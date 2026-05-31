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Osvaldo Laport reveló el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez tras 47 años de amor: “Una nueva página”

El actor sorprendió en el programa de Mirtha Legrand al contar las razones por las que, después de casi medio siglo de relación, no pasaron por el Registro Civil

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En medio de su paso por la "mesaza" de Mirtha Legrand, Osvaldo Laport contó el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez, su pareja hace casi cinco décadas (La Noche de Mirtha - El Trece)

Hay historias de amor que desafían el paso del tiempo y se reinventan con cada capítulo. La de Osvaldo Laport y Viviana Sáez es, sin dudas, una de esas. Después de más de cuatro décadas de relación, la pareja sigue sorprendiendo a propios y extraños con la solidez de su vínculo y la calidez con la que transitan la vida en común. En medio de un gran presente artístico, donde Laport brilla actualmente en la adaptación teatral de Billy Elliot, el actor fue invitado a la emblemática mesaza de La Noche de Mirtha (El Trece). Lejos de los libretos y las ficciones, compartió la intimidad de su historia con Viviana y confesó el motivo por el que, a pesar de casi medio siglo juntos, nunca pasaron por el Registro Civil.

La charla tomó vuelo cuando Mirtha Legrand, fiel a su estilo, quiso saber sobre los primeros amores de Laport en Uruguay, antes de construir su carrera en la Argentina. Con humor y nostalgia, el actor reconoció: “Sí, tuve varios”. La mesa se llenó de risas y comentarios, mientras Denise Dumas le recordó que llegó de muy joven al país, pero ya con historias a cuestas. “Era bravo... Dejó varios amores”, intervino Mirtha, siempre atenta a los detalles que dan color a la anécdota.

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Hasta que conocí a Viviana”, reconoció él, dejando en claro que ese encuentro cambió su vida. La conductora le preguntó dónde se conocieron y la respuesta del actor fue directa: “Estudiando teatro. Ella tenía 16 y yo tenía 22 años, una cosa así”. El dato despertó asombro en la mesa y la diva no pudo evitar exclamar: “¡Qué chicos!”. Laport, entre risas, reveló además un dato que no pasó desapercibido: “El 16 de mayo cumplimos 47 años juntos”.

Infografía ilustrada sobre Osvaldo Laport y Viviana Sáez, con caricaturas de la pareja, elementos teatrales, línea de tiempo y símbolos de boda.
Osvaldo Laport y Viviana Sáez celebran 47 años de relación sin casarse, pero ahora consideran la posibilidad de una boda tras mudarse y ver una iglesia cercana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo, ese que todo lo transforma, parece jugar a favor de Osvaldo y Viviana. Dumas lo sintetizó en una frase: “Es un montón”. Pero lo que más llamó la atención de la noche fue la revelación que llegó enseguida. Mirtha, con ese olfato único para las confesiones, preguntó sin rodeos: “¿Se casaron alguna vez?”. “No, nunca”, respondió Laport. La sorpresa fue general y la propia anfitriona repreguntó: “¿Por qué no formalizaste?”. El actor aprovechó para abrir la puerta a una posible boda en el horizonte: “Nos acabamos de mudar de casa. Estamos viviendo una nueva página de nuestra historia, nuestra vida. Y en el fondo de nuestra casa vemos una iglesia nueva. Es posible que nos casemos”.

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El comentario provocó risas y bromas en la mesa. “Gracias a la iglesia”, sumó Mirtha, mientras Denise deslizó su consulta: “¿Hay uno que quiere y otro que no?”. Laport aclaró entre sonrisas: “No, no, no”. Pero la panelista fue por más: “Por ahí Viviana está hace 47 años esperando que te le declares”. El actor admitió que esa podía llegar a ser una posibilidad. Entre risas y miradas cómplices, Mirtha sentenció: “Se va a casar. Está la iglesia cerca, se va a casar”.

Osvaldo Laport se entrenó en la playa en sunga negra y a puro humor con Viviana Sáez: “Disfrutándonos”
Pese a no haber pasado por el altar, la pareja continúa disfrutando de su amor pleno y sin restricciones (Instagram)

A lo largo de más de cuatro décadas, Osvaldo Laport y su mujer forjaron una relación estable que comenzó en el ámbito teatral. Desde ese primer encuentro, la pareja atravesó distintas etapas y desafíos, consolidando un vínculo basado en el compañerismo y el respeto mutuo. Más allá de la exposición pública, la pareja de actores elige compartir aspectos de su vida privada en las redes sociales, donde frecuentemente publican mensajes, fotos y muestras de afecto que reflejan la vigencia y el cariño que los une. La relación, sin necesidad de un matrimonio formal, se sostiene en una historia compartida que continúa creciendo con el paso de los años.

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