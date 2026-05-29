El fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega en Córdoba dijo que quiere hallarla “sea con el desenlace que sea”

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, dialogó con la prensa este viernes y dio información sobre las últimas novedades de la causa. En concretó, aseguró que a la adolescente de 14 años se la busca “con y sin vida” y brindó detalles de los operativos desarrollados tanto en la casa del único detenido por el caso y en otros puntos clave.

“Se están realizando numerosos procedimientos en el día de la fecha. La investigación va avanzando a partir de la prueba que se obtiene y se van intensificando nuevas medidas. Hoy les puedo decir que el epicentro es en la ciudad de Córdoba. Indudablemente no es este el lugar (la casa del detenido) donde únicamente se está trabajando. Se está trabajando y en muchos lugares, en este momento y se va a seguir porque la búsqueda es intensa a partir de la evidencia probatoria previa”, comenzó diciendo Garzón.

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En este sentido, aseguró que “no se busca a Agostina a ciegas” sino que son metódicos y científicos en cada paso que dan. “El tiempo que pasa, la verdad que se acerca”, aseveró.

“Si me dicen: ¿estamos avanzando a la verdad? Sí, señores, estamos avanzando a la verdad. Si me dicen: ¿el epicentro de Córdoba cambió? No, no cambió, sigue siendo Córdoba. Si me dicen que la busco viva, señor, la buscamos viva y la buscamos sin vida también", siguió el funcionario cordobés.

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El fiscal en la casa del único detenido por el hecho (Fotografía: Mario Sar)

Y agregó: “La prueba conduce en esas direcciones. Hay pruebas que por momentos nos dan una expectativa y nos lo ha dado y nos han surgido expectativas con vida. Y hay otras que nos dan una expectativa distinta. En ese afán se ha sumado permanentemente y se suman algunas conclusiones, de algunos resultados, de relevamientos, de material de prueba que se ha ido colectando y se sigue colectando”.

Agostina Vega desapareció el fin de semana. Por eso, el fiscal Garzón declaró: “Estamos ante un hecho que tiene cuatro o cinco días desde que se cometió, hoy es cinco días. La progresividad de la investigación va abriendo numerosos nuevos caminos. Entonces, lo que comenzó siendo un núcleo que comienza de una denuncia, sigue y sigue y sigue”.

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“Se ha trabajado y se sigue trabajando con absoluto profesionalismo, seriedad y preocupación. Está toda la policía de Córdoba abocada a Agostina, está la fiscalía abocada a esto. Se cuentan con todos los recursos de la provincia y hasta diría de la Nación están también a disposición. Hay equipos de mucha gente trabajando día y noche por Agostina”, continuó el fiscal.

Garzón dijo que “no hay peor situación que la desesperación que causa una persona desaparecida”. “La peor de las hipótesis para cualquier caso es la desaparición. La desaparición es el peor estado, que desde luego queremos que esto llegue a su fin con el esclarecimiento, sea con el desenlace que sea, pero es el peor de los estados, la desaparición. Queremos salir de eso con el hallazgo, en la situación que sea, pero con el hallazgo”, agregó.

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Agostina Vega está desaparecida desde el fin de semana

Consultado respecto al video que mostraría a la adolescente de 14 años ingresando al domicilio de Barrelier -y que este último aseguró que era su propia hija-, el fiscal Garzón aseguró que “todo indica que es Agostina”.

“No le voy a dar detalles al respecto, porque ya le estaría dando precisiones inconvenientes a la causa”, advirtió, aunque aclaró que la fiscalía realizó un relevamiento de todos los movimientos desde el momento en que la menor ingresó hasta la detención del principal sospechoso.

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En ese sentido, opinó que “todo indica” también que la joven estuvo en la vivienda de Campillo al 800. En tanto, negó que existieran “inconsistencias” en la declaración de los padres de Vega.

La conferencia del fiscal se dio poco después de que la Justicia decidiera levantar el secreto de sumario que había sido decretado apenas comenzó la investigación.