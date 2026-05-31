Crimen y Justicia

Cuál es el nexo del detenido Claudio Barrelier con la zona donde encontraron los restos de Agostina Vega en Córdoba

El principal apuntado por el crimen de la adolescente conocía el lugar donde hallaron el cuerpo. Los datos que lo ubican en la zona antes del hecho

Guardar
Google icon
Primer plano de Pedram Azad, un hombre con cabello gris, barba y bigote, vistiendo una camisa negra, mirando directamente a la cámara
Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Claudio Barrelier ya conocía la zona donde habría desechado los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Según reconstruyó Infobae desde el lugar de los hechos, gran descampado de más de 200 hectáreas —que las autoridades rastrillaron durante más de 24 horas hasta encontrar a la menor sin vida— forma parte del paisaje que el imputado solía ver cada vez que iba a jugar al fútbol.

El hombre de 32 años, que ahora está detenido por el crimen, iba semanalmente al predio para usar las canchas del Complejo Deportivo y Recreativo ATACC, una entidad sindical y política.

PUBLICIDAD

El lugar está ubicado en el barrio Coronel Olmedo, unos 9 kilómetros y medio al oeste de Ampliación Ferreyra. Sin embargo, el espacio en sí donde Barrelier jugaba campeonatos de fútbol, limita justo con la zona de pastizales donde estaba el cuerpo de la adolescente. Los separa, exactamente, unos 2 kilómetros.

Captura de pantalla de un mapa digital verde claro con dos marcadores de ubicación rojos, mostrando las calles Cesar Justino y Luis Piedrabuena.
Abajo, el lugar donde el detenido jugaba al fútbol. Arriba a la derecha es la zona donde encontraron los restos de Agostina Vega

Es por eso que muchos vecinos de la zona lo conocían o por lo menos sabían que el acusado solía estar por el lugar. Incluso fue en ese predio que Barrelier presentó a su mamá con Melisa Heredia, la madre de Agostina. “Me la presentó como una amiga. Fue una sola vez”, sostuvo la mujer en diálogo con este medio.

PUBLICIDAD

Estos datos sobre el vínculo de Barrelier con el lugar son importantes para la investigación que por estas horas se centra en descifrar por qué el hombre habría ido hasta allí para dejar a Agostina y,-particularmente, si contó con alguna colaboración extra para deshacerse del cuerpo.

Las preguntas clave que la investigación todavía no pudo responder

Una joven con cabello largo y flequillo, vestida con una camiseta azul y blanca, se toma un selfie con un teléfono móvil blanco. Pulseras en su muñeca
Agostina Vega fue hallada muerta en Córdoba

¿Cuál fue el móvil del crimen? Aunque los investigadores lograron reconstruir buena parte de los movimientos de Agostina desde que salió de su casa hasta que se encontró con Barrelier en barrio Cofico, aún no pudieron establecer qué desencadenó el crimen y por qué la chica estaba ese día en la casa de Barrelier.

¿Qué pasó dentro de la casa de Barrelier? Es otro de los interrogantes de la causa. Las autoridades todavía no saben qué ocurrió durante las horas previas al asesinato, cuánto tiempo permaneció la adolescente en el domicilio y cuál fue la dinámica que terminó con su vida.

También buscan establecer cómo fue cometido el crimen, qué elementos utilizó el acusado y qué condiciones se deshizo del cuerpo.

En ese sentido, las pericias realizadas en la vivienda serán determinantes para detectar si en la vivienda de Barrelier había rastros biológicos, de sangre u otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de esa casa.

Un oficial de policía con uniforme de camuflaje de pie junto a un poste en una calle. Al fondo se ve una casa de ladrillo y árboles con pocas hojas
Un oficial de policía custodia el perímetro de la Casa Barrelier en Córdoba

¿Actuó solo o hubo más involucrados? Aunque Barrelier es, hasta ahora, el único detenido, la fiscalía no descartó la posible participación de otras personas en el crimen de Agostina Vega.

La familia de la adolescente, sobre todo su abuelo y su padre, manifestó públicamente la sospecha de que pudo haber más involucrados en el hecho.

La sospecha se apoya en distintos elementos incorporados al expediente y en la necesidad de reconstruir qué ocurrió después del crimen, especialmente en relación con los movimientos posteriores de Barrelier.

Temas Relacionados

Últimas noticiasAgostina VegaClaudio BarrelierCórdoba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta Sofía y la preservación de la escena del crimen de Agostina Vega: las críticas en torno al fiscal del caso

El entorno de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba reclamó la demora en acudir al sistema nacional de búsqueda y cuestionó los tardíos allanamientos a la casa del principal sospechoso. Qué dicen los protocolos

Alerta Sofía y la preservación de la escena del crimen de Agostina Vega: las críticas en torno al fiscal del caso

“Quiero que me explique por qué”: el shock de la madre de Barrelier, que se enteró del crimen de Agostina Vega el día de su cumpleaños

Viviana Brizuela habló con Infobae desde la esquina de la casa donde crió al único detenido por el crimen de la menor. El recuerdo de la infancia y el shock de la noticia

“Quiero que me explique por qué”: el shock de la madre de Barrelier, que se enteró del crimen de Agostina Vega el día de su cumpleaños

La prueba clave: cómo y cuándo entró Barrelier al descampado donde encontraron los restos de Agostina Vega

Los investigadores de la causa llegaron al barrio de Ampliación Ferreyra a partir de una cámara de seguridad que grabó el ingreso del principal acusado al lugar

La prueba clave: cómo y cuándo entró Barrelier al descampado donde encontraron los restos de Agostina Vega

Córdoba: bajó de su camioneta para ayudar a un conocido y murió atropellado por un camión

En otro siniestro ocurrido a solo mil metros perdió la vida otro hombre horas después de volcar con su vehículo. Ambos hechos tuvieron lugar sobre la Ruta Provincial 11, cerca de la localidad de Ucacha

Córdoba: bajó de su camioneta para ayudar a un conocido y murió atropellado por un camión

Detuvieron cuatro camionetas y hallaron 3.000 álbumes del Mundial y 900 camperas de contrabando

Un procedimiento policial en las calles de Puerto Iguazú, Misiones, detectó el transporte ilegal de mercaderías sin documentación en cuatro camionetas, lo que motivó la intervención de la Justicia y el secuestro de los productos

Detuvieron cuatro camionetas y hallaron 3.000 álbumes del Mundial y 900 camperas de contrabando

DEPORTES

Espeluznante accidente en Monza, con 11 autos involucrados y dos argentinos que evitaron los impactos

Espeluznante accidente en Monza, con 11 autos involucrados y dos argentinos que evitaron los impactos

Por qué Olivier Giroud pone a Argentina entre los favoritos para ganar el Mundial y qué ve en su mentalidad de campeón

La selección argentina aterrizó en Estados Unidos para afrontar la preparación final antes del Mundial 2026

El primer rival de Argentina en el Mundial presentó a sus convocados: por qué la lista tiene 27 jugadores y la figura que es hijo de una leyenda

El detalle en la mano del Dibu Martínez antes de sumarse a la selección argentina para el Mundial tras su lesión

TELESHOW

Osvaldo Laport reveló el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez tras 47 años de amor: “Una nueva página”

Osvaldo Laport reveló el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez tras 47 años de amor: “Una nueva página”

Murió Dorita Burgos, reconocida vedette y actriz del recordado programa de TV “Los Campanelli”

Quién es Frida, la hermana de Valeria Mazza de 20 años: la unión familiar, modelaje y el parecido con Taína Gravier

Mirtha Legrand se enojó al recordar la estatua que le hicieron en Villa Cañás: “¡Yo soy linda y eso es horrible!”

María Belén Ludueña compartió las fotos del primer mes de su hijo Vito: la intimidad de 30 días repletos de amor

INFOBAE AMÉRICA

Francia pidió acelerar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: “Esto tiene que terminar”

Francia pidió acelerar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: “Esto tiene que terminar”

Panamá debe convertir su conectividad en inversión, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

Madres salvadoreñas reciben reconocimiento por su apoyo a los atletas

FOSDEH señala desaceleración en crecimiento de remesas hacia Honduras

La epidemia de tabaquismo cobra la vida de más de 1,600 salvadoreños al año