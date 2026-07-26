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Panamá podría enfrentar uno de los mayores desafíos climáticos de su historia durante las próximas décadas

Investigadores concluyen que el calor extremo será uno de los principales retos para la salud pública y el desarrollo del país durante las décadas venideras

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Un hombre se seca el rostro con un pañuelo, un niño se cubre la cara con las manos y dos mujeres se abanican en una calle. Al fondo se ven edificios.
Varias personas en la ciudad de Panamá buscan alivio del calor extremo, un efecto del fenómeno de El Niño que provoca golpes de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Panamá el cambio climático transformará el calor extremo en una amenaza estructural, señala un estudio presentado por Metromapas y Esri Panamá, ante el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Advierte que las condiciones sociales determinarán quiénes serán los más vulnerables.

Bajo el rigor de análisis se proyecta que en un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, cerca de 1.33 millones de personas, equivalentes a un tercio de la población nacional, podrían enfrentar condiciones de alto riesgo por estrés térmico extremo entre 2071 y 2100.

El estudio, “Análisis de la amenaza, exposición y vulnerabilidad sociodemográfica por estrés térmico extremo en Panamá: 2071-2100”, es uno de los primeros que se realiza en el país y que integra proyecciones climáticas con información demográfica y socioeconómica para identificar no solo dónde aumentarán las temperaturas, sino qué comunidades tendrán menor capacidad para adaptarse a ese escenario.

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Para ello, se informa que se analizaron 699 corregimientos del país, utilizando información climática regionalizada del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y herramientas de análisis geoespacial desarrolladas en ArcGIS Pro, lo que permitió construir un índice nacional de amenaza, exposición y vulnerabilidad frente al calor extremo.

Estudio sobre el calor extremo en Panamá hacia fin de siglo. (Cortesía)
Estudio sobre el calor extremo en Panamá hacia fin de siglo. (Cortesía)

“Los resultados muestran que el calor extremo dejaría de ser un fenómeno ocasional para convertirse en una condición permanente del clima panameño hacia finales de siglo”, señala una nota de prensa.

En el escenario más severo analizado, la información añade que la temperatura máxima promedio aumentaría 4.2 °C respecto al período histórico; las olas de calor podrían prolongarse hasta 345 días al año en algunos territorios y la demanda de refrigeración prácticamente se duplicaría respecto a los escenarios más optimistas.

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Amparadas en estas condiciones, cerca de 1.33 millones de panameños vivirían en corregimientos clasificados con riesgo alto, una diferencia de más de 365 veces respecto al escenario climático más favorable.

Al desglosar el estudio, se indica que uno de los principales aportes de la investigación es demostrar que el impacto del calor extremo no estará determinado únicamente por el aumento de las temperaturas.

Aunque la amenaza climática proyectada es relativamente similar en todo el país, se manifiesta que la capacidad de cada comunidad para enfrentarla depende de factores como el acceso a electricidad, ventilación y aire acondicionado, las condiciones de las viviendas, la estructura demográfica y el tipo de actividades económicas predominantes.

Mapa de Panamá muestra la vulnerabilidad de los corregimientos ante el calor extremo. (Cortesía)
Mapa de Panamá muestra la vulnerabilidad de los corregimientos ante el calor extremo. (Cortesía)

El análisis identificó cinco perfiles de vulnerabilidad. Detalla que el más crítico comprende 138 corregimientos, donde prácticamente todas las viviendas carecen de aire acondicionado y abanicos, una parte significativa de la población no dispone de electricidad y predominan trabajadores agrícolas expuestos durante largas jornadas al sol, además de una elevada presencia de niños, uno de los grupos más sensibles al estrés térmico.

Asimismo, otro grupo de corregimientos concentra una alta proporción de adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo frente a las olas de calor debido a su menor capacidad fisiológica para regular la temperatura corporal.

El estudio también revela que, incluso dentro del área metropolitana, existen realidades muy diferentes.

En el distrito de Panamá, los corregimientos del centro urbano presentan mejores condiciones de infraestructura, pero concentran una alta proporción de adultos mayores, especialmente en sectores como Betania, Juan Díaz y Bella Vista. En contraste, la periferia registra mayores carencias de climatización y una elevada presencia de trabajadores de la construcción expuestos al calor durante gran parte del día.

En San Miguelito, el principal desafío identificado es el envejecimiento de la población. El estudio señala que varios corregimientos combinan una importante proporción de adultos mayores con limitaciones en el acceso a sistemas de climatización, situación que incrementa considerablemente su nivel de vulnerabilidad frente a eventos prolongados de calor extremo.

En el distrito de Panamá, los corregimientos del centro urbano presentan mejores condiciones de infraestructura. EFE/Alejandro Bolívar
En el distrito de Panamá, los corregimientos del centro urbano presentan mejores condiciones de infraestructura. EFE/Alejandro Bolívar

La investigación fue presentada durante un taller organizado por el IMHPA, a través de su Dirección de Climatología, en el marco del Programa Euroclima de la Unión Europea, con el apoyo de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), iniciativa que fortalece las capacidades de adaptación al cambio climático en Centroamérica.

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