Qué es el síndrome de Müller-Weiss, la patología que marcó la carrera de Rafa Nadal y aborda en su documental

El documental “Rafa” de Netflix revela la verdadera dimensión del síndrome de Müller-Weiss en la carrera del ganador de 22 Grand Slam (REUTERS/Pascal Rossignol)

La carrera de Rafael Nadal ha estado marcada por gestas deportivas y momentos épicos, pero también por una batalla silenciosa y constante. Durante 20 años, el ex tenista español convivió con un dolor que nunca fue visible para el público.

En su documental de Netflix, que se estrenó este viernes 29 de mayo, el nacido en Mallorca revela la dimensión real de la afección que condicionó cada paso en las canchas: el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad rara que deforma el pie y desafía la resistencia física y mental de quien la padece.

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El ganador de 22 Grand Slam, que cumplirá sus 40 años el próximo miércoles, expone en su documental llamado “Rafa” el impacto de esta patología en su trayectoria con una contundente frase dirigida a Toni Nadal, su tío y ex entrenador: “Lo siento, pero no puedo más. Estaba continuamente con dolor”.

Qué es el síndrome de Müller-Weiss y cómo afecta el pie

El síndrome de Müller-Weiss es una enfermedad degenerativa y crónica que afecta al hueso escafoides tarsiano, situado en la parte media del pie. De acuerdo con la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), se desarrolla en la infancia pero suele manifestarse en la adultez. La alteración consiste en una displasia del escafoides que degenera progresivamente y produce deformidad, dolor agudo y crónico, e incluso necrosis del hueso por falta de irrigación sanguínea.

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El síndrome de Müller-Weiss es una enfermedad rara que deforma el pie y desafía la resistencia física y mental (Netflix)

El escafoides tarsiano es clave en la biomecánica del pie, ya que distribuye las cargas del cuerpo y brinda estabilidad a la pisada. Cuando la enfermedad avanza, la estructura colapsa, lo que genera un bulto prominente y dificulta la función de caminar o realizar deportes de alto impacto. El dolor puede extenderse a las rodillas, caderas y columna, debido a las compensaciones biomecánicas.

El diagnóstico de Rafael Nadal llegó en 2005, tras conquistar su primer Roland Garros. A sus 19 años, el mallorquín recibió la noticia de que padecía osteocondritis del escafoides tarsiano. Desde ese momento, la convivencia con el dolor se volvió parte de su rutina. Fue la lesión más condicionante de toda su trayectoria ya que se trata de un hueso clave para la estabilidad y para repartir cargas.

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El español habló públicamente por primera vez sobre su afección en junio de 2022, durante una rueda de prensa en París tras ganar su 14º título de Roland Garros. Durante años, evitó mostrar la lesión para no desviar la atención de sus logros. Solo ahora, en el documental, exhibe la imagen de su pie izquierdo, donde destaca una deformación notoria: un impactante y prominente bulto que sobresale en la zona de su tobillo y pie izquierdo.

El diagnóstico llegó en 2005, cuando Nadal tenía 19 años y acababa de ganar su primer Roland Garros

Tratamientos, adaptaciones y secuelas físicas

Para soportar el dolor y prolongar su carrera, Nadal recurrió a múltiples estrategias. Utilizó zapatillas adaptadas, plantillas ortopédicas diseñadas específicamente para su pie, infiltraciones de analgésicos y ácido hialurónico. En ocasiones, como en Roland Garros 2022, compitió con el pie completamente anestesiado.

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El consumo prolongado de antiinflamatorios trajo consigo otras complicaciones, como perforaciones intestinales. Las adaptaciones biomecánicas necesarias para mitigar el dolor derivaron en lesiones en otras partes del cuerpo: rodillas, espalda, cadera. Pueden aparecer dolores articulares limitantes en las articulaciones del pie, rodilla, cadera de ambos lados y dolor por compensación en zona lumbar y columna vertebral.

Para soportar el dolor, Nadal usó zapatillas adaptadas, plantillas ortopédicas y múltiples infiltraciones (Europa Press)

La lucha contra el dolor crónico y la enfermedad degenerativa no solo dejó marcas físicas. El desgaste emocional fue constante. Una de las frases del propio Nadal en el documental impactaron a sus espectadores: “Yo no soy un ganador. Soy un competidor”. El deportista reconoce que la motivación para seguir luchando fue clave: “Lo que siempre me ha motivado son la ganas de seguir luchando”.

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La exposición pública de su lesión, a través del documental, visibiliza una realidad que permaneció oculta mientras no se cansaba de levantar trofeos. El síndrome de Müller-Weiss no solo condicionó su tenis, sino que también precipitó su retirada definitiva en 2024. La huella de la enfermedad queda registrada no solo en los títulos, sino en la imagen de un pie marcado por el esfuerzo.