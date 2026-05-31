Panamá debe convertir su conectividad en inversión, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

Empresarios aseguran que irán a Grecia a fortalecer la posición de Panamá en el mapa marítimo global.

Panamá no puede limitarse a esperar oportunidades, debe salir a buscarlas, construirlas y convertirlas en inversión, empleo y crecimiento.

Esta debe ser, según la cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la ruta que debe seguir el país y que sus agremiados están impulsando en un trabajo mancomunado con las autoridades.

Aurelio Barría Pino, presidente de la entidad gremial, señaló que una reciente visita a Marruecos, como parte de una delegación gubernamental, "confirmó una realidad estratégica: Marruecos es para África, Europa y el Oriente lo que Panamá es para América Latina”.

Añadió que ambos países comparten una vocación logística, una visión de conectividad y un enorme potencial para desarrollar zonas francas, industria, comercio y servicios de valor agregado.

Barría Pino explicó que durante la visita al país ubicado al noroeste del continente africano, se abrieron espacios de diálogo con autoridades, agencias de inversión, empresarios y plataformas logísticas e industriales.

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Aurelio Barría Pino, presidente del gremio empresarial, junto a Ilya Espino de Marotta, nueva administradora del Canal de Panamá.

“Quedó claro que la complementariedad entre ambos países puede traducirse en oportunidades concretas. No hablamos solo de diplomacia económica; hablamos de comercio, inversión, zonas francas, logística, conectividad, turismo, energías renovables, innovación y formación profesional”, aseguró.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el reto está en pasar de la coincidencia geográfica a la acción económica.

Panamá y Marruecos, de acuerdo a Barría Pino, pueden construir un corredor logístico birregional que conecte mercados, facilite comercio, abra espacio a nuevas inversiones y fortalezca a nuestras empresas.

Para lograrlo, aduce que “debemos dar seguimiento, promover misiones comerciales recíprocas, encuentros empresariales y acuerdos de cooperación entre nuestras plataformas logísticas e industriales”.

El ejecutivo del gremio empresarial dio a conocer que esta semana, representantes de la Cámara estarán en Grecia, junto con la delegación de empresarios que acompañará al presidente José Raúl Mulino.

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Los puertos, pieza fundamental para conformar una sola plataforma internacional de servicios, indica la Cámara. EFE/ Bienvenido Velasco

El mandatario visitará esa nación y participará en Posidonia 2026, la feria marítima más importante del mundo, que reunirá entre el 1 y el 5 de junio a más de 40,000 participantes de 138 países y más de 2,000 expositores vinculados al sector naviero internacional.

La participación de Panamá en Posidonia 2026, considerado el “Davos del sector marítimo”, representa, al decir de la Cámara, “una oportunidad decisiva”.

Grecia controla una de las industrias más influyentes del planeta, sus armadores manejan alrededor del 21% de la capacidad de transporte marítimo global, con un total de 5.543 barcos.

La relación entre los armadores griegos y el abanderamiento de buques bajo bandera panameña es histórica y estratégica. Grecia, como mayor armador del mundo, y Panamá, como principal registro de buques, conforman una alianza natural: cada país aporta una fortaleza que complementa a la otra.

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Según la Cámara, ese vínculo debe fortalecerse con visión de futuro.

Representantes del sector privado acompañarán al presidente, José Raúl Mulino, en su gira por Grecia. REUTERS/Enea Lebrun

“Panamá debe consolidarse como una jurisdicción marítima moderna, confiable y robusta: con mayor cumplimiento, supervisión técnica, registro digitalizado, seguridad jurídica y liderazgo en la descarbonización de la flota marítima”, puntualiza el gremio.

Agrega que llegarán a la nación ubicada en el sureste de Europa con una agenda clara: fortalecer la posición de Panamá en el mapa marítimo global y consolidar una relación histórica con uno de los actores más relevantes del sector naviero internacional.

En opinión de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá el futuro está en integrar Canal, puertos, registro marítimo, logística, zonas francas y bunkering verde como una sola plataforma internacional de servicios.

“Desde la Cámara seguiremos impulsando una agenda país que convierta nuestras ventajas en resultados. Panamá tiene conectividad, ubicación y reputación. Ahora corresponde transformar esos activos en inversión concreta, alianzas estratégicas y crecimiento sostenible”, afirma.

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