Salud

La evidencia científica asocia un mes sin alcohol con mejoras en el sueño, la energía y la presión arterial

Un estudio de la Universidad de Sussex halló que el 71% durmió mejor y el 67% se sintió con más vitalidad tras el desafío

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tendencia “sober curious” impulsa a cada vez más jóvenes a replantear su relación con el alcohol y elegir formas de socialización sin consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas eligen explorar la sobriedad de manera voluntaria, impulsadas por la tendencia global conocida como "sober curious". Este movimiento propone cuestionar el consumo de alcohol cotidiano y social, priorizando la toma de decisiones informadas y conscientes sobre cuándo, cómo y por qué beber.

Según datos recientes, el 34% de los adultos jóvenes en Estados Unidos se identifica como “sober curious” y uno de cada cinco directamente no consume alcohol, cifras que marcan un cambio cultural de fondo.

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Especialistas en salud pública advierten que, a diferencia de las campañas tradicionales de abstinencia, este fenómeno se basa en la autonomía personal y el autoanálisis de los propios hábitos, lo que facilita la adhesión y la creación de una comunidad de apoyo.

El crecimiento del mercado de bebidas sin alcohol, que duplicó su valor en los últimos cinco años y alcanzó casi 20 mil millones de dólares en 2023, acompaña la expansión social de esta corriente. El auge de estas alternativas en bares, restaurantes y supermercados responde a la nueva demanda de consumidores que buscan opciones para socializar sin necesidad de beber.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe un nivel seguro de consumo de alcohol para la salud, y el interés creciente por la sobriedad refleja una mayor conciencia sobre los riesgos físicos y mentales asociados al consumo regular.

La comunidad “sober curious” ha logrado construir redes de apoyo, tanto presenciales como virtuales, que acompañan a quienes deciden reducir o suspender el alcohol. Grupos de conversación, foros y desafíos como el “Dry January” permiten compartir experiencias, motivaciones y estrategias para enfrentar la presión social y los hábitos arraigados. Esta red de contención contribuye a derribar estigmas y a fortalecer la autonomía individual.

Según un análisis de la Universidad de Sussex, ocho de cada diez personas que participaron en el reto de un mes sin alcohol seguían bebiendo menos seis meses después.

“Sober curious”: una tendencia que redefine el consumo y la comunidad

Un hombre ofrece un cóctel a una mujer que extiende ambas manos en rechazo, rodeados por un grupo de amigos en una terraza nocturna con luces de ciudad.
La comunidad “sober curious” se apoya en redes y desafíos como “Dry January”, una estrategia que puede favorecer una reducción sostenida del consumo incluso meses después (Imagen Ilustrativa Infobae)

La curiosidad por la sobriedad está ganando espacio a nivel internacional, con especial protagonismo de la Generación Z y sectores urbanos. El fenómeno no exige abstinencia absoluta, sino que invita a repensar la relación con el alcohol, priorizando el bienestar y la salud mental.

De acuerdo con reportes recientes, el principal motivo para sumarse a esta tendencia es el interés por el cuidado físico y emocional, seguido por la prevención de adicciones y la búsqueda de mayor energía y claridad mental.

El mercado global de bebidas sin alcohol refleja la magnitud de este cambio. Europa lidera el consumo, pero la tendencia se extiende a Estados Unidos y América Latina, donde los bares y supermercados amplían su oferta para responder a la demanda de productos “no/low alcohol”.

Beneficios y cambios a corto y largo plazo según la evidencia científica

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Reducir o suspender el alcohol durante un mes se asoció con mejoras en el sueño, mayor energía y descenso de peso, además de cambios que se mantuvieron seis meses después (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes destacan los efectos positivos de reducir o suspender el alcohol, incluso en periodos breves. Una investigación de la Universidad de Sussex mostró que el 71% de quienes participaron en “Dry January” (un desafío internacional que propone pasar todo el mes de enero sin consumir alcohol) reportaron mejor calidad de sueño, el 67% más energía y el 58% descenso de peso, mientras que el 80% mantuvo una reducción en el consumo seis meses después.

Por su parte, un meta-análisis de la Brown University con más de 150.000 participantes halló que un solo mes sin alcohol genera mejoras en la presión arterial, reducción de grasa hepática y una mayor sensación de bienestar y control emocional.

En el largo plazo, la evidencia asocia la disminución del consumo con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y varios tipos de cáncer.

La comunidad “sober curious” no promueve la restricción absoluta, sino la elección informada y el cuestionamiento de los hábitos automáticos. Este movimiento se consolida como una alternativa cultural que genera espacios de apoyo, reduce el estigma y fomenta la autonomía en la relación con el alcohol.

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