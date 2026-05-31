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“La argentinidad al palo”: las imágenes y los detalles especiales de la casa de la Selección en el Mundial

Claudio Tapia adelantó las imágenes de cómo luce el hospedaje de los campeones del mundo en Kansas

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Este video presenta las instalaciones del hotel de la selección argentina para el Mundial

Claudio Tapia, presidente de la AFA, mostró cómo luce el Origin Hotel de Kansas City, base de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El lugar fue remodelado y redecorado: abunda el celeste y blanco mientras la delegación ajusta su logística para un torneo que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá y que por primera vez reunirá a 48 selecciones.

El directivo difundió imágenes y videos del hotel elegido por la AFA y mostró distintos sectores intervenidos con colores, símbolos e imágenes ligados a la selección campeona del mundo. En sus redes sociales escribió: “¡El Origin Hotel Kansas City, bien albiceleste! Gran trabajo el que se está realizando para recibir a la Scaloneta. Así está quedando el espacio donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. ¡Vamos Argentina, todos juntos!”.

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El máximo dirigente del fútbol argentino también aseguró en otra publicación que “la casa de la Selección está lista y así luce a la espera de la llegada de la delegación”. Luego agregó que trabajan “en cada detalle y en cada rincón para que La Scaloneta se sienta como en casa” y cerró con la frase “La argentinidad al palo”.

El alojamiento seleccionado por la delegación argentina es un complejo boutique inaugurado en 2024, ubicado a orillas del río Missouri en la zona de Berkley Riverfront. Tiene cinco pisos y 118 habitaciones, una escala menor a la de las grandes cadenas que suelen utilizar las selecciones en este tipo de competencias.

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Mural colorido en un hotel, mostrando un autobús con jugadores de fútbol argentinos y el texto "Campeones del Mundo", con un efecto visual distorsionado
El icónico dibujo del colectivo representativo de la Scaloneta

El cuerpo técnico priorizó la privacidad y la tranquilidad del lugar por encima de opciones más grandes y más expuestas. La decisión también respondió a una cuestión práctica: el hotel está a unos 20 minutos del predio de entrenamiento del Sporting Kansas City y a apenas 15 minutos del estadio en el que Argentina debutará ante Argelia el 16 de junio.

La concentración albiceleste tendrá además espacios reservados para uso exclusivo de la delegación. Entre ellos figura el restaurante principal del hotel, que permanecerá cerrado al público durante la estadía del equipo.

El establecimiento contará con áreas de recuperación física, gimnasios y sectores preparados especialmente para la concentración del plantel. También es cercano a instalaciones deportivas de primer nivel para facilitar los entrenamientos diarios durante la competencia.

La decisión de la AFA de hacer base en Kansas fue por su conectividad y por ofrecer las condiciones necesarias para que el plantel pueda trabajar y descansar con pocas interrupciones.

Sala interior con decoración azul y blanca, paneles que muestran imágenes de futbolistas de la selección argentina y el texto 'VAMOS ARGENTINA'. Un banco blanco central
El vestuario también está decorado con motivos alusivos al equipo y sus jugadores

El entorno del hotel también fue señalado como una ventaja para los simpatizantes. Frente al Origin pasa una nueva línea de tranvía urbano que conecta distintos puntos de la ciudad y tiene una estación prácticamente en la puerta del alojamiento.

En dichas instalaciones la delegación argentina trabajará para la defensa del título obtenido en Qatar 2022. En esa sede, la delegación buscará combinar aislamiento competitivo, facilidad de traslado y cercanía con los hinchas durante una Copa del Mundo que tendrá entre sus ciudades anfitrionas a Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas, Toronto, Vancouver y Ciudad de México.

En tanto que una avanzada de los jugadores argentinos ya aterrizó en Estados Unidos para comenzar su preparación en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J: jugará contra Argelia el martes 16 de junio (22.00 hora de Argentina) en Kansas, frente a Austria el lunes 22 de junio (14.00) en Dallas y cerrará ante Jordania, otra vez en Kansas, el sábado 27 de junio (23.00).

Hotel Selección Kansas
La conectividad fue clave para la elección
Hotel Selección Kansas
La vista desde uno de los balcones
Hotel Selección Kansas
El salón que se usará para las charlas técnicas
Hotel Selección Kansas
El restaurant quedará cerrado para la delegación

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Selección ArgentinaMundial 2026Claudio TapiaAFAdeportes-argentina

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