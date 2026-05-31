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Espeluznante accidente en Monza, con 11 autos involucrados y dos argentinos que evitaron los impactos

Fue en el GT World Challenge, que es el campeonato de Gran Turismo más importante de Europa. Largaron 57 coches

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Terrible accidente GT World Challenge en Monza, Italia

La carrera de GT World Challenge Europe Endurance en Monza quedó marcada desde la largada por un accidente múltiple en la primera curva que eliminó a varios líderes, obligó a la salida del Auto de Seguridad apenas segundos después de la bandera verde y dejó fuera de combate, entre otros, a los dos Ford oficiales.

El incidente se produjo con una grilla de 57 autos que intentaron entrar al mismo tiempo en la primera chicana de uno de los circuitos más rápidos del calendario. El choque dejó coches trompeados, tierra sobre la pista y piezas desperdigadas, con un saldo que probablemente implicó daños por cientos de miles de libras esterlinas.

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La secuencia comenzó con un contacto entre el Mercedes de Maxime Martin y la Ferrari de Alessio Rovera. A partir de ese toque se desencadenó una reacción en cadena y el McLaren de Kirchhöfer salió sin control hacia la chicana, donde impactó contra varios de los autos que marchaban adelante.

El resultado directo fue la eliminación de seis coches que quedaron detenidos en la chicana: Arjun Maini con Ford, Wiebelhaus con Ford, Feller con Porsche, Rovera con Ferrari, Magnis con Porsche y Kirchhöfer con McLaren. Otros cinco autos alcanzaron a regresar a boxes, mientras algunos lograron seguir en pista a costa de perder posiciones.

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El múltiple choque en la chicana (GT World Challenge)
El múltiple choque en la chicana (GT World Challenge)

Uno de los principales perjudicados fue Maini, cuyo Ford había partido desde la pole. El accidente también dejó afuera al otro Ford oficial, en un golpe especialmente costoso para los autos que ocupaban la zona de punta al inicio de las 3 Horas de Monza.

Entre quienes evitaron el abandono inmediato estuvo Dani Juncadella. El piloto, que había salido segundo, cayó hasta la quinta posición después del caos inicial, aunque su Mercedes parecía arrastrar algún daño.

Antes de que la neutralización alterara por completo el orden, Maxime Martin había quedado al frente, seguido por Maro Engel y Alessio Picariello. Juncadella, que figuraba inicialmente quinto, ganó con rapidez una posición en los primeros metros.

El Aston Martin de Thiim llegó a boxes para abandonar. También lo hizo el BMW de Rossi, en este caso por un problema de embrague.

Arriba, Nacho Montenegro y abajo Ezequiel Pérez Companc (@Corazondef1)
Arriba, Nacho Montenegro y abajo Ezequiel Pérez Companc (@Corazondef1)

Del accidente salieron indemnes los argentinos Ignacio Montenegro y Ezequiel Pérez Companc. Ambos lograron esquivar la colisión múltiple que alteró la carrera desde la primera curva. Once pilotos se vieron involucrados luego de la largada de una competencia de tres horas.

Montenegro integra la tripulación del BMW M4 GT3 número 30 del Team WRT junto a Matisse Lismont y Antoine Cordeel. El piloto de Rada Tilly clasificó 41º. Cabe recordar que el patagónico ganó en la segunda fecha corrida en Brands Hatch.

Pérez Companc, por su parte, continuó su trabajo con un Audi que respondió bien y le permitió sentirse cómodo. El piloto de Escobar logró el 22º registro clasificatorio junto a Ivan Klymenko y Cheli Etienne.

Esta es la tercera fecha de diez fechas en la temporada y el calendario tiene otras sedes históricas como Spa-Francorchamps (28/06), Nürburgring (30/8), Zandvoort (20/9) y Montmeló (4/10).

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