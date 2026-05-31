Las esculturas más misteriosas de Leonora Carrington sorprenden en Nueva York

Una colección de las enigmáticas esculturas surrealistas de la artista Leonora Carrington se exhibe, invitando a la reflexión sobre su universo creativo.

La obra escultórica de Leonora Carrington adquiere protagonismo en Nueva York con la exposición Shape of Dreams: Sculptures by Leonora Carrington, una muestra en L’Space Gallery que explora una faceta poco difundida de la trayectoria de la artista británico-mexicana, cuyas pinturas surrealistas le otorgaron reconocimiento internacional, presentando piezas en bronce y joyería que permiten descubrir la profundidad de su exploración artística más allá del lienzo.

Entre las piezas emblemáticas de la exhibición figura The Palmist (2010), una escultura en bronce oscuro que representa una figura de pie, ataviada con un manto y una cabeza en forma de abanico o concha que oculta el rostro. El personaje sostiene las manos al frente, con las palmas hacia fuera, evocando la gestualidad de la adivinación o la lectura, y remite a una presencia sacerdotal o divina.

PUBLICIDAD

The Palmist (2010)

Esta obra marcó el debut de Carrington en la producción de piezas monumentales destinadas al espacio público. Su relevancia queda señalada por su instalación permanente desde 2016 en el Jardín del Antiguo Palacio del Arzobispado en Ciudad de México, cinco años después de la muerte de la artista.

Nacida en Lancashire, Inglaterra, en 1917, Carrington experimentó una transformación artística tras visitar la International Surrealist Exhibition de Londres en 1936, donde se impactó con el trabajo de Max Ernst. El estallido de la Segunda Guerra Mundial llevó a Carrington a trasladarse a Ciudad de México en la década de 1940, un entorno donde el surrealismo ya contaba con fuerte arraigo.

PUBLICIDAD

The Ship of Cranes

Allí, la creadora expandió su repertorio en pintura, literatura, teatro y, como revela esta exposición, escultura, consolidando un lenguaje propio alimentado por mitología, lo esotérico y el folklore.

Entre las obras expuestas, La Inventora del Atole conecta de manera explícita con la herencia mesoamericana. El atole, bebida ancestral asociada a la nutrición y al cuidado, se consume desde hace milenios. Carrington utiliza la forma totémica y los motivos estilizados para reinterpretar este símbolo en una escultura que se integra a su universo mitológico.

PUBLICIDAD

La Inventora del Atole

La exposición también reúne piezas como Sol Negro, una figura dorada de rasgos solares y andares imposibles, y The Ship of Cranes (2010), una escultura de bronce con forma de barco guiado por un personaje con cabeza de ave, cargando figuras más pequeñas en su interior, lo que refleja el interés de Carrington por la narración simbólica y las migraciones míticas.

Como parte central de la propuesta curatorial, “Shape of Dreams” incorpora una experiencia inmersiva: el Tarot Reading Booth, un espacio interactivo donde los visitantes pueden seleccionar una carta de un mazo diseñado por Carrington. Tras la elección, una reconstrucción mediante inteligencia artificial de la voz de la artista proporciona una lectura en inglés, español y francés.

PUBLICIDAD

Sol Negro

La colaboración entre L’Space Gallery, Consigna Gallery de Ciudad de México y el Leonora Carrington Council ha permitido articular una exposición de carácter introspectivo y didáctico. El conjunto se completa con obras de Pablo Weisz Carrington, hijo de la artista, entre ellas una pieza realizada en colaboración con su madre, estableciendo un diálogo intergeneracional que enriquece la comprensión de la cosmogonía artística creada por Leonora Carrington.

La exposición “Shape of Dreams: Sculptures by Leonora Carrington” constituye una oportunidad excepcional para apreciar en Nueva York el legado tridimensional de una autora fundamental del surrealismo del siglo XX, cuya visión sigue desbordando los límites entre el arte y la realidad.

PUBLICIDAD

Fotos: Gentileza L’Space Gallery