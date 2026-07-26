Venezuela

El Ejército de Estados Unidos dio por concluida su misión en Venezuela tras un mes de asistencia por el doble terremoto

El Comando Sur confirmó la salida de los últimos efectivos desplegados tras la catástrofe y aseguró que la ayuda continuará mediante el Departamento de Estado y organizaciones humanitarias

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Una embarcación militar gris con el número 1662 descarga cajas blancas en la costa. Varias personas en uniforme militar y ropa civil caminan en el agua
Personal militar y civil descarga cajas de ayuda humanitaria de una embarcación de desembarco en Venezuela, parte de la misión de asistencia tras un doble terremoto. (SOUTHCOM)

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos concluyeron oficialmente su misión de apoyo en Venezuela tras la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio y retiraron a los últimos militares que permanecían desplegados en el país. El anuncio fue realizado por el jefe del Comando Sur (Southcom), general Francis Donovan, quien precisó que la asistencia militar en el terreno llegó a su fin, aunque afirmó que continuará la cooperación estadounidense durante la etapa de reconstrucción.

Los últimos miembros del equipo del Comando Sur partieron de Venezuela, lo que marca el fin del apoyo del Departamento de Defensa a las labores en el terreno por el terremoto”, escribió Donovan en un mensaje publicado en la red social X.

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El jefe militar añadió que la salida de las tropas no implica el final de la ayuda estadounidense. “Aunque nuestra presencia militar concluye, el pueblo estadounidense sigue estando al lado de Venezuela”, aseguró.

El despliegue fue ordenado después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el centro-norte venezolano el 24 de junio y dejó una devastación sin precedentes en varias ciudades. La operación permitió reforzar las tareas de búsqueda y rescate, el traslado de suministros y la distribución de ayuda humanitaria en las zonas más afectadas.

Tres hombres, dos de ellos militares, cargan cajas de cartón en un muelle con un buque de guerra gris atracado de fondo
Militares de Estados Unidos y personal civil descargan cajas con ayuda humanitaria en un puerto de Venezuela durante una misión de asistencia por el doble terremoto. (SOUTHCOM)

Semanas atrás, el propio Donovan había detallado que la misión movilizó unos 2.000 rescatistas, además de aeronaves y embarcaciones militares utilizadas para transportar personal especializado, equipos de emergencia y asistencia destinada a la población.

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Con el retiro del componente militar, la coordinación de la ayuda estadounidense pasará a concentrarse en los organismos civiles. Donovan explicó que continuará trabajando con el Departamento de Estado para avanzar en el proceso de recuperación.

Nuestros socios del Departamento de Estado están trabajando en estrecha colaboración con organizaciones de ayuda con experiencia para respaldar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Venezuela”, afirmó.

De acuerdo con datos oficiales estadounidenses, el Departamento de Estado ha comprometido 310 millones de dólares para apoyar la atención de la emergencia, la recuperación de infraestructura y las necesidades de las comunidades afectadas.

La salida de las tropas se produce cuando Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del desastre. El balance oficial más reciente eleva a más de 5.500 el número de fallecidos como consecuencia de los dos fuertes sismos registrados con menos de un minuto de diferencia.

Dos personas, una con uniforme militar y casco, otra con casco, mascarilla y guantes, trabajan entre escombros de un edificio destruido con concreto y varillas
Personal militar de Estados Unidos y rescatistas locales trabajan entre los escombros de una estructura colapsada en Venezuela tras el doble terremoto. (SOUTHCOM)

Un mes después de la tragedia, las labores de rescate y remoción de escombros siguen activas en algunos sectores, mientras miles de familias permanecen desplazadas por el colapso de edificios y viviendas.

Un minuto de silencio por las víctimas

El viernes, decenas de personas participaron en un homenaje realizado en Caraballeda, en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el terremoto. A las 18:04, la hora exacta en la que comenzó la emergencia, familiares de las víctimas, rescatistas y vecinos guardaron un minuto de silencio frente a los restos de un complejo habitacional destruido.

De verdad quiero que todos los familiares oren por esos que ya no están. Y nosotros, que aún tenemos familiares allí, queremos orar para que ya salgan”, expresó Anyel Andrade, una residente cuyos allegados permanecen desaparecidos entre los escombros.

La ceremonia se desarrolló junto a un altar improvisado con flores, velas, juguetes y fotografías recuperadas entre los restos de los edificios. Durante varios minutos, el ruido de la maquinaria utilizada para retirar concreto y acero dio paso a las oraciones de familiares y voluntarios.

Grupo de personas de pie frente a una cruz de madera adornada con flores de varios colores y montones de escombros de edificios destruidos
Familiares de víctimas, rescatistas y vecinos rinden homenaje a los fallecidos en Caraballeda, La Guaira, guardando un minuto de silencio frente a los restos de un complejo habitacional destruido (AFP)

Somos un pueblo analfabeto en este sistema de sismos. Y esto nos agarró de muy sorpresa. Ni sabíamos para qué era la alarma. Igualmente no iba a dar tiempo”, señaló Andrade durante el acto religioso.

Mientras continúan los homenajes a las víctimas, también persisten las tareas de reconstrucción. En Caracas y otras ciudades afectadas se celebraron misas y vigilias para recordar a los fallecidos, mientras equipos de emergencia mantienen los trabajos en las zonas donde aún se busca recuperar cuerpos.

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