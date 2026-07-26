Las dos sorprendentes apariciones del Colo Barco tras el Mundial: el especial regalo que le llevó a Guillermo Francella

Un gesto de los artistas llevó al Colo al centro de la pista con la camiseta argentina y recibió el cariño del público presente

El homenaje inesperado a Valentín Colo Barco en La Matanza se convirtió en uno de los momentos más comentados tras la final de la Copa del Mundo 2026. Apenas transcurrida una semana desde que la selección argentina quedó subcampeona ante España, el jugador vivió dos gestos de reconocimiento popular que ilustran la conexión intacta entre la hinchada y los protagonistas del combinado nacional.

La salida del lateral izquierdo al Circo Rodas junto con su pareja, Yazmín Jaureguy, y su hija Gemma, parecía destinada a ser un momento de recreo familiar antes de su viaje a Europa. Barco optó por un perfil bajo, pero el destino tenía reservada otra escena: al final de la función, dos artistas del elenco se acercaron a su ubicación para invitarlo al escenario principal, donde el futbolista se integró a la formación final portando la camiseta de la selección argentina.

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Valentín Barco recibió el cariño popular en dos escenarios en Buenos Aires, tras el Mundial 2026

El público respondió con entusiasmo. En ese instante, la ovación se apoderó del ambiente. Barco, visiblemente conmovido, se llevó la mano derecha al corazón y agradeció con gestos el afecto que recibía desde las gradas.

Mientras la música de cierre acompañaba la escena, la reacción de los espectadores se hizo sentir en toda la carpa del circo. Nadie quedó indiferente ante la presencia del deportista, quien fue recibido como un símbolo de orgullo colectivo. El homenaje espontáneo surgió de la iniciativa de los propios artistas del Circo Rodas, quienes interrumpieron el protocolo del espectáculo para tributar al joven jugador. En ese contexto, Barco se mostró cercano y agradecido, priorizando en todo momento la compañía de su familia.

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El mediocampista le obsequió una casaca con el número 8 y una dedicatoria especial al actor en un encuentro íntimo

Un día después, Barco y su familia se dirigieron al Teatro Metropolitan para asistir a la función de “Desde el jardín”, obra protagonizada por Guillermo Francella. El teatro, colmado de espectadores, fue testigo de un nuevo acto de reconocimiento cuando Francella, al cierre de la función, hizo una mención especial desde el escenario: “Hoy estamos muy felices de que nos haya venido a visitar alguien que amamos en todo este proceso, un actual subcampeón del mundo del fútbol argentino”.

El público respondió de inmediato con una ovación, mientras el futbolista se puso de pie y devolvió el saludo con gestos de gratitud. La interacción se trasladó luego a los camarines, donde Barco mantuvo un breve encuentro privado con Francella. En ese espacio, el futbolista entregó al actor una camiseta de la selección argentina con el dorsal número 8 y la dedicatoria: “Para Guille con cariño”.

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El Colo Barco le entregó una camiseta a Guillermo Francella tras una mención pública y un saludo privado

La conversación, difundida en las redes sociales del teatro, incluyó un intercambio cálido. Francella expresó: “Que lindo, te queremos, cuidate mucho y siempre estamos acá”, después de que Barco le explicara que la camiseta había sido utilizada frente a Austria.

Durante el Mundial, Barco, quien se despidió del Racing de Estrasburgo y espera sumarse al Chelsea, sumó apenas poco más de 20 minutos en la victoria 3-1 ante Jordania, en la última fecha de la fase de grupos. Después de ese partido, no volvió a ingresar al campo de juego. Esa participación limitada no impidió que el afecto de los hinchas se mantuviera inalterable, como se evidenció en los homenajes espontáneos vividos en Buenos Aires antes de su regreso a Europa.

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