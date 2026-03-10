Fitness

Cómo lograr que el entrenamiento mejore tu ánimo: un influencer fitness explica el vínculo entre salud mental y ejercicio

Durante su visita a Infobae a la Tarde, El Rufián compartió sus estrategias para superar la falta de ganas y construir hábitos que mejoran tanto el cuerpo como el ánimo

El mensaje principal del influencer fitness es priorizar el bienestar integral y la salud mental por encima de la apariencia física

En una entrevista con Infobae en vivo, el entrenador personal El Rufián sostuvo que no existe una fórmula mágica para el éxito en el mundo del fitness; la clave, aseguró, está en la comodidad, el bienestar y la constancia personalizada.

En una charla con el staff de Infobae a la Tarde, integrado ese martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, El Rufián compartió su visión sobre las barreras y motivaciones para quienes buscan incorporar la actividad física a su rutina. “Amo cuando gente que está ajena al mundo del fitness lo puede incorporar como hábito. Ese es lo que me motiva a seguir avanzando y creciendo en este mundo”, afirmó, respaldando la necesidad de adaptar el entrenamiento a cada persona, lejos de las imposiciones estrictas.

La motivación y el rol del entrenador: claves para el cambio

El Rufián se refirió a la importancia de la motivación como motor del entrenamiento: “Lo importante es que se haga fan, que le guste el movimiento, que esa persona se sienta cómoda.” Según su experiencia, el proceso de acompañar y potenciar a cada alumno implica dejar de lado el mandato de la estética como único fin. “La parte de lo que es bajar de peso, aumentar la masa muscular, es consecuencia de que vos entrenes”, explicó, y resumió sus pilares: “Entrenar, descanso entre 6 y 8 horas diarias, alimentación guiada por un profesional y salud mental”.

El Rufián destaca el papel
El Rufián destaca el papel del ejercicio físico como herramienta clave para mejorar la salud mental y el bienestar diario (Infobae en Vivo)

Durante el intercambio, Paula Guardia Bourdin planteó su distancia respecto de “la cultura del fitness”, cuestionando la obsesión y la comunicación a veces irresponsable en redes. El Rufián fue claro: “Cada uno es responsable del contenido que sube. Yo no estoy de acuerdo en mostrar a una persona consumiendo esteroides o una cantidad monstruosa de proteínas”. Subrayó que la clave está en enseñar con ejemplos reales y accesibles: “No hay edad ni excusa para estar quieto. Ese es el mensaje que estamos dando finalmente”.

Desafíos para sostener el hábito: tiempo, frustración y metas realistas

La dificultad para sostener la motivación y el hábito de entrenar fue otro eje central. Lara López Calvo preguntó por la falta de tiempo y la frustración ante planes poco sostenibles. El Rufián aconsejó avanzar con metas posibles: “Vamos a ponerlo como objetivo la semana que viene: meter dos veces por semana, 10 minutos por día. Solo 10 minutos. Vamos a ver si lo podés cumplir”. Para él, el progreso gradual y la adaptación son fundamentales: “No te pongas cosas de meter media hora, 40 minutos. El entrenamiento se adapta a cada persona”.

El fenómeno de las promesas irreales en redes sociales también fue puesto bajo la lupa. El Rufián reconoció: “En tres meses ninguna persona en la faz de la Tierra puede cambiar de negro a blanco. Es imposible de un extremo a otro”. No obstante, valoró que incluso los mensajes marketineros pueden servir de disparador: “Por lo menos la persona arrancó. Ya arranqué a moverme, que es re difícil”.

El entrenador subraya que los
El entrenador subraya que los cambios físicos, como bajar de peso o ganar músculo, son consecuencias naturales de entrenar, no el único objetivo (Infobae en Vivo)

Cultura fitness: entre la happycracia y el bienestar personal

Paula Guardia Bourdin expuso su rechazo a la “happycracia” y la presión social por mantener una actitud positiva forzada en el deporte. El Rufián replicó: “El fitness es una herramienta para potenciarnos, para mejorarnos y es el arranque de un montón de cosas. Me hubiera encantado involucrarme más en mi salud mental y meter el cuidado de la psicología”. Remarcó que es engañoso vender el fitness como solución mágica: “No soy absolutista. Con esto vas a cambiar tu vida para bien. No es por ese lado”.

El entrenador insistió en que la verdadera satisfacción llega cuando el alumno logra autonomía: “El clímax laboral, el momento que me siento realmente realizado, es cuando la persona me dice: ‘Rufián, ya no te necesito más. Aprendí a entrenar’”. Admitió también que la disciplina y la constancia son lo que lo sostienen en los días de baja motivación: “Hay días que no tengo ganas de entrenar, soy humano. Pero ahí aparece la disciplina, la constancia”.

El cierre del programa dejó en claro que el fitness, más que una cuestión estética, debe ser un proceso de bienestar integral: “La estética es secundaria, es una consecuencia de que vos entrenes. Ese es el mensaje que queremos dar”.

