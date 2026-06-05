A qué hora comer almendras para controlar el apetito y aumentar la saciedad, según expertos

Una porción estándar de 28 gramos de almendras aporta proteínas, grasas saludables, fibra, magnesio, vitamina E y minerales esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Versátiles y cargadas de nutrientes, las almendras se han ganado un lugar privilegiado en la alimentación diaria de quienes buscan mejorar su bienestar general. Más allá de ser un snack práctico, este fruto seco es reconocido por su aporte de grasas saludables para el corazón, proteínas vegetales, fibra y una amplia variedad de vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento del organismo. Incorporar almendras a la dieta no solo suma sabor y textura, sino que también puede traducirse en beneficios tangibles para la salud.

En términos nutricionales, una porción estándar de 28 gramos (equivalente a unas 23 almendras) aporta aproximadamente 164 calorías, 6 gramos de proteínas, 14 gramos de grasas totales (principalmente monoinsaturadas y poliinsaturadas), 3,5 gramos de fibra, así como cantidades relevantes de magnesio, vitamina E, fósforo, potasio y calcio, indican Verywell Health. Este perfil las convierte en un alimento denso en nutrientes, capaz de contribuir al equilibrio energético y al mantenimiento de procesos vitales como el crecimiento celular, la producción de energía y la función inmunológica, explica Cleveland Clinic.

PUBLICIDAD

Los beneficios de consumir almendras a diario van mucho más allá del aporte calórico o proteico. Su composición única favorece la salud cardiovascular al ayudar a reducir el colesterol LDL, protege la piel gracias a la vitamina E y los antioxidantes, fortalece los huesos por su contenido en calcio y magnesio, y ayuda a controlar el hambre debido a la combinación de fibra y grasas saludables. Además, pueden mejorar la salud intestinal al promover una microbiota beneficiosa y participan en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, lo que resulta útil tanto para quienes buscan controlar el peso como para quienes gestionan su glucosa.

Hacia el final, uno de los aspectos más destacados por la ciencia es el impacto positivo de las almendras en la salud metabólica. Diversos estudios sugieren que su consumo regular puede contribuir a mejorar el metabolismo, aumentar el gasto energético en reposo y favorecer la pérdida de peso, consolidándolas como una aliada eficaz para quienes buscan optimizar su equilibrio metabólico y energético, explica Verywell Health.

PUBLICIDAD

Cuándo comer almendras para acelerar el metabolismo

Consumir almendras en determinados momentos del día puede potenciar sus efectos sobre el metabolismo y la saciedad. Diversos estudios indican que la mañana es el momento más adecuado si el objetivo es favorecer la pérdida de peso y mejorar la salud metabólica. Al incorporarlas en el desayuno o como snack matutino, las almendras contribuyen a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y lípidos, además de proporcionar energía sostenida durante el día, explican desde Verywell Health.

Consumir almendras en el desayuno potencia el metabolismo y mejora la saciedad, según expertos en nutrición y salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir las almendras como colación a media mañana puede ser especialmente útil para quienes buscan controlar el apetito. Un estudio difundido por ScienceDaily evaluó el impacto de consumir el fruto seco en este horario en comparación con otros snacks o con no ingerir ningún alimento. Los participantes que las incorporaron reportaron una mayor sensación de saciedad, lo que resultó en una reducción significativa de la ingesta calórica durante el almuerzo y la cena.

PUBLICIDAD

Este efecto saciante se debe a la combinación de fibra y proteínas presentes en este fruto seco, lo que ralentiza la digestión y ayuda a mantener el hambre bajo control hasta la siguiente comida. Comenzar el día con almendras también se asocia con una mejor calidad de la dieta general. Una investigación demuestra que incluir alimentos ricos en nutrientes desde la mañana se vincula con una mayor ingesta de vitaminas y minerales esenciales a lo largo de la jornada en comparación con quienes no lo hacían.

De todos modos, comerlas en la tarde o la noche también puede aportar beneficios, ya que sus propiedades nutricionales no dependen exclusivamente de la hora en que se ingieren. Sin embargo, quienes buscan un impacto metabólico más marcado pueden encontrar en las primeras horas del día el mejor momento para aprovechar sus ventajas.

PUBLICIDAD

Estudios científicos vinculan el hábito de comer almendras por la mañana con un mejor control del apetito y reducción de la ingesta calórica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros beneficios clave de las almendras según la ciencia

Uno de los principales aportes de las almendras es su efecto sobre la salud cardiovascular. El consumo frecuente de este fruto seco se asocia con una reducción del colesterol LDL (malo) y una mejora de la presión arterial diastólica, especialmente cuando se incorporan a largo plazo en la dieta, indica un ensayo científico.

La presencia de fitoesteroles, grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas contribuye a estos efectos, ayudando a proteger las arterias y a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón. Además, la fibra y los antioxidantes, como la vitamina E y los polifenoles, colaboran en la reducción de la inflamación sistémica, un factor de riesgo en patologías cardiovasculares.

PUBLICIDAD

Por otro lado, también favorecen la salud de la piel. Un metaanálisis ha comprobado que consumir este fruto seco de forma regular puede disminuir la severidad de las arrugas y las variaciones en la pigmentación facial. Estos efectos se atribuyen principalmente al alto contenido de vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger la piel del daño oxidativo y a mantener su elasticidad. Además, la niacina presente en las almendras contribuye a mejorar la pigmentación y la textura cutánea.

En cuanto a la salud intestinal, las almendras se comportan como un prebiótico natural. Su fibra alimentaria estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, facilitando la producción de ácidos grasos de cadena corta que favorecen el funcionamiento digestivo y la regulación del metabolismo. Un intestino equilibrado se traduce en una mejor absorción de nutrientes y en un menor riesgo de alteraciones metabólicas.

PUBLICIDAD

El control del peso corporal es otro beneficio respaldado por la evidencia. A pesar de su densidad calórica, el consumo regular de almendras no se vincula con un aumento de peso e, incluso, puede asociarse a una leve reducción de la masa grasa. Esto se debe a que no toda la grasa del fruto seco es absorbida por el organismo, y a la sensación de saciedad prolongada que generan su fibra, proteínas y grasas saludables.

Las almendras contribuyen a la salud intestinal gracias a su fibra, que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas y mejora la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, las almendras aportan calcio, magnesio, fósforo y potasio, minerales que participan en la salud ósea, muscular y nerviosa. Este perfil nutricional las convierte en una opción especialmente adecuada para quienes buscan fortalecer huesos y dientes o requieren fuentes vegetales de estos nutrientes, explican desde Cleveland Clinic.

PUBLICIDAD

Porciones recomendadas y advertencias sobre el consumo de almendras

La porción diaria recomendada es de 28 a 30 gramos o alrededor de 23 unidades para adultos, según Mayo Clinic y Cleveland Clinic. Esta cantidad permite obtener los nutrientes necesarios sin sobrepasar el aporte calórico, que es significativo en este alimento.

Consumirlas en exceso puede causar efectos secundarios, principalmente digestivos, como estreñimiento, gases o hinchazón, debido a su alto contenido en fibra. Verywell Health advierte que estos frutos contienen oxalatos, compuestos que pueden elevar el riesgo de cálculos renales en personas predispuestas, por lo que se recomienda precaución. Dado que las almendras son un alérgeno común, quienes tengan alergia deben evitarlas para prevenir reacciones de distintos grados de gravedad.

PUBLICIDAD

Cleveland Clinic aconseja optar por las crudas o tostadas sin sal. Las versiones saladas o con saborizantes pueden incrementar el consumo de sodio o azúcares y perder parte de sus antioxidantes durante el proceso de cocción. Añadir almendras a las comidas o consumirlas como snack es una alternativa sencilla y práctica para incorporar nutrientes valiosos a la dieta diaria y potenciar la salud metabólica y general.