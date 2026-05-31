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Francia pidió acelerar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: “Esto tiene que terminar”

El canciller Jean-Noël Barrot advirtió que la crisis impacta en los precios de la energía y en la economía global, mientras París trabaja en una misión internacional para garantizar la seguridad marítima

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El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió a Estados Unidos e Irán acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió a Estados Unidos e Irán acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

El Gobierno Francia pidió este domingo a Estados Unidos e Irán acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

La Administración de Emmanuel Macron advirtió que la situación actual tiene consecuencias sobre la economía internacional y reclamó avances concretos para poner fin a la crisis.

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Irán y Estados Unidos deben hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo porque la situación es insostenible”, afirmó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Las declaraciones llegan en un momento de incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones entre Washington y Teherán, mientras persisten las tensiones derivadas del conflicto regional y las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz.

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Barrot sostuvo que los efectos de la situación ya son visibles tanto en Europa como en otros mercados. “Lo sentimos cada día en las gasolineras y, en general, por su impacto en la economía mundial y francesa. Esto tiene que terminar”, señaló.

El jefe de la diplomacia francesa insistió en la necesidad de alcanzar un entendimiento que permita reducir las tensiones y normalizar el tránsito marítimo. Además, reveló que continúan los preparativos para una misión internacional destinada a respaldar una eventual reapertura de la navegación en la zona.

El presidente francés, Emmanuel Macron, acompañado por el canciller Jean-Noël Barrot, durante una declaración en el Palacio del Elíseo en París (REUTERS/Archivo)
El presidente francés, Emmanuel Macron, acompañado por el canciller Jean-Noël Barrot, durante una declaración en el Palacio del Elíseo en París (REUTERS/Archivo)

Según explicó, Francia y el Reino Unido mantienen conversaciones con Estados Unidos e Irán para avanzar en ese mecanismo de seguridad, considerado clave para restablecer la circulación de buques comerciales.

Barrot también se refirió a recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró haber recibido garantías de que Irán no desarrollará armas nucleares. El ministro francés respondió con cautela y destacó la importancia de que cualquier compromiso quede respaldado por medidas verificables.

Una cosa son las palabras y otra muy distinta los compromisos”, afirmó.

Mientras tanto, desde Teherán continúan expresando reservas sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo sin garantías concretas. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que su país no confía en las promesas de sus adversarios y que cualquier entendimiento deberá traducirse en beneficios tangibles para los intereses iraníes.

La posición iraní contrasta con la expresada por Trump, quien recientemente aseguró que no tiene apuro por alcanzar un acuerdo definitivo. El mandatario estadounidense argumentó que una negociación acelerada podría dificultar la obtención de condiciones favorables para Washington y advirtió que Estados Unidos mantiene abiertas otras opciones si no se cumplen sus objetivos.

Mohammad Baqer Qalibaf sostuvo que Teherán no aceptará acuerdos que no incluyan garantías concretas para sus intereses (REUTERS/Archivo)
Mohammad Baqer Qalibaf sostuvo que Teherán no aceptará acuerdos que no incluyan garantías concretas para sus intereses (REUTERS/Archivo)

El régimen iraní ha reiterado que entre sus prioridades figuran el levantamiento de sanciones, la liberación de activos congelados en el exterior, la reapertura del estrecho de Ormuz y una reducción de las tensiones regionales. Teherán también sostiene que las discusiones detalladas sobre su programa nuclear deberían producirse en una etapa posterior a un eventual acuerdo político.

Macron alertó por la situación en el Líbano

La preocupación francesa por la evolución de la crisis regional también fue expresada este domingo por el presidente Emmanuel Macron, quien advirtió sobre el deterioro de la situación en el sur del Líbano.

Nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano”, afirmó el mandatario francés tras mantener conversaciones con líderes de Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Las declaraciones se produjeron después de que Israel anunciara una ampliación de sus operaciones terrestres en territorio libanés. Aunque existe una tregua formal desde abril, los enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah continúan registrándose de forma frecuente.

Macron vinculó la estabilidad regional con la necesidad de un acuerdo entre Washington y Teherán y consideró que las negociaciones atraviesan un momento decisivo.

Emmanuel Macron sostuvo que la reapertura del estrecho de Ormuz debe ser una prioridad para la comunidad internacional (REUTERS/Archivo)
Emmanuel Macron sostuvo que la reapertura del estrecho de Ormuz debe ser una prioridad para la comunidad internacional (REUTERS/Archivo)

“Es fundamental que se alcance rápidamente un acuerdo” y “esta oportunidad debe aprovecharse ahora”, sostuvo.

El presidente francés afirmó que la prioridad inmediata debe ser detener las hostilidades y restablecer la navegación comercial.

“La prioridad absoluta debe ser la conclusión de un alto el fuego y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, sin condición alguna y de conformidad con el derecho internacional”, declaró.

(Con información de EFE y AFP)

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