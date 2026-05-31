Cuál es el nexo del detenido Claudio Barrelier con la zona donde encontraron los restos de Agostina Vega en Córdoba

Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Claudio Barrelier ya conocía la zona donde habría desechado los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Según reconstruyó Infobae desde el lugar de los hechos, gran descampado de más de 200 hectáreas —que las autoridades rastrillaron durante más de 24 horas hasta encontrar a la menor sin vida— forma parte del paisaje que el imputado solía ver cada vez que iba a jugar al fútbol.

El hombre de 32 años, que ahora está detenido por el crimen, iba semanalmente al predio para usar las canchas del Complejo Deportivo y Recreativo ATACC, una entidad sindical y política.

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El lugar está ubicado en el barrio Coronel Olmedo, unos 9 kilómetros y medio al oeste de Ampliación Ferreyra. Sin embargo, el espacio en sí donde Barrelier jugaba campeonatos de fútbol, limita justo con la zona de pastizales donde estaba el cuerpo de la adolescente. Los separa, exactamente, unos 2 kilómetros.

Abajo, el lugar donde el detenido jugaba al fútbol. Arriba a la derecha es la zona donde encontraron los restos de Agostina Vega

Es por eso que muchos vecinos de la zona lo conocían o por lo menos sabían que el acusado solía estar por el lugar. Incluso fue en ese predio que Barrelier presentó a su mamá con Melisa Heredia, la madre de Agostina. “Me la presentó como una amiga. Fue una sola vez”, sostuvo la mujer en diálogo con este medio.

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Estos datos sobre el vínculo de Barrelier con el lugar son importantes para la investigación que por estas horas se centra en descifrar por qué el hombre habría ido hasta allí para dejar a Agostina y,-particularmente, si contó con alguna colaboración extra para deshacerse del cuerpo.

Las preguntas clave que la investigación todavía no pudo responder

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¿Cuál fue el móvil del crimen? Aunque los investigadores lograron reconstruir buena parte de los movimientos de Agostina desde que salió de su casa hasta que se encontró con Barrelier en barrio Cofico, aún no pudieron establecer qué desencadenó el crimen y por qué la chica estaba ese día en la casa de Barrelier.

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¿Qué pasó dentro de la casa de Barrelier? Es otro de los interrogantes de la causa. Las autoridades todavía no saben qué ocurrió durante las horas previas al asesinato, cuánto tiempo permaneció la adolescente en el domicilio y cuál fue la dinámica que terminó con su vida.

También buscan establecer cómo fue cometido el crimen, qué elementos utilizó el acusado y qué condiciones se deshizo del cuerpo.

En ese sentido, las pericias realizadas en la vivienda serán determinantes para detectar si en la vivienda de Barrelier había rastros biológicos, de sangre u otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de esa casa.

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Un oficial de policía custodia el perímetro de la Casa Barrelier en Córdoba

¿Actuó solo o hubo más involucrados? Aunque Barrelier es, hasta ahora, el único detenido, la fiscalía no descartó la posible participación de otras personas en el crimen de Agostina Vega.

La familia de la adolescente, sobre todo su abuelo y su padre, manifestó públicamente la sospecha de que pudo haber más involucrados en el hecho.

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La sospecha se apoya en distintos elementos incorporados al expediente y en la necesidad de reconstruir qué ocurrió después del crimen, especialmente en relación con los movimientos posteriores de Barrelier.