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Por qué Olivier Giroud pone a Argentina entre los favoritos para ganar el Mundial y qué ve en su mentalidad de campeón

En el programa The Good, The Bad & The Football, el atacante analiza a las selecciones candidatas de cara a la Copa del Mundo, destaca el peso psicológico de las finales y enumera a Francia, España y Brasil como rivales constantes en torneos decisivos

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Giroud resalta que los grandes equipos se construyen con grupos unidos y una gestión eficaz de egos y roles en el vestuario (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Giroud resalta que los grandes equipos se construyen con grupos unidos y una gestión eficaz de egos y roles en el vestuario (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En una conversación junto a Joe Cole y Ashley Cole en el programa The Good, The Bad & The Football, Olivier Giroud repasó su trayectoria en el fútbol de élite, reveló los secretos de su gol de escorpión, sus vivencias en finales internacionales y analizó a equipos como la Selección argentina, a la que considera entre los principales favoritos para ganar el Mundial 2026.

El gol de escorpión con Arsenal

Olivier Giroud revela los secretos de su icónico gol de escorpión y destaca la importancia de la flexibilidad e instinto en el fútbol (PL)
Olivier Giroud revela los secretos de su icónico gol de escorpión y destaca la importancia de la flexibilidad e instinto en el fútbol (PL)

No lo practiqué nunca. Me gusta rematar de volea, intento acrobacias en los entrenamientos, pero eso fue otra cosa”, definió Giroud sobre la jugada que marcó su carrera.

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Al rememorar aquel momento, recordó: “Fue instintivo, todo salió perfecto ese día. La barra estaba mojada. Podría haber sido diferente, pero fue una cuestión de gracia. Solo quería conectar el balón, jamás imaginé ese resultado”.

El delantero destacó la dificultad de repetir un gol de escorpión: “No se puede ensayar. Ese tipo de goles requieren flexibilidad, instinto y algo de suerte”. Y subrayó la importancia de la asistencia recibida: “Sin el pase de Alexis Sánchez, el gol no existiría. Quizá no fue el centro más preciso, pero fue esencial”.

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Las finales que marcaron su carrera

Giroud considera a la selección argentina como favorita por su mentalidad ganadora y la capacidad de definir en finales internacionales (REUTERS/Hannah Mckay)
Giroud considera a la selección argentina como favorita por su mentalidad ganadora y la capacidad de definir en finales internacionales (REUTERS/Hannah Mckay)

Giroud repasó en el podcast las sensaciones vividas en grandes finales. Sobre la FA Cup, rememoró su primer título en 2014 con el Arsenal en Wembley: “Íbamos perdiendo 2-0 ante Hull City y remontamos con un gol de Santi Cazorla y uno de Aaron Ramsey. Yo asistí el último con un taconazo”.

Al hablar sobre los momentos decisivos, advirtió: “En una final nunca sabes qué va a pasar. Lo importante es estar preparado para aprovechar la oportunidad. Puedes tener un partido perfecto o sufrir hasta el final”.

Giroud evocó especialmente la Copa del Mundo conseguida por Francia en 2018: “Todavía tengo la imagen de mi hija pequeña junto a la copa en Moscú, bajo la lluvia. Compartir ese instante con la familia y el equipo es imposible de explicar”.

“Corrí al vestuario, lloré y fui abrazado por Adil Rami. La emoción en esos segundos”, recordó sobre la obtención en Rusia.

Olivier Giroud con el trofeo de campeón mundial con Francia sin marcar un gol. (Agencias)
El delantero francés repasa la conquista de la Copa del Mundo 2018 y resalta la emoción de compartir la victoria con su familia y compañeros (Agencias)

El francés admite que las derrotas también dejan marca: “Perdí una final de Eurocopa en casa. Lloras de otra manera, pero esas experiencias también construyen carácter”.

Su análisis sobre Argentina y otros candidatos

Cuestionado por sus favoritos para próximos campeonatos, Giroud no dudó en destacar a Argentina: “Tienen ese instinto de campeón, ganaron todo últimamente. Su mentalidad es impresionante y saben cómo jugar finales”.

Analizando a los rivales, el exdelantero amplió: “Francia tiene una camada joven y talentosa, España juega muy bien y Brasil es siempre competitivo. No se debe descartar a Inglaterra ni a Portugal, sobre todo en el que puede ser el último torneo para Cristiano Ronaldo. Hay muchos equipos con potencial, pero hay que tener ese gen ganador”.

Olivier Giroud destaca la mentalidad y el 'instinto de campeón' de la selección argentina tras sus recientes triunfos internacionales (REUTERS/Hannah Mckay)
Olivier Giroud destaca la mentalidad y el 'instinto de campeón' de la selección argentina tras sus recientes triunfos internacionales (REUTERS/Hannah Mckay)

Durante la charla en The Good, The Bad & The Football, Giroud remarcó el valor de formar un grupo unido: “No es solo convocar a los mejores, sino elegir quién encaja en el vestuario y gestionar egos y roles. Deschamps fue clave para Francia. El entrenador debe lograr equilibrio en el grupo, el talento no basta”.

Wenger, Deschamps y su carrera en Europa

La carrera de Giroud estuvo marcada por la adaptación a distintas ligas y ciudades. “Jugué en Londres, Milán y Los Ángeles. Pero Londres será siempre especial. Mis hijos nacieron ahí, viví 9 años y siento mucho cariño por la ciudad”.

El respaldo de figuras como Arsène Wenger y Didier Deschamps fue importante para su desarrollo. “Wenger me dio confianza al llegar al Arsenal, incluso con la presión tras la salida de Van Persie. Me ayudó a adaptarme y a ganar títulos en Inglaterra”, mencionó.

Sobre su salida del club, Giroud explicó que contó con el apoyo de Wenger: “Sentí que era el momento. Hablé con Wenger y Deschamps, quien me aconsejó buscar más minutos para seguir peleando por la selección. Dejé el club tranquilo, orgulloso de mis años y del respeto de la afición”.

Didier Deschamps, según Giroud, fue clave para Francia al gestionar los egos y roles, logrando el equilibrio necesario para ganar (REUTERS/Annegret Hilse)
Didier Deschamps, según Giroud, fue clave para Francia al gestionar los egos y roles, logrando el equilibrio necesario para ganar (REUTERS/Annegret Hilse)

Giroud también valoró el apoyo de compañeros franceses en el vestuario: “Laurent Koscielny, Bacary Sagna y Gaël Clichy me ayudaron mucho. Es fundamental sentirte respaldado, sobre todo en equipos con jugadores de tu país”.

Sobre los retos con defensores, Giroud identificó a Sergio Ramos y Pepe como los más difíciles en España, y a Virgil van Dijk en Inglaterra.

Por último, el delantero elogió el trabajo de Mikel Arteta como entrenador: “Ya mostraba liderazgo. Ahora trabaja como técnico. Tuvo tiempo y respaldo, y eso hace la diferencia”.

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