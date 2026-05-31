FOSDEH señala desaceleración en crecimiento de remesas hacia Honduras

El FOSDEH alertó sobre una desaceleración en el crecimiento de las remesas durante 2026. Honduras recibió más de mil millones de dólares en remesas durante marzo de este año. (Foto: Redes sociales)

El crecimiento de las remesas familiares que ingresan a Honduras muestra señales de desaceleración durante 2026, según advirtió el economista Mario Palma, del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), quien señaló que el incremento de estos envíos pasó de un 25 % registrado el año anterior a un 12 % en los primeros meses del presente año.

Aunque la cifra sigue siendo positiva y superior al promedio histórico, el especialista considera que refleja un retorno gradual a niveles más normales luego del comportamiento atípico observado durante 2025.

De acuerdo con Palma, el fuerte crecimiento registrado el año pasado estuvo influenciado por factores externos, principalmente por decisiones migratorias adoptadas en Estados Unidos y por la incertidumbre que enfrentaban miles de migrantes hondureños ante posibles restricciones migratorias y financieras.

Esa situación llevó a muchos connacionales a incrementar temporalmente los montos enviados a sus familiares en Honduras como medida preventiva frente a eventuales cambios en las políticas estadounidenses.

PUBLICIDAD

Sin embargo, durante 2026 los flujos de remesas han comenzado a estabilizarse, acercándose a las tendencias históricas observadas en las últimas décadas.

Mario Palma señaló que el crecimiento pasó de 25 % en 2025 a 12 % en 2026. Las remesas continúan siendo una de las principales fuentes de divisas para el país. (Foto: Cortesía)

“El crecimiento sigue siendo importante, pero ya no se encuentra en los niveles extraordinarios del año pasado”, explicó el economista al analizar el comportamiento reciente de los ingresos provenientes del exterior.

Las cifras compartidas por el especialista muestran que Honduras recibió 870 millones de dólares en enero, 939 millones en febrero, 1,200 millones en marzo y 1,105 millones de dólares en abril.

Estos montos mantienen a las remesas como uno de los pilares fundamentales de la economía nacional y una de las principales fuentes de generación de divisas para el país.

Según datos citados por Palma, aproximadamente uno de cada cuatro hogares hondureños recibe remesas de familiares que residen en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

Asimismo, indicó que para cerca del 10 % de las familias hondureñas estos recursos representan su principal fuente de ingresos, lo que evidencia el impacto directo que tienen sobre el consumo, la alimentación, la educación y el acceso a servicios básicos.

PUBLICIDAD

Uno de cada cuatro hogares hondureños depende de ingresos enviados desde el extranjero. Para cerca del 10 % de las familias, las remesas representan su principal fuente económica. (Foto: Cortesía)

Las remesas se han convertido durante las últimas décadas en un componente esencial para la estabilidad económica de miles de hogares, especialmente en comunidades con altos índices de pobreza y limitadas oportunidades laborales.

El economista recordó que durante los últimos 15 años el crecimiento promedio anual de las remesas se había mantenido entre el 4 % y el 6 %, por lo que el aumento actual del 12 % continúa siendo significativo desde una perspectiva económica.

No obstante, advirtió que la desaceleración debe ser observada con atención debido a la alta dependencia que mantiene la economía hondureña respecto a estos ingresos externos..

Palma también manifestó preocupación por algunas medidas que se discuten o implementan en Estados Unidos relacionadas con el envío de dinero al extranjero.

Según explicó, eventuales restricciones o mayores controles sobre las transferencias podrían incentivar el uso de mecanismos informales para enviar recursos a Honduras.

El economista advirtió sobre posibles efectos de nuevas restricciones al envío de dinero. (Foto: Archivo/ EFE)

Esta situación podría representar nuevos desafíos para las autoridades financieras, ya que las transferencias realizadas por canales no regulados dificultan la supervisión y el control de los flujos económicos internacionales.

PUBLICIDAD

Además, el incremento de mecanismos informales podría generar mayores riesgos para los migrantes y sus familias al exponerlos a fraudes, pérdidas económicas o redes de intermediación no autorizadas.

A pesar de estas preocupaciones, el economista destacó que las remesas continúan mostrando una tendencia positiva y que siguen desempeñando un papel determinante para la economía hondureña.

No obstante, consideró necesario impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la producción nacional, generar empleo y reducir la dependencia de los ingresos provenientes del exterior.