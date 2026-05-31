¿Hambre real o emocional? Señales para identificarlo y qué hacer para regular la ansiedad

Las especialistas coincidieron en que diferenciar hambre fisiológica de hambre emocional exige observar el inicio del impulso, la urgencia y la elección de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien jamás haya comido por nervios, estrés, tristeza o ansiedad, que tire la primera piedra.

La relación con la comida es tan personal como compleja, pero lo cierto es que diferenciar el hambre fisiológica del hambre emocional es posible si se observa cómo aparece el impulso de comer, qué alimentos se buscan y qué sensación queda después.

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Nutricionistas consultadas por Infobae coincidieron en que tomar conciencia del registro corporal y emocional ayuda a salir del “piloto automático” y a evitar que la comida se convierta en la respuesta inmediata ante determinadas emociones, casi siempre negativas.

Para comenzar, la médica especialista en Medicina Interna y Nutrición y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) Marianela Aguirre Ackermann (MN 151.867) explicó que el hambre fisiológica “responde a necesidades energéticas del organismo”, mientras que el hambre emocional “se define como la propensión a comer en respuesta a emociones”.

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El hambre emocional puede activarse por estrés, ansiedad, tristeza, enojo, aburrimiento o cansancio, más que por una necesidad energética del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada al respecto por este medio, la médica especialista en endocrinología, directora de posgrados en obesidad de la Universidad Favaloro y coordinadora del grupo de trabajo de Obesidad de la SAN, Ana Cappelletti (MN 76523) sostuvo que comprender estas diferencias ayuda a alejarse de la idea de la “falta de voluntad” y a pensar estrategias “más personalizadas y empáticas”.

Y si bien la distinción “no siempre es perfecta”, y una persona puede tener hambre física y, al mismo tiempo, estar ansiosa, Aguirre Ackermann propuso ampliar la pregunta antes de comer: “Más que preguntarse solamente ‘¿tengo hambre?’, una pregunta más útil es: ‘¿qué estoy necesitando en este momento: energía, descansar, calma, distracción, contención?’”.

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Qué es hambre fisiológica y qué es hambre emocional (y por qué pueden coexistir)

El hambre fisiológica suele aparecer de forma gradual y se percibe con señales físicas como vacío gástrico, ruidos intestinales o baja de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguirre Ackermann señaló que “la evidencia describe la alimentación emocional como la tendencia a comer en respuesta a emociones, especialmente emociones negativas, más que por señales corporales de hambre y saciedad”. Y la vinculó con “ansiedad, estrés, depresión, mayor consumo de alimentos hiperpalatables y mayor dificultad para sostener cambios de peso en algunas personas”.

Cappelletti, desde la práctica clínica, explicó: “Siempre que una persona llega a la consulta por sobrepeso u obesidad, conversamos sobre su relación con la comida”. Y advirtió: “No siempre las razones por las que ingerimos alimentos están relacionadas con necesidades reales del organismo o con hambre física”. En esa conversación, describió distintos patrones: personas que “comen grandes cantidades hasta sentirse excesivamente llenas”, otras que sienten saciedad rápido pero luego necesitan “picotear”, y quienes comen “por placer aprendido, como forma de recompensa” o ante disparadores emocionales “de manera compulsiva”.

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Señales corporales y conductuales: el “mapa” para identificar qué te pasa

La presencia de culpa, malestar o sensación de pérdida de control después de comer puede indicar que el impulso estaba ligado a una emoción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguirre Ackermann explicó que se puede diferenciar el hambre real del emocional según “su origen, qué alimentos se buscan y las sensaciones posteriores”. Cappelletti coincidió en que “el primer paso es poder identificarlos” y sugirió “estar atento/a” para reconocer el hambre física y distinguirla del deseo de comer “aun sin hambre real”.

En ese sentido, algunas de las señales corporales y conductuales que diferencian el hambre emocional de la fisiológica según las especialistas son:

Cómo aparece el impulso (gradual vs. urgente). Aguirre Ackermann sostuvo que “el hambre fisiológica suele aparecer de manera gradual”. En cambio, “el hambre emocional suele aparecer de golpe, con más urgencia y con una sensación de ‘necesito comer algo ahora’”.

Qué comida se busca (opciones abiertas vs. antojo específico). “Cuando el cuerpo necesita energía, generalmente no es selectivo y acepta distintas opciones de comida”, indicó la vicepresidenta de la SAN. En el hambre emocional, describió “una inclinación marcada por alimentos densos en energía, pobres en nutrientes y muy sabrosos”, como “chocolates/snacks”. Lo resumió así: “Suele haber más urgencia y más deseo y búsqueda de algo específico: algo dulce, harinoso, crocante, salado o muy sabroso”.

Dónde se siente (estómago vs. tensión emocional). Aguirre Ackermann enumeró señales físicas del hambre fisiológica: “sensación de vacío en el estómago, ruidos intestinales, menos energía, dificultad para concentrarse o sensación de debilidad”. En el hambre emocional, dijo que primero aparece “tensión, ansiedad, cansancio, irritabilidad, aburrimiento o angustia”. Cappelletti aportó una definición corporal: “El hambre fisiológica se siente de forma progresiva en el estómago, como una sensación de vacío que calma al comer”.

Qué emoción o situación la disparó (disparadores psicológicos). Aguirre Ackermann afirmó: “El hambre emocional aparece ante estados de ánimo negativos como estrés, ansiedad, depresión o aburrimiento” y “funciona como un ‘mecanismo de afrontamiento’”. Cappelletti señaló que puede dispararse por “ansiedad, nerviosismo, enojo, tristeza o alegría según las personas”.

Qué pasa después de comer. (saciedad vs. culpa o malestar) Aguirre Ackermann explicó: “Cuando se come por hambre fisiológica, suele aparecer saciedad”. Si se come para tapar una emoción, “el alivio puede durar poco” y luego aparecer “culpa, malestar, sensación de pérdida de control” o la idea de que “comí, pero no era eso lo que necesitaba”. También señaló que, tras episodios de comida emocional, pueden aparecer “emociones negativas sobre su apariencia física e insatisfacción corporal”. Cappelletti sumó que a veces, aun después de comer, “persiste la sensación de necesidad porque el origen no está en una verdadera necesidad energética del organismo”.

Dificultad para reconocer lo que se siente (confundir emoción con hambre). Aguirre Ackermann señaló que quienes comen por emociones pueden tener “dificultad de reconocimiento interno” y que eso “puede llevar a confundir estados afectivos con necesidad física de alimento”.

Ansiedad y estrés: qué ocurre en el cerebro y por qué se come “en automático”

Los circuitos de recompensa pueden activarse incluso antes de comer, por aprendizaje y anticipación del placer asociado a ciertos alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre estrés, ansiedad y hambre es, según las especialistas, “un fenómeno complejo” con una transición “del hambre homeostática” al “hambre hedónica”. En lo fisiológico, Aguirre Ackermann explicó que “se activa más el sistema de recompensa” y que el estrés puede aumentar el deseo por alimentos “muy palatables”. También señaló que la corteza prefrontal puede regular peor los impulsos cuando hay cansancio o sobrecarga: “Por eso cuesta más elegir con calma y aparece una conducta más automática frente a la comida”. Además, advirtió que el estrés puede “dificultar la percepción de hambre, saciedad o plenitud”.

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En lo conductual, definió el hambre emocional como “un mecanismo de afrontamiento desadaptativo” que aparece cuando la comida funciona “como una forma rápida de aliviar o tapar una emoción incómoda”. Y detalló cómo se sostiene: “El cerebro aprende asociaciones” del tipo “cuando estoy nerviosa, como algo dulce”.

Cappelletti explicó que la conducta alimentaria se determina por “tres sistemas conectados”: el homeostático-energético, el de recompensa y el emocional o de estrés, “inmersos” en un sistema socioambiental. Según indicó, esa interacción “determina la toma de decisiones sobre el acto de comer”.

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Por qué el cerebro pide ultraprocesados y no fruta en esos momentos

En momentos de alta carga emocional, la regulación de impulsos puede debilitarse y favorecer conductas alimentarias automáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es casualidad que una persona inmersa en una crisis de ansiedad prefiera alimentos densos en energía: “Los alimentos altamente procesados son altamente palatables y ejercen un efecto de recompensa más potente”, sintetizó Aguirre Ackermann, que también mencionó la “asociación aprendida” del sabor dulce con emociones positivas y el foco en “la gratificación a corto plazo”.

Cappelletti lo expresó así: “En situaciones de estrés o ansiedad el cerebro busca alivio rápido”. Y agregó que los alimentos ricos en azúcares y grasas “activan con mayor intensidad el sistema de recompensa cerebral” y que puede existir una “respuesta anticipatoria de placer aprendida”, donde “incluso antes de comerlos” ya se activan circuitos de recompensa.

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La pausa antes de comer: preguntas simples para salir del “piloto automático”

Ordenar el microambiente alimentario —disponibilidad, porciones y planificación— puede reducir el picoteo impulsivo en momentos de vulnerabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las especialistas, hacer una pausa antes de comer puede ayudar a salir del piloto automático. “No se trata de prohibirse comer”, remarcó Aguirre Ackermann, quien propuso una pregunta directa: “¿Tengo hambre o estoy ansioso, cansado, aburrido, angustiado o sobrepasado?”. También sugirió un filtro breve: “Antes de comer, conviene hacer una pausa breve y preguntarse: ¿esto empezó en el estómago o empezó en una emoción?”.

Cappelletti advirtió que esa pausa es más difícil si la persona “junta hambre” durante el día: “No atender” las señales a tiempo “puede dificultar la pausa necesaria para elegir qué y cuánto comer”. También señaló que períodos de rigidez por el mandato de “estar a dieta” pueden disparar “desborde o pérdida de control”. Su propuesta inicial fue “preguntarse si lo que necesito es comida o calmar una emoción”.

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Qué hacer cuando es hambre emocional: estrategias sin culpa

Regular ansiedad sin usar comida puede incluir estrategias simples: respiración lenta, caminata breve, música, escritura o contacto social ( Imagen Ilustrativa Infobae)

En este punto, Aguirre Ackermann afirmó que, al identificar hambre emocional, “el primer paso es no juzgarse”. Entre recursos, destacó “ponerle nombre a la emoción” y “hacer una pausa breve”. Para buscar alivio sin comida, enumeró opciones: “caminar unos minutos, respirar lento, ducharse, escribir lo que se siente, escuchar música, llamar a alguien”. También sugirió “ordenar el micro ambiente” con comidas más planificadas y menos disparadores a mano, y recomendó pedir ayuda profesional si el patrón es frecuente o genera malestar: “La terapia cognitivo-conductual, el trabajo sobre regulación emocional, el manejo del estrés y la educación alimentaria” son grandes aliados en estos casos.

Cappelletti coincidió en el punto de partida: “El primer paso es no sentir culpa”. Y dijo que dejar de comer por distracción o aburrimiento requiere “atención e implementación de estrategias sencillas” como “hablar con alguien, caminar, escuchar música, hacer una pausa o realizar actividad física”. También subrayó que separar la respuesta aprendida “comienza con el registro” de emociones y, muchas veces, con “acompañamiento terapéutico”.

Cómo cambiar cuando el patrón lleva años

Regular ansiedad sin usar comida puede incluir estrategias simples: respiración lenta, caminata breve, música, escritura o contacto social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Aguirre Ackermann, el cambio se trabaja mejor “en tres frentes: ordenar la alimentación, reconocer emociones y modificar el entorno”. Recomendó evitar llegar con hambre extrema, identificar horarios de riesgo, tener opciones visibles (fruta, yogur, infusiones, snacks porcionados) y “no depender de la prohibición”. También sugirió registrar por algunos días “hora, emoción, nivel de hambre, lugar y qué se comió” para “encontrar patrones”.

Cappelletti remarcó: “No se trata solo de ‘tener fuerza de voluntad’, sino de modificar conductas aprendidas”. Recomendó “valorar pequeños cambios mantenidos en el tiempo” y enumeró estrategias, como ordenar horarios de comida, mejorar el descanso, incorporar actividad física y crear un ambiente que favorezca mejores decisiones, con “apoyo terapéutico” e “interdisciplinario” cuando haga falta.