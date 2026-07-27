10 beneficios atribuidos al consumo regular de semillas de girasol

Las semillas de girasol aportan vitamina E, flavonoides, fitoesteroles y minerales que la evidencia científica vincula con efectos en varios sistemas del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las semillas de girasol concentran una combinación de grasas saludables, antioxidantes, vitaminas y minerales que las convierte en uno de los snacks más completos desde el punto de vista nutricional. Una porción de apenas 28 gramos aporta 5,5 gramos de proteína, 14 de grasa total —mayoritariamente insaturada— y 3 de fibra, según datos publicados por VeryWell Health.

Su perfil nutricional incluye ácidos grasos esenciales como el oleico (19,81%) y el linoleico (64,35%), que el organismo humano no puede sintetizar por sí solo y debe obtener a través de la dieta, de acuerdo con una investigación publicada en la revista MDPI sobre la composición de las semillas, el aceite y la torta de girasol.

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La presencia de tocoferoles, fitoesteroles, flavonoides, ácidos fenólicos y carotenoides completa un espectro de compuestos bioactivos con efectos documentados sobre múltiples sistemas del organismo.

Originario de América del Sur y hoy cultivado en todo el mundo, el girasol (Helianthus annuus) es reconocido en la literatura científica como un alimento funcional o nutracéutico, aunque, según un estudio publicado en la revista Food Science & Nutrition, su potencial aún no ha sido aprovechado en su totalidad.

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VeryWell Health presenta, con respaldo científico, los diez beneficios de consumir regularmente semillas de girasol.

1. Reducción de la inflamación

Las semillas de girasol son ricas en vitamina E, flavonoides y otros compuestos vegetales con propiedades antiinflamatorias.

La investigación sugiere que su ingesta, combinada con otros tipos de semillas o brotes, puede reducir los niveles de inflamación en el organismo y disminuir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas.

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2. Salud cardiovascular

Las semillas de girasol favorecen la salud cardiovascular porque sus grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y fitoesteroles ayudan a bajar el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil lipídico de las semillas de girasol favorece la salud del corazón. Su contenido en grasas poliinsaturadas (9,3 gramos por porción) y monoinsaturadas (2,7 gramos) ayuda a reducir el colesterol LDL cuando reemplaza a las grasas saturadas en la dieta. Los fitoesteroles presentes en el alimento refuerzan ese efecto con propiedades hipocolesterolemiantes documentadas.

3. Energía sostenida

Las semillas de girasol son fuente de vitaminas del grupo B, entre ellas tiamina, riboflavina, ácido pantoténico, niacina y vitamina B-6. Estas vitaminas participan directamente en los sistemas de producción de energía a nivel celular, lo que convierte a las semillas en un snack con capacidad para mantener el nivel de energía a lo largo del día.

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4. Refuerzo del sistema inmune

El zinc y el selenio de las semillas de girasol refuerzan el sistema inmune y contribuyen a la defensa del organismo frente a virus y bacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zinc y el selenio presentes en las semillas de girasol son dos minerales con un papel reconocido en la respuesta inmunitaria. Ambos compuestos contribuyen a la defensa natural del organismo frente a virus y bacterias, y aportan beneficios adicionales a otras funciones del sistema inmune.

5. Potencial anticancerígeno

Investigaciones sobre la vitamina E, el tocoferol y el ácido linoleico conjugado (CLA) presentes en las semillas de girasol y sus brotes indican propiedades antitumorales.

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Los extractos de girasol también han demostrado actividad antimicrobiana y antioxidante que protege a las células humanas frente a moléculas reactivas de oxígeno, de acuerdo con el estudio publicado en Food Science & Nutrition.

6. Protección de la tiroides

Las semillas de girasol pueden proteger la tiroides del daño oxidativo, según investigaciones sobre alimentación de origen vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores han identificado a las semillas de girasol como un alimento de origen vegetal capaz de proteger a la glándula tiroides del daño oxidativo.

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El hallazgo se enmarca en estudios sobre dietas vegetarianas que asocian ese patrón alimentario con una mejora en la salud tiroidea.

7. Prevención de calambres musculares

El magnesio de las semillas de girasol regula la función nerviosa y muscular. Estudios específicos han mostrado su efectividad para reducir la aparición de calambres musculares.

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Las semillas también aportan proteína vegetal sin el colesterol ni las grasas saturadas presentes en la carne.

8. Control glucémico

Los extractos de semilla de girasol muestran propiedades hipoglucemiantes que ayudan al control glucémico y de los niveles de azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flavonoides, glucósidos y fitoesteroles presentes en los extractos de semilla de girasol muestran propiedades hipoglucemiantes, según la investigación vigente recogida por VeryWell Health. Estos compuestos ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre y podrían tener efectos antidiabéticos.

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9. Salud reproductiva femenina

Las semillas de girasol aportan vitamina E, folato (67 microgramos por porción), fósforo y grasas saludables, nutrientes relevantes para el desarrollo fetal y la salud materna.

Los fitoquímicos presentes en el alimento también pueden favorecer la digestión y el sistema inmune durante el embarazo.

10. Salud digestiva

La fibra de las semillas de girasol ayuda a la salud del microbioma intestinal, regula el tránsito y previene el estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 28 gramos de semillas de girasol provee 3 gramos de fibra dietética, suficiente para contribuir a la salud del microbioma intestinal, regular el tránsito y prevenir el estreñimiento.

El estudio de MDPI destaca que la torta residual del proceso de extracción de aceite contiene incluso una mayor proporción de fibra —hasta 31,88%—, lo que abre perspectivas para su uso como ingrediente funcional en la industria alimentaria.