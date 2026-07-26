“La mejor parte de mi vida”: el álbum de fotos de vacaciones del Cuti Romero mientras se define su futuro tras el Mundial

Cristian Romero junto a su pareja Karen Cavaller

Mientras su nombre suena en gigantes de Europa, Cristian Cuti Romero eligió el silencio y la playa. El defensor central de la selección argentina y del Tottenham, de 28 años, disfruta sus vacaciones junto a su familia tras disputar el Mundial 2026, en el que fue pieza indiscutida del equipo que llegó hasta la final. De fondo, el Inter de Milán ya confirmó su interés y el Barcelona lo sigue de cerca.

“La mejor parte de mi vida. Ustedes”, escribió el cordobés en sus redes sociales junto a una serie de fotos en la playa, con sus hijos y su pareja, Karen Cavaller. El posteo contrasta con la agitación que rodea su nombre en las oficinas de varios clubes europeos.

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El director deportivo del Inter de Italia, Piero Ausilio, fue el primero en salir a hablar sin rodeos. “Estamos interesados, sin duda, es cierto. Hablamos con el agente y con el Tottenham. Veremos qué pasa", declaró el directivo el sábado 25 de julio. La confirmación llegó en sintonía con lo que había anticipado el periodista especializado Fabrizio Romano, quien informó que Romero abandonará al 100% el Tottenham en este mercado de verano.

Cuti Rmero disfruta de sus vacaciones mientras su nombre suena en gigantes de Europa

La Gazzetta dello Sport detalló que el club italiano inició contactos formales con el entorno del jugador y con la directiva inglesa, aprovechando negociaciones previas por el lateral Djed Spence. “La posibilidad de que el 22 de agosto, con el nuevo Inter de Cristian Chivu, el argentino regrese al Meazza ya no es tan remota", escribió el medio italiano. El Neroazzurro analiza una fórmula de cesión con opción de compra obligatoria para viabilizar la operación.

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El interés del club de Milán no sorprende si se tiene en cuenta el historial del defensor en la Serie A: acumuló 88 apariciones en la liga entre sus pasos por el Genoa y el Atalanta, donde su rendimiento llevó al club de Bérgamo a venderlo al Tottenham por 50 millones de euros más bonificaciones, cifra récord para esa institución en aquel momento. Además, en el Inter juega Lautaro Martínez, otro argentino de peso en el vestuario.

El otro club que sigue la situación es el FC Barcelona. Según La Gazzetta dello Sport, el conjunto catalán, dirigido por Hansi Flick, tiene a Romero en carpeta pero lo considera una opción secundaria, condicionada a la salida de alguno de sus actuales defensores centrales: Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín y Ronald Araujo completan hoy esa línea.

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Fuentes cercanas al jugador aseguraron a Sportmediaset que “el deseo del jugador es llegar al Blaugrana”, aunque reconocen que la ingeniería financiera del club español será determinante para que la operación prospere, dado que el Fair Play Financiero condiciona cualquier incorporación.

Romero acumula 156 partidos con la camiseta del Tottenham, club al que llegó en 2022 por unos 54 millones de euros. Su etapa en Londres, no obstante, estuvo lejos de ser lineal. Según Sportmediaset, las tensiones con la afición del club se agudizaron tras una lesión de rodilla que lo obligó a regresar a Argentina para su recuperación, decisión que generó malestar interno. El entonces entrenador Roberto De Zerbi salió a defenderlo públicamente: “Siempre ha demostrado que quiere quedarse con nosotros. Entiendo la frustración de los aficionados, pero él siempre ha sido justo conmigo”, dijo el técnico italiano.

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Pese a las turbulencias, el defensor disputó el Mundial 2026 con un nivel alto: su efectividad de pase superó el 91% tanto en la Premier League como en el torneo internacional, de acuerdo con datos publicados por Sportmediaset. Esos números sostienen el interés europeo, aunque el precio de la operación sigue siendo un factor de tensión. El Tottenham había fijado inicialmente una cifra cercana a los 60 millones de euros, pero la reciente fragilidad física del jugador podría reducir ese valor a un rango de entre 45 y 50 millones. El club inglés, que ya incorporó a los defensores Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi para reforzar su zaga, analiza distintas alternativas mientras el mercado define el destino del cordobés.

MÁS FOTOS DE LAS VACACIONES DE CUTI ROMERO

El defensr y sus hijos

La familia Romero

El Cuti fue pieza clave en la selección argentina

El Inter de Italia está interesado en contratarlo

El Barcelona también lo tiene en carpeta

En Tottenham también se convirtió en pieza clave

Cuti Romero no pudo concluir la final del Mundial, ya que salió lesionado