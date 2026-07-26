Deportes

Las dos sorprendentes apariciones del Colo Barco tras el Mundial: el especial regalo que le llevó a Guillermo Francella

El futbolista de la selección argentina disfrutó de su descanso junto a su pareja Yazmín Jaureguy y su hija Gemma

Guardar
Google icon

Un gesto de los artistas llevó al Colo al centro de la pista con la camiseta argentina y recibió el cariño del público presente

El homenaje inesperado a Valentín Colo Barco en La Matanza se convirtió en uno de los momentos más comentados tras la final de la Copa del Mundo 2026. Apenas transcurrida una semana desde que la selección argentina quedó subcampeona ante España, el jugador vivió dos gestos de reconocimiento popular que ilustran la conexión intacta entre la hinchada y los protagonistas del combinado nacional.

La salida del lateral izquierdo al Circo Rodas junto con su pareja, Yazmín Jaureguy, y su hija Gemma, parecía destinada a ser un momento de recreo familiar antes de su viaje a Europa. Barco optó por un perfil bajo, pero el destino tenía reservada otra escena: al final de la función, dos artistas del elenco se acercaron a su ubicación para invitarlo al escenario principal, donde el futbolista se integró a la formación final portando la camiseta de la selección argentina.

PUBLICIDAD

Valentín Barco recibió el cariño popular en dos escenarios en Buenos Aires, tras el Mundial 2026
Valentín Barco recibió el cariño popular en dos escenarios en Buenos Aires, tras el Mundial 2026

El público respondió con entusiasmo. En ese instante, la ovación se apoderó del ambiente. Barco, visiblemente conmovido, se llevó la mano derecha al corazón y agradeció con gestos el afecto que recibía desde las gradas.

Mientras la música de cierre acompañaba la escena, la reacción de los espectadores se hizo sentir en toda la carpa del circo. Nadie quedó indiferente ante la presencia del deportista, quien fue recibido como un símbolo de orgullo colectivo. El homenaje espontáneo surgió de la iniciativa de los propios artistas del Circo Rodas, quienes interrumpieron el protocolo del espectáculo para tributar al joven jugador. En ese contexto, Barco se mostró cercano y agradecido, priorizando en todo momento la compañía de su familia.

PUBLICIDAD

El mediocampista le obsequió una casaca con el número 8 y una dedicatoria especial al actor en un encuentro íntimo

Un día después, Barco y su familia se dirigieron al Teatro Metropolitan para asistir a la función de “Desde el jardín”, obra protagonizada por Guillermo Francella. El teatro, colmado de espectadores, fue testigo de un nuevo acto de reconocimiento cuando Francella, al cierre de la función, hizo una mención especial desde el escenario: “Hoy estamos muy felices de que nos haya venido a visitar alguien que amamos en todo este proceso, un actual subcampeón del mundo del fútbol argentino”.

El público respondió de inmediato con una ovación, mientras el futbolista se puso de pie y devolvió el saludo con gestos de gratitud. La interacción se trasladó luego a los camarines, donde Barco mantuvo un breve encuentro privado con Francella. En ese espacio, el futbolista entregó al actor una camiseta de la selección argentina con el dorsal número 8 y la dedicatoria: “Para Guille con cariño”.

Colo Barco en el Circo Rodas y le regaló una camiseta a Francella
El Colo Barco le entregó una camiseta a Guillermo Francella tras una mención pública y un saludo privado

La conversación, difundida en las redes sociales del teatro, incluyó un intercambio cálido. Francella expresó: “Que lindo, te queremos, cuidate mucho y siempre estamos acá”, después de que Barco le explicara que la camiseta había sido utilizada frente a Austria.

Durante el Mundial, Barco, quien se despidió del Racing de Estrasburgo y espera sumarse al Chelsea, sumó apenas poco más de 20 minutos en la victoria 3-1 ante Jordania, en la última fecha de la fase de grupos. Después de ese partido, no volvió a ingresar al campo de juego. Esa participación limitada no impidió que el afecto de los hinchas se mantuviera inalterable, como se evidenció en los homenajes espontáneos vividos en Buenos Aires antes de su regreso a Europa.

Temas Relacionados

Valentín BarcoGuillermo FrancellaYazmín JaureguySelección argentinaDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Es un capítulo muy emocionante para mí”: el impensado trabajo que aceptó Cristiano Ronaldo tras el Mundial

El delantero portugués produce y será parte del elenco de una serie sobre fútbol

“Es un capítulo muy emocionante para mí”: el impensado trabajo que aceptó Cristiano Ronaldo tras el Mundial

Estudiantes de La Plata e Independiente inician su camino en el Torneo Clausura

Luego del empate sin goles entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia, el Pincha recibe al Rojo de Avellaneda

Estudiantes de La Plata e Independiente inician su camino en el Torneo Clausura

“La mejor parte de mi vida”: el álbum de fotos de vacaciones del Cuti Romero mientras se define su futuro tras el Mundial

El defensor del Tottenham se tomó unos días junto a sus hijos y su pareja al mismo tiempo que un par de clubes históricos lo tienen en el radar

“La mejor parte de mi vida”: el álbum de fotos de vacaciones del Cuti Romero mientras se define su futuro tras el Mundial

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Luego del triunfo por Copa Sudamericana, el equipo del Vasco Arruabarrena debutará en el certamen local ante el Malevo

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El mensaje con el que el streamer Speed buscó acercarse a los fanáticos de Argentina tras los roces durante el Mundial

El influencer se refirió al vínculo con los hinchas albicelestes y reconoció: “Ustedes literalmente tienen los mejores cánticos de fútbol”

El mensaje con el que el streamer Speed buscó acercarse a los fanáticos de Argentina tras los roces durante el Mundial

MALDITOS NERDS

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

ReStory permite a jugadores gestionar un taller de reparación en la Japón de 2000, con Atari incluido

Square Enix revoluciona la crianza de monstruos en Dragon Quest Monsters: The Withered World

Sony e Insomniac Games revelan el intenso conflicto mutante en el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine

Daybreak y Cold Iron presentan Aliens Fireteam Elite 2: El shooter cooperativo que homenajea a Ellen Ripley

ENTRETENIMIENTO

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

El día que Audrey Hepburn dejó clara su postura sobre la cirugía plástica: “Me gané todas mis arrugas”

La derrota que llevó a Matt Damon a escribir ‘Good Will Hunting’ en los años 90: “Fue el verdadero impulso”

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Estados Unidos dio por concluida su misión en Venezuela tras un mes de asistencia por el doble terremoto

El Ejército de Estados Unidos dio por concluida su misión en Venezuela tras un mes de asistencia por el doble terremoto

Crece el malestar en Brasil por las acusaciones de Milei al gobierno de Lula da Silva

El jefe de la ONU pidió “mejoras tangibles” para la población siria tras su histórica visita a Damasco

Panamá podría enfrentar uno de los mayores desafíos climáticos de su historia durante las próximas décadas

Dos contrabandistas mexicanos condenados tras abandonar a una salvadoreña que murió en el desierto de Nuevo México