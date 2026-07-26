Salud

Adelantar la cena podría ser la clave para mantener la mente joven, según un estudio

Investigadores estadounidenses presentaron en la Sociedad Americana de Nutrición evidencias que vinculan la limitación de la alimentación a un periodo de nueve horas con una mejor salud cognitiva en adultos mayores

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Una mesa de madera con una fuente de cuscús de verduras, pepino, tomate, salsa y pan pita; varias manos de personas comiendo.
Limitar la comida a nueve horas y dejar cuatro horas antes de dormir se asoció con mejores pruebas de planificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar ingerir alimentos en las horas previas al descanso nocturno podría marcar una diferencia en la salud cerebral durante la vejez. Un estudio preliminar realizado en Estados Unidos encontró que personas mayores que limitaron las comidas a una ventana de nueve horas y evitaron comer cuatro horas antes de dormir mostraron mejores capacidades cognitivas.

De acuerdo con información publicada por el diario británico The Guardian, el ensayo clínico impulsado por la Dra. Sue Shapses, científica nutricional de la Universidad de Rutgers de New Jersey, evaluó durante seis meses a un grupo de mujeres de entre 50 y 79 años con sobrepeso u obesidad.

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Los resultados sugieren que la restricción temporal de la alimentación puede influir de manera positiva en la resolución de problemas y la planificación mental, áreas frecuentemente afectadas por el paso de los años.

La estrategia alimentaria bajo la lupa científica

Infografía con reloj, cerebro, iconos de cama y comida, números, y gráficos que explican la restricción horaria, el peso, la función cognitiva y la demencia.
La infografía de Infobae detalla los resultados de un estudio en Estados Unidos sobre restricción alimentaria y función cognitiva en mujeres mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento, dividió a las 47 participantes en dos grupos. A todas se les recomendó reducir 500 calorías diarias, pero solo a una parte se le pidió consumir alimentos únicamente en un intervalo de nueve horas, habitualmente entre las 10 y las 18. El grupo restante distribuyó sus comidas a lo largo de unas 12 horas.

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Ambas cohortes perdieron un promedio de 7 kilogramos (15 libras), pero quienes respetaron la ventana alimentaria más restringida obtuvieron mejores puntajes en pruebas de planificación espacial y resolución de problemas.

Además, según la publicación británica, se observaron menos errores en ejercicios de memoria y aprendizaje por parte de las mujeres que siguieron la pauta horaria estricta, aunque los resultados en multitarea y tiempo de reacción no mostraron diferencias significativas entre los grupos.

La profesora explicó que perder peso ya representa un bien para la salud cerebral, pero subrayó que “puede haber beneficios adicionales” al evitar comer fuera de un lapso de ocho o nueve horas y dejar un margen de al menos cuatro horas antes de ir a la cama, según lo expuesto durante la conferencia anual Nutrition 2026 de la Sociedad Americana de Nutrición en Maryland.

El contexto de la demencia y los factores de riesgo prevenibles

Hombre mayor caucásico con camisa polo azul claro, manos entrelazadas, sentado frente a una ventana, con expresión de confusión en un interior.
El ensayo comparó una ventana diaria de alimentación de nueve horas frente a 12, con igual recorte calórico; ambas cohortes bajaron unos 7 kilos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demencia se posiciona como la causa principal de muerte en el Reino Unido y la séptima a nivel mundial, con casi dos millones de decesos anuales. Factores como la edad o la carga genética resultan imposibles de modificar, pero la comunidad científica estima que cerca de la mitad de los casos podrían prevenirse o retrasarse a través de adaptaciones en el estilo de vida.

Por su parte, la obesidad en la mediana edad figura como un factor de riesgo relevante, con un aumento del 30% en la probabilidad de desarrollar demencia en etapas avanzadas.

The Guardian recogió el testimonio de Wendy Hall, jefa del departamento de ciencias nutricionales en el King’s College de Londres, quien no participó en el estudio pero valoró la plausibilidad del enfoque. “La alimentación con restricción horaria puede favorecer la salud cognitiva en adultos con sobrepeso, debido a su impacto sobre el control del azúcar, la función vascular y la inflamación”, comentó la especialista.

A pesar del interés generado, la experta advirtió sobre la naturaleza preliminar de los datos y remarcó la necesidad de esperar la revisión por pares para determinar la significancia clínica de los resultados.

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