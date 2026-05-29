Crimen y Justicia

El fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega en Córdoba dijo que quiere hallarla “sea con el desenlace que sea”

Raúl Garzón habló con la prensa en el marco de los allanamientos para encontrar a la adolescente de 14 años. Qué dijo sobre la causa y las pistas que sigue

Guardar
Google icon

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, dialogó con la prensa este viernes y dio información sobre las últimas novedades de la causa. En concretó, aseguró que a la adolescente de 14 años se la busca “con y sin vida” y brindó detalles de los operativos desarrollados tanto en la casa del único detenido por el caso y en otros puntos clave.

“Se están realizando numerosos procedimientos en el día de la fecha. La investigación va avanzando a partir de la prueba que se obtiene y se van intensificando nuevas medidas. Hoy les puedo decir que el epicentro es en la ciudad de Córdoba. Indudablemente no es este el lugar (la casa del detenido) donde únicamente se está trabajando. Se está trabajando y en muchos lugares, en este momento y se va a seguir porque la búsqueda es intensa a partir de la evidencia probatoria previa”, comenzó diciendo Garzón.

PUBLICIDAD

En este sentido, aseguró que “no se busca a Agostina a ciegas” sino que son metódicos y científicos en cada paso que dan. “El tiempo que pasa, la verdad que se acerca”, aseveró.

“Si me dicen: ¿estamos avanzando a la verdad? Sí, señores, estamos avanzando a la verdad. Si me dicen: ¿el epicentro de Córdoba cambió? No, no cambió, sigue siendo Córdoba. Si me dicen que la busco viva, señor, la buscamos viva y la buscamos sin vida también", siguió el funcionario cordobés.

PUBLICIDAD

Allanamientos caso Agostina - Córdoba
El fiscal en la casa del único detenido por el hecho (Fotografía: Mario Sar)

Y agregó: “La prueba conduce en esas direcciones. Hay pruebas que por momentos nos dan una expectativa y nos lo ha dado y nos han surgido expectativas con vida. Y hay otras que nos dan una expectativa distinta. En ese afán se ha sumado permanentemente y se suman algunas conclusiones, de algunos resultados, de relevamientos, de material de prueba que se ha ido colectando y se sigue colectando”.

Agostina Vega desapareció el fin de semana. Por eso, el fiscal Garzón declaró: “Estamos ante un hecho que tiene cuatro o cinco días desde que se cometió, hoy es cinco días. La progresividad de la investigación va abriendo numerosos nuevos caminos. Entonces, lo que comenzó siendo un núcleo que comienza de una denuncia, sigue y sigue y sigue”.

“Se ha trabajado y se sigue trabajando con absoluto profesionalismo, seriedad y preocupación. Está toda la policía de Córdoba abocada a Agostina, está la fiscalía abocada a esto. Se cuentan con todos los recursos de la provincia y hasta diría de la Nación están también a disposición. Hay equipos de mucha gente trabajando día y noche por Agostina”, continuó el fiscal.

Garzón dijo que “no hay peor situación que la desesperación que causa una persona desaparecida”. “La peor de las hipótesis para cualquier caso es la desaparición. La desaparición es el peor estado, que desde luego queremos que esto llegue a su fin con el esclarecimiento, sea con el desenlace que sea, pero es el peor de los estados, la desaparición. Queremos salir de eso con el hallazgo, en la situación que sea, pero con el hallazgo”, agregó.

Una joven con cabello largo y flequillo, vestida con una camiseta azul y blanca, se toma un selfie con un teléfono móvil blanco. Pulseras en su muñeca
Agostina Vega está desaparecida desde el fin de semana

Consultado respecto al video que mostraría a la adolescente de 14 años ingresando al domicilio de Barrelier -y que este último aseguró que era su propia hija-, el fiscal Garzón aseguró que “todo indica que es Agostina”.

“No le voy a dar detalles al respecto, porque ya le estaría dando precisiones inconvenientes a la causa”, advirtió, aunque aclaró que la fiscalía realizó un relevamiento de todos los movimientos desde el momento en que la menor ingresó hasta la detención del principal sospechoso.

En ese sentido, opinó que “todo indica” también que la joven estuvo en la vivienda de Campillo al 800. En tanto, negó que existieran “inconsistencias” en la declaración de los padres de Vega.

La conferencia del fiscal se dio poco después de que la Justicia decidiera levantar el secreto de sumario que había sido decretado apenas comenzó la investigación.

Temas Relacionados

Agostina VegaCórdobaÚltimas noticiasPersonas desaparecidas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Seguirá abusando”: qué dicen las cartas que mandaron los alumnos del colegio Palermo Chico para que detengan a Marcelo Porcel

Las notas fueron entregadas este jueves a los jueces de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, quienes luego confirmaron el procesamiento del imputado por abuso sexual. El empresario seguirá libre, pero con tobillera electrónica

“Seguirá abusando”: qué dicen las cartas que mandaron los alumnos del colegio Palermo Chico para que detengan a Marcelo Porcel

Apartaron a un sacerdote de un jardín de infantes por presuntos abusos

La arquidiócesis de Córdoba a cargo del cardenal Ángel Sixto Rossi comunicó el apartamiento del padre Alejandro Nicola de la institución Niño Dios de Villa Carlos Paz. Se investigan cuatro denuncias de menores

Apartaron a un sacerdote de un jardín de infantes por presuntos abusos

Caso Agostina Vega: “Se la busca con vida y sin vida también”, dijo el fiscal que investiga la desaparición de la adolescente en Córdoba

La fiscalía ordenó un nuevo operativo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier tras detectar movimientos sospechosos durante la madrugada. Peritos trabajan en el lugar en busca de huellas y otras pruebas, mientras la investigación suma nuevas pistas, testimonios y no descarta más detenciones

Caso Agostina Vega: “Se la busca con vida y sin vida también”, dijo el fiscal que investiga la desaparición de la adolescente en Córdoba

La Justicia confirmó el procesamiento de Marcelo Porcel y ordenó que use tobillera electrónica

Lo resolvió en las últimas horas la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. También solicitó que le extraigan su ADN para el Registro Nacional de Datos Genéticos

La Justicia confirmó el procesamiento de Marcelo Porcel y ordenó que use tobillera electrónica

Detuvieron a un hombre involucrado en las extorsiones y el secuestro de Alicia Godoy en Rosario

Una resolución judicial avaló la calificación de secuestro extorsivo, estableciendo seis meses de prisión preventiva para uno de los imputados por su participación en el hecho

Detuvieron a un hombre involucrado en las extorsiones y el secuestro de Alicia Godoy en Rosario

DEPORTES

Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores: cuáles serán los rivales de los equipos argentinos

Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores: cuáles serán los rivales de los equipos argentinos

“Todavía creo que puedo patinar como hace 20 años”: Tony Hawk se refirió al paso del tiempo

Se sortearon los cruces de la Copa Sudamericana con los rivales de River Plate y Boca Juniors: podría haber Superclásico en semifinales

El video del momento en el que Valentín Barco se entera de su convocatoria para el Mundial 2026: la reacción de su familia

Jhon Arias se refirió al deseo de disputar su primer Mundial con la selección Colombia: "Es mi gran sueño"

TELESHOW

La reflexión de Paula Chaves luego del reencuentro público con Zaira Nara: “Tuvimos una amistad muy linda”

La reflexión de Paula Chaves luego del reencuentro público con Zaira Nara: “Tuvimos una amistad muy linda”

A puro baile por las calles de Budapest: la familia Latorre palpita la final de la Champions League

Los hermanos Simeone fueron en familia a ver Rocky después de una noticia muy especial: la ovación del público

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

INFOBAE AMÉRICA

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana y OSAC realizan convención de seguridad corporativa en Guatemala

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana y OSAC realizan convención de seguridad corporativa en Guatemala

El gobierno de Guatemala presenta el primer Plan Nacional de Enfermería 2026-2031

Alerta en Nicaragua por reaparición del Chikungunya: MINSA reporta 12 casos en medio de vacíos epidemiológicos

Guatemala: Se reporta la muerte del segundo asaltante del enfrentamiento en ruta Interamericana

Día Mundial de la Salud Digestiva: El Salvador y los desafíos locales ante las enfermedades digestivas