolver el escenario legal. Ambos han optado por hacer públicos sus movimientos: él, a través de mensajes sarcásticos en redes sociales; ella, compartiendo fotografías junto a sus hijas durante unas vacaciones marcadas también por un hecho de inseguridad.

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En las últimas horas, la pregunta de qué motivó la última reacción de Icardi puede responderse en el contexto de una disputa judicial que se volvió mediática. Tras presentar un escrito objetando la jurisdicción argentina y con trámites clave en juego en Italia, el futbolista recurrió a la ironía para exponer su malestar y la sensación de estar condicionado incluso en acciones cotidianas.

La reciente actividad de Mauro Icardi en redes sociales volvió a encender la polémica, profundizando la tensión en medio del conflicto legal que mantiene con Wanda Nara. Esta vez, el futbolista eligió la ironía para cuestionar los límites que le impone la justicia argentina sobre su vida cotidiana en Italia, mientras su relación con la China Suárez suma capítulos al espectáculo mediático.

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La China Suárez y Mauro Icardi de compras por Milan

Durante una visita a una tienda de lujo en Milán, Icardi publicó una historia en Instagram con el texto: “¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”. Las palabras, acompañadas de emojis, parecían aludir directamente al magistrado Leandro Hagopián, quien interviene en la causa por la tenencia de sus hijas con Wanda Nara.

El deportista no se limitó al comentario: en el mismo paseo, difundió un collage de imágenes junto a la China Suárez, quien posó en distintos rincones de la tienda. El gesto fue interpretado como una provocación simbólica y un mensaje dirigido a su entorno y a la opinión pública, en una dinámica habitual de ambos bandos.

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La disputa entre Icardi y Nara se encuentra en un momento decisivo, con ambos en Milán y el divorcio en proceso judicial. El trasfondo familiar se complicó luego del robo en la casa de Lago di Como, durante el cual desaparecieron pasaportes y permisos de viaje de las hijas y otros niños del entorno familiar.

La foto de Mauro Icardi en Milán con un mensaje irónico

En las horas recientes, la pregunta sobre cuáles son los alcances judiciales que afectan a Icardi se volvió central. El delantero, desde Italia, reclama autonomía para su vida personal y cuestiona la intervención de la justicia argentina, mientras intenta avanzar en trámites legales y mantener su vínculo con sus hijas.

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Icardi ya había compartido días atrás una foto de la China Suárez en un hotel frente al Lago di Como, acompañada por la leyenda: “Un amore all’Italiana” y un emoji de corona, reforzando la exposición pública de su relación. La actriz, por su parte, respondió con una imagen simbólica de copas de champagne, sumando su propio guiño a la narrativa digital.