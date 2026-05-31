Madres salvadoreñas reciben reconocimiento por su apoyo a los atletas

El Comité Olímpico de El Salvador homenajea a más de 70 madres de atletas del Team ESA por su apoyo fundamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auditorio del Comité Olímpico de El Salvador fue escenario este sábado de un homenaje a más de 70 madres que acompañan a los atletas del Team ESA, en el marco del evento “Madres y Desafíos” realizado por la Comisión Mujer y Deporte.

Según informó el Comité Olímpico de El Salvador, la jornada buscó reconocer el papel esencial de las madres en el desarrollo deportivo y personal de sus hijos.

Durante el acto de apertura, Armando Bruni, presidente del Comité, expresó que la institución se ha propuesto fortalecer el entorno de los atletas al valorar a quienes influyen en sus trayectorias. “Para nosotros es importante pensar en todos los protagonistas que engloban al deporte y es ahí donde las madres juegan un papel sumamente importante y por eso hemos preparado este evento para reconocerlas. Y es que, no podríamos tener un Team ESA sin ustedes, así que gracias por la labor que desempeñan y bienvenidas”, afirmó Bruni.

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En representación de la Comisión Mujer y Deporte, Sandra de Uceda subrayó la trascendencia del acompañamiento materno. “El Movimiento Olímpico nos enseña valores, como la excelencia, la amistad y el respeto, valores que vemos reflejado cada día en tantas madres que luchan diariamente por sus hijos. La excelencia no significa ser madre perfecta, sino dar lo mejor de nosotros cada día”, sostuvo De Uceda, según recogió el Comité Olímpico.

Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, ofrece palabras de bienvenida durante el evento “Madres y Desafíos”, reconociendo la labor de las madres en el desarrollo de los atletas del Team ESA. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

Charlas, homenajes y actividades lúdicas

La agenda de la mañana incluyó la participación de María del Mar Martín, representante de ONU Mujeres El Salvador, quien presentó la charla “Corresponsabilidad de los cuidados” dirigida a las asistentes. En otro segmento, Karen Castro, del Centro de Psicología y Aprendizaje, abordó la relación entre lactancia y deporte en la ponencia “Lactancia y deporte: desmontando mitos”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje póstumo a Rosalina Alvarado, madre del nadador Diego Alvarado. El atleta, que reside en Puerto Rico, compartió mediante un video el impacto que su madre tuvo en su vida y en su carrera deportiva. El Comité Olímpico de El Salvador detalló que este tributo buscó rendir memoria y gratitud a quienes acompañaron el camino de los atletas, incluso a la distancia.

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El evento también propició actividades lúdicas, como la dinámica “Madres en Movimiento”, dirigida por Balmore Ticas, miembro de la Federación Salvadoreña de Baile Deportivo. El segmento buscó promover el bienestar y la integración a través de ejercicios de estiramiento.

Participantes disfrutan la dinámica “Madres en Movimiento”, conducida por Balmore Ticas de la Federación Salvadoreña de Baile Deportivo, durante una jornada que promovió el bienestar y la integración mediante ejercicios de estiramiento. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

Conversatorio y reconocimiento

Posteriormente, Rebeca Sánchez, integrante de la Comisión Mujer y Deporte, moderó el conversatorio “Madres y Desafíos”, donde participaron Dafne Gallardo (madre de la patinadora Ivonne Nóchez), Marta de Aceituno (madre del parapowerlifter Herbert Aceituno), Sofía Baires (madre de la gimnasta Andrea Valle) y Milena Mayorga (madre de Sophia y Charlie Monterrosa, atletas de sóftbol y béisbol).

En este espacio, las invitadas compartieron experiencias sobre éxito a temprana edad, inclusión, desafíos en el deporte y el acompañamiento materno como factor de apoyo integral.

De acuerdo con el comunicado del Comité Olímpico de El Salvador, la jornada concluyó con la entrega de reconocimientos a las madres participantes, en una ceremonia que reafirmó el compromiso de la Comisión Mujer y Deporte de visibilizar y valorar la contribución silenciosa pero decisiva de las madres salvadoreñas en el ámbito deportivo nacional.

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Milena Mayorga, Embajadora de El Salvador en los Estados Unidos y madre de Sophia y Charlie Monterrosa, participa en el conversatorio sobre el papel materno en el deporte salvadoreño. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

El Comité Olímpico de El Salvador expresó su satisfacción por la convocatoria y felicitó a la Comisión Mujer y Deporte por impulsar iniciativas de reconocimiento y fortalecimiento del entorno familiar de los atletas.