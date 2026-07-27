Los 4 hábitos que reprimen el sistema inmune y elevan el riesgo de enfermedades

El sistema inmune actúa como la principal defensa del organismo frente a bacterias, virus y otras amenazas externas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema inmunitario constituye la principal defensa del organismo frente a agentes infecciosos, bacterias, virus y otras amenazas externas. Está formado por una compleja red de células, tejidos y órganos que actúan de manera coordinada para proteger al cuerpo y mantener el equilibrio interno. Este sistema no solo responde ante infecciones, sino que también contribuye a la reparación de tejidos y la eliminación de células dañadas, jugando un rol central en la preservación de la salud general.

Mantenerlo saludable resulta fundamental para reducir la frecuencia y la gravedad de enfermedades. Durante la época invernal o en climas fríos, su eficacia puede verse comprometida, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias y otros padecimientos.

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Según Johns Hopkins Medicine, la exposición a bajas temperaturas y los cambios en el ambiente pueden alterar la respuesta, facilitando la aparición de resfriados y gripes. Además, la falta de luz solar puede limitar la producción de vitamina D, un nutriente clave para la función inmunológica, indica WebMD.

Existen factores que pueden fortalecer o debilitarlo. El sueño adecuado, la gestión del estrés y una alimentación equilibrada favorecen su funcionamiento óptimo. Por el contrario, otras costumbres pueden suprimir las defensas del organismo, aumentando el riesgo de infecciones y enfermedades. El conocimiento permite tomar decisiones informadas para proteger la salud durante todo el año, especialmente en épocas de mayor riesgo.

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Qué hábitos suprimen el sistema inmune

Falta de sueño y estrés crónico

Dormir pocas horas o tener un sueño de mala calidad reduce la producción de citoquinas y anticuerpos, elementos esenciales para combatir infecciones. El cuerpo solo libera proteínas inmunoprotectoras durante el descanso, por lo que la privación repercute directamente en la capacidad de defensa.

Por otro lado, el estrés y la ansiedad sostenidos provocan una liberación constante de hormonas como el cortisol, que disminuye la actividad de las células inmunitarias.

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Según WebMD, incluso cortos periodos de ansiedad pueden afectar el sistema inmunológico, mientras que el estrés prolongado incrementa la vulnerabilidad frente a virus y bacterias al dificultar el control de infecciones comunes como la gripe o el herpes.

La falta de sueño y el estrés crónico debilitan el sistema inmune al reducir citoquinas, anticuerpos y la actividad de las células inmunitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación inadecuada

Una dieta baja en frutas, verduras y alimentos frescos priva al cuerpo de vitaminas, minerales y antioxidantes necesarios para la función inmunitaria. El consumo elevado de grasas saturadas, azúcares, sal y alimentos ultraprocesados favorece la inflamación y altera el equilibrio de la microbiota intestinal, fundamental para la defensa inmunológica.

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Healthline advierte que las dietas ricas en azúcares y grasas no solo afectan la producción de anticuerpos, sino que también contribuyen a la disfunción de células encargadas de la respuesta inmune.

Además, la deficiencia de vitamina D, frecuente en épocas de poca exposición solar, limita la eficacia del sistema inmune, según WebMD.

Una alimentación inadecuada y el consumo de ultraprocesados alteran la microbiota intestinal y perjudican la respuesta del sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo de sustancias nocivas

El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol suprimen diversos componentes del sistema inmunitario. La nicotina y otras sustancias químicas presentes en los cigarrillos, así como en productos de vapeo, dificultan la acción de los glóbulos blancos y debilitan la barrera de defensa pulmonar y mucosa.

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El alcohol, incluso en exceso ocasional, ralentiza la respuesta del organismo ante infecciones y, a largo plazo, reduce la capacidad de reparación y defensa del cuerpo.

Expertos de WebMD, sitio revisado médicamente, señala que quienes consumen alcohol o fuman presentan mayor riesgo de contraer infecciones como neumonía o tuberculosis y tardan más en recuperarse de enfermedades comunes.

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El tabaquismo, el vapeo y el consumo excesivo de alcohol suprimen las defensas del organismo y elevan el riesgo de infecciones como neumonía y tuberculosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sedentarismo y poco tiempo al aire libre

La falta de actividad física regular y la escasa exposición al aire libre pueden afectar negativamente la inmunidad. El ejercicio moderado estimula la circulación de células inmunitarias y favorece la respuesta frente a patógenos.

Además, la exposición a la luz solar es clave para la síntesis de vitamina D, nutriente esencial para la función inmunológica. Permanecer en interiores por periodos prolongados limita ambos factores y puede debilitar la capacidad del organismo para defenderse de infecciones, especialmente durante el invierno.

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El sedentarismo y la escasa exposición al aire libre afectan la inmunidad porque reducen la circulación de células inmunitarias y la síntesis de vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre nutrición y sistema inmunitario

La alimentación desempeña un papel fundamental en el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Una dieta equilibrada y variada suministra los nutrientes esenciales que las células inmunitarias requieren para cumplir sus funciones defensivas.

Según una revisión publicada en Frontiers in Nutrition, tanto los micronutrientes (vitaminas y minerales) como algunos macronutrientes específicos (como ciertos aminoácidos y ácidos grasos) influyen directamente en la respuesta inmunológica y en la regulación de los mecanismos inflamatorios.

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Vitaminas como la A, C, D y las del grupo B, junto con minerales como el zinc y el selenio, resultan indispensables para la proliferación y actividad de células inmunitarias como linfocitos, macrófagos y células asesinas naturales. Por ejemplo, la vitamina D participa en la inhibición de citocinas proinflamatorias y en el aumento de citocinas antiinflamatorias, mientras que la deficiencia de vitamina A incrementa la susceptibilidad a infecciones.

El zinc, por su parte, contribuye a la modulación de la inflamación y a la función de barreras epiteliales que impiden la entrada de patógenos, explican los autores.

Además, la calidad de la dieta impacta en la microbiota intestinal, considerada una pieza clave de la inmunidad. Healthline añade que dietas ricas en fibra, frutas, verduras, frutos secos y semillas favorecen la diversidad microbiana y la integridad de la barrera intestinal, mientras que los alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares o grasas saturadas pueden alterar este equilibrio y debilitar la respuesta defensiva.

La desnutrición, la carencia de micronutrientes o el consumo excesivo de calorías vacías se asocian con una mayor incidencia y gravedad de enfermedades infecciosas. Por ello, una alimentación adecuada no solo previene deficiencias, sino que potencia la eficacia del sistema inmunitario y reduce el riesgo de infecciones y complicaciones.