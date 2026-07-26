Política

La reacción de la oposición al conflicto diplomático entre Argentina y Brasil: “Es malo y riesgoso”

Dirigentes y legisladores criticaron las manifestaciones del Presidente, coincidieron en que una disputa con el país vecino puede deteriorar comercio, empleo e integración regional

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Kicillof, Pichetto, Guillermo Michel, Mayra Mendoza
El arco opositor cuestionó el tono de Milei, reclamó respeto institucional y alertó por el impacto en el comercio con Brasil

La crisis diplomática generada entre Argentina y Brasil luego de que el presidente Javier Milei lanzara duras declaraciones contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto partidario en San Pablo tuvo como contrapartida la reacción de dirigentes opositores.

Las palabras de Milei, quien calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, motivaron la decisión del gobierno de Brasil de llamar a consulta a su embajador en Buenos Aires, profundizando así el conflicto entre ambos países.

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En respuesta, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, expresó en X que “Argentina tiene respeto por sus pueblos vecinos y hermanos” y manifestó “vergüenza ajena” por la actitud del presidente Milei. Kicillof afirmó haber comunicado personalmente al canciller brasileño, Mauro Vieira. “No en nuestro nombre, Milei”, subrayó el mandatario provincial y destacó la importancia estratégica de Brasil como principal socio comercial del país. El funcionario advirtió que “poner en riesgo fuentes de trabajo, inversiones e intereses colectivos por motivos ideológicos” constituye un acto “poco inteligente, es malo y es riesgoso”.

Pantallazo de un tuit de Axel Kicillof con texto y una fotografía de Axel Kicillof junto a Luiz Inácio Lula da Silva sonriendo
El gobernador Axel Kicillof se expresó a través de X respecto de los dichos de Milei

También el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, advirtió que la confrontación política y diplomática con Brasil, principal socio comercial de la Argentina, tiene consecuencias negativas inmediatas sobre el empleo, la producción y miles de pequeñas y medianas empresas del país. Según los dirigentes del espacio, los recientes dichos del presidente Javier Milei afectan la relación bilateral y ponen en riesgo sectores clave de la economía argentina, al tiempo que ratificaron la necesidad de fortalecer el diálogo, la cooperación y la integración regional para preservar el desarrollo productivo y el trabajo argentino.

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Las declaraciones de Milei en Brasil, donde criticó a Lula da Silva y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, generaron críticas transversales en la oposición argentina. En un contexto de alta tensión, la diputada provincial Mayra Mendoza publicó un mensaje en redes sociales en apoyo a Lula, al que definió como “amigo de Argentina” y “compañero de Néstor y Cristina”. Mendoza sostuvo que las agresiones de Milei “no van a afectarlo, pero merece respeto como representante del pueblo de Brasil”.

El diputado nacional Guillermo Michel, del PJ, señaló que “Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas; es un error político generar un conflicto con Lula”. Michel detalló que, a junio de 2026, el 14% de los productos exportados por Argentina tienen como destino a Brasil y remarcó que la industria y el trabajo argentino deben estar “por sobre cualquier alineamiento político de los dirigentes de turno”.

Captura de pantalla de una publicación de Miguel Ángel Pichetto en X, con su foto de perfil, texto de crítica a Milei en Brasil, y la fecha 26 de julio de 2026
La postura del diputado Pichetto

Por su parte, la diputada nacional Marcela Pagano, del monobloque Coherencia, informó que envió una carta al presidente Lula da Silva pidiendo disculpas “en nombre de los millones de argentinos que no insultan a sus hermanos”. Pagano recordó el apoyo de Brasil a Argentina en 1982 y subrayó que “las naciones duran más que los gobiernos. Los pueblos, más que los agravios”.

El ex presidente Alberto Fernández contrastó su gestión con la de Milei, al recordar que él viajó a Curitiba “reclamando la libertad de un inocente” en referencia a cuando el propio Lula cumplió prisión, mientras que el actual presidente “fue a Brasil a gritar como un energúmeno reclamando ver a un golpista preso”, en referencia a Jair Bolsonaro. Fernández calificó como “imperdonable” insultar al presidente del principal socio comercial de la Argentina.

El presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, calificó de “desatino” la actitud de Milei, advirtiendo que “afecta los intereses nacionales” y debilita la integración de Argentina con Brasil y con el Mercosur. Consideró “grave el tono, el contenido de su discurso y el nivel de agresión” hacia Lula da Silva.

El diputado nacional Nicolás Trotta, también desde el peronismo, destacó que Lula es “un líder fundamental de América Latina y presidente de nuestro principal socio estratégico”, y cuestionó que Milei “degrade la investidura presidencial con insultos impropios de un jefe de Estado”.

Tuit de Guillermo Michel con su perfil, texto sobre Argentina y Brasil, y una infografía de exportaciones e importaciones de Argentina
El diputado Guillermo Michel publicó en Twitter un gráfico que detalla la participación porcentual de los principales países de exportación e importación de Argentina, con Brasil

El ex canciller Felipe Solá opinó que los insultos de Milei a Lula “revelan una total incompetencia moral para presidir un país” y constituyen “la página más negra y calamitosa de la historia de la integración regional”.

La ex diputada nacional Margarita Stolbizer calificó de “vergüenza política y diplomática” los insultos de Milei, y pidió disculpas al “país hermano” y al pueblo brasileño, a la vez que aseguró que “las expresiones de Milei no nos representan”.

Desde el sindicalismo, Omar Plaini, secretario general del gremio de los canillitas, remarcó la importancia de la empatía y el respeto en la relación entre ambos países, y afirmó que “cuando dos países se abrazan, los pueblos avanzan” y que “gobernar con sensibilidad” es la política que vale.

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