Volvió a caer la venta de ropa: se redujo 6,9% y sólo una de cada seis empresas espera una mejora

El 55% de las empresas de indumentaria reportó caídas en sus ventas durante el tercer bimestre de 2026, frente a un 27% que logró subas. (Magnific)

El sector de la indumentaria textil continúa en crisis, en un contexto donde la debilidad del consumo sigue marcando el pulso de la actividad. Así lo refleja la última encuesta de la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), correspondiente al tercer bimestre de 2026.

El relevamiento marcó una caída interanual del 6,9% en unidades vendidas. El dato representa una desaceleración respecto de los bimestres previos, en los que las bajas habían sido más pronunciadas: en el primer bimestre de este año la contracción había sido del 7%, y en el sexto bimestre de 2025 había llegado al 9,4 por ciento. Aun así, la serie se mantiene en terreno negativo desde hace más de dos años, con una sola excepción registrada en el segundo bimestre de 2025, cuando las ventas habían crecido 1,2% interanual.

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A nivel de empresas, el 55% reportó caídas en sus ventas durante el período, mientras que un 27% logró subas y un 18% no registró cambios. Se trata del séptimo relevamiento consecutivo en el que la proporción de empresas con bajas supera a la de empresas con subas, aunque la brecha entre ambos grupos se redujo respecto del bimestre anterior, cuando el 59% había reportado caídas y el 34% subas.

La falta de demanda, en el centro del problema

Consultadas sobre las principales problemáticas que enfrentan, ocho de cada diez empresas señalaron la caída de la demanda como su principal preocupación, una percepción que viene en ascenso y que subió cuatro puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Esta variable se mantiene como el problema dominante del sector desde hace más de dos años, muy por encima de otros factores como el incremento de costos, la falta de financiamiento o la falta de stocks.

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Ocho de cada diez empresas señalan a la caída de la demanda como su principal problema, la preocupación más mencionada en la encuesta de la CIAI.

La persistencia de la demanda débil como principal obstáculo del sector se refleja también en el clima general que describen las empresas consultadas. En un ejercicio de opinión abierta incluido en el informe, la palabra que más se repitió entre las respuestas fue “incertidumbre”, acompañada de expresiones como preocupación, bajo nivel de ventas y caída de la rentabilidad. Entre los testimonios recogidos, hay empresarios que describen escenarios de cierre después de años de actividad, otros que hablan de sostener la estructura cediendo rentabilidad para evitar despidos masivos, y también quienes plantean la necesidad de adaptación y eficiencia como respuesta al momento.

Bajas expectativas de ventas

De cara a los próximos tres meses, el 63% de las empresas espera que las ventas no varíen, mientras que un 22% anticipa que empeoren. Sólo un 16% —cerca de una de cada seis— proyecta una mejora en el corto plazo. Esta distribución se mantiene en línea con la tendencia que muestra la serie desde hace más de un año, en la que las expectativas de estabilidad predominan de manera sistemática sobre las de mejora o empeoramiento.

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Las expectativas económicas generales para el año, consultadas de manera más amplia, muestran un panorama similar: el 53% de las empresas espera un escenario sin grandes variaciones para 2026, un 25% tiene expectativas malas (cuatro puntos porcentuales más que en el relevamiento anterior) y un 12% las califica como muy malas.

Señales de estabilización en otros indicadores

Más allá de las ventas y la demanda, el informe de la CIAI relevó otros aspectos de la operatoria de las empresas del sector, donde aparecen algunas señales de estabilización. En materia de stocks, se registró una reducción de siete puntos porcentuales en la proporción de empresas con niveles excesivos, mientras que un 51% ya declara un nivel de stock equilibrado, cinco puntos más que en el bimestre previo.

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Los niveles de stock excesivo se redujeron en el último relevamiento y el 51% de las empresas ya declara un nivel de stock equilibrado.

Sin embargo, la posibilidad de trasladar los aumentos de costos a precios se agravó. El 55% de las empresas no pudo trasladar nada de los incrementos de costos que enfrentó, cinco puntos porcentuales más que en el relevamiento anterior. Un 33% trasladó menos de la mitad de esos aumentos, y sólo un 10% logró trasladar más de la mitad.

En la cadena de pagos, el informe muestra una mejora relativa: cayeron tanto los atrasos ocasionales como los frecuentes, cada uno nueve puntos porcentuales, mientras que la proporción de empresas sin atrasos significativos creció dieciséis puntos. No obstante, reaparecieron las interrupciones en la cadena de pagos, señaladas por el 2% de las empresas encuestadas, lo que la CIAI interpreta como una señal de que persisten focos de estrés financiero en el sector.

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El ajuste laboral se intensifica

En el plano del empleo, el informe registró una intensificación del ajuste. Los despidos representaron el 27% de las medidas adoptadas sobre la dotación de personal en el tercer bimestre, siete puntos porcentuales más que en el relevamiento anterior, y ya equivalen a casi un tercio de todas las decisiones tomadas por las empresas en esta materia.

En contraste, cayeron diez puntos porcentuales las renuncias no reemplazadas, y subió con fuerza —veinte puntos porcentuales— la proporción de empresas que no reportan cambios en su plantilla. Este último movimiento indica que, si bien los despidos ganaron peso relativo entre las medidas tomadas, también creció la cantidad de empresas que optó por no modificar su dotación de personal durante el período.

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El resumen ejecutivo del informe de la CIAI sintetiza el panorama del tercer bimestre señalando que las ventas volvieron a caer, aunque a un ritmo más lento, y que la debilidad de la demanda sigue presionando a numerosas empresas, algunas de las cuales enfrentan procesos de cierre o de reconversión. Al mismo tiempo, el documento identifica algunas señales de estabilidad relativa, vinculadas al equilibrio de los stocks, a la menor tensión en la cadena de pagos y a una moderación en el ritmo del ajuste laboral, en un contexto donde la recuperación de la demanda continúa sin concretarse.