Cómo optimizar la absorción de hierro en una alimentación basada en plantas

La correcta combinación de alimentos vegetales y fuentes de vitamina C favorece la absorción de hierro en la dieta vegetariana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtener hierro suficiente en la dieta vegetariana representa un reto frecuente, sobre todo para mujeres en edad fértil: casi 1 de cada 3 presenta deficiencia, según un estudio citado por The Guardian. Dominique Ludwig, nutricionista y autora de “No-Nonsense Nutrition”, señala que no solo importa la cantidad, sino también la calidad de la absorción del mineral.

Las personas vegetarianas pueden cubrir sus necesidades de hierro si eligen bien los alimentos y combinan productos vegetales ricos en hierro con otros que aporten vitamina C.

Esta estrategia es clave porque el hierro vegetal se absorbe con mayor dificultad y compuestos como fitatos o taninos, presentes en cereales integrales, legumbres, té y lácteos, pueden dificultar aún más su aprovechamiento. Consultar con especialistas y planificar los menús aumenta las posibilidades de evitar déficits.

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Las legumbres, semillas y verduras de hoja verde son aliados fundamentales para quienes buscan cubrir sus necesidades de hierro sin carne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia principal radica en el tipo de hierro: el hierro hemo, proveniente de carnes rojas y aves oscuras, se absorbe mejor que el hierro no hemo típico de verduras, legumbres, tofu y frutos secos.

Por eso, quienes siguen una dieta vegetariana deben prestar atención especial a cómo combinan los alimentos y asegurarse de incluir vitamina C en cada comida para mejorar la absorción, destacó Ludwig al medio citado.

Cuánto hierro necesitan los vegetarianos y cómo absorberlo mejor

Para las mujeres de entre 19 y 49 años, la ingesta diaria recomendada es de 14,8 mg, mientras que después de la menopausia, la cantidad baja a 8,7 mg, igualando la de los hombres, según Ludwig.

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Los champiñones aportan una fuente vegetal de hierro útil para enriquecer la dieta vegetariana y complementar otros alimentos ricos en este mineral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta vegetariana monótona, basada solo en pastas, aunque sean integrales o con salsa, puede no aportar suficiente hierro. Es indispensable incluir legumbres como frijoles y lentejas, productos de soya, nueces, semillas y hojas verdes.

Combinar distintos ingredientes ricos en hierro con otros que aporten vitamina C en la misma comida ayuda a mejorar la absorción y alcanzar los valores recomendados diarios. Esta superposición de alimentos es una de las recomendaciones prácticas señaladas por los expertos consultados por el medio.

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Alimentos y combinaciones clave para obtener suficiente hierro

El contenido de hierro varía mucho entre alimentos vegetales. Por ejemplo, el tofu puede aportar entre 3 y 5 mg por cada 100 gramos, las lentejas cocidas de 3 a 4 mg, los garbanzos de 2,5 a 3 mg, los anacardos de 6 a 7 mg y las semillas de sésamo alcanzan entre 14 y 15 mg por 100 gramos.

El tofu, los garbanzos y las lentejas aportan cantidades significativas de hierro en la alimentación basada en plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el desayuno, una porción de avena de 40 gramos proporciona 2 mg de hierro. Añadir semillas de linaza y frutos rojos ayuda a sumar vitamina C y potenciar la absorción. El mismo principio se aplica a platos como el revuelto de tofu con kale y tomates, acompañado de pan integral, que puede reunir alrededor de 7 mg de hierro, según Ludwig.

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En el caso de quienes consumen huevos, cada uno aporta unos 2 mg de hierro. Platos como frittata con queso cottage y brócoli, enriquecidos con semillas de calabaza, contribuyen a una dieta variada y rica en minerales. Otras alternativas prácticas incluyen pequeñas porciones de castañas de cajú, edamames, frutas desecadas (albaricoques, higos o ciruelas) o bocadillos como zanahoria con hummus.

En la cena, un salteado de kale o brócoli con tofu o seitán, frutos secos y arroz integral es rápido y nutritivo, indicó Ludwig a The Guardian. Otra opción es añadir lentejas a la pasta junto con gran cantidad de verduras verdes para incrementar el hierro y la variedad de nutrientes.

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Una dieta vegetariana equilibrada puede alcanzar el nivel recomendado de hierro con elecciones y combinaciones acertadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para incrementar el hierro en la dieta vegetariana

Entre las recomendaciones finales, se incluye organizar desayunos con cereales y frutas ricas en vitamina C y variar el consumo de legumbres y semillas a lo largo de la semana. Es importante también evitar té o café alrededor de las comidas principales por sus taninos.

Otra sugerencia consiste en acompañar los platos principales con vegetales frescos, agregar frutos secos y semillas a ensaladas o como colación, y combinar alimentos para obtener varios pequeños aportes de hierro cada día. Ludwig recomienda variar las preparaciones y considerar los factores que aumentan la absorción del mineral para un menú vegetariano más efectivo.

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Con una correcta selección y combinación de alimentos, mantener un nivel adecuado de hierro está al alcance de quienes siguen una dieta sin carne, como detalló The Guardian. Es posible alcanzar un equilibrio saludable a partir de fuentes vegetales eligiendo y combinando con inteligencia los ingredientes de cada comida.