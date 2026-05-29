Elina Costantini sorprendió al revelar su nuevo proyecto internacional: “Tienen que ir a verla”

Elina Costantini anunció que filmará una película en Hollywood

Elina Costantini sorprendió en televisión al anunciar un proyecto internacional del que será protagonista y cuyos detalles se mantienen bajo estricta confidencialidad contractual. La primicia, que reveló en el ciclo “Vamos las chicas” de Canal de la Ciudad, suma expectativas en el ámbito cultural y del espectáculo.

Costantini compartió que tiene en desarrollo una película de alcance internacional, con rodaje en dos países y estreno estimado en tres o cuatro años. La artista detalló que, debido a acuerdos contractuales, no puede revelar aún más datos sobre el proyecto. Además, describió el impacto de esta oportunidad en su vida personal y profesional, y brindó definiciones sobre su matrimonio con el empresario Eduardo Costantini y la dinámica familiar.

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“Voy a filmar una película en Hollywood”, expresó en el programa. “No puedo contar mucho aún por un tema de contrato, pero muy pronto se va a saber”, declaró luego, poniendo un freno a la ansiedad de la conductora. Explicó que se trata de un proceso extenso: “Estamos escribiendo. Hay que tener paciencia, porque vos empezás a escribir todo, después filmás y el proceso lleva tres, cuatro años”, y desafió: “Tienen que ir a verla”. Más adelante, confirmó: “Va a rodarse en dos países, pero no puedo decir cuáles. En uno se habla español y en el otro no”.

La empresaria Elina Costantini anunció un ambicioso proyecto artístico que la tendrá como protagonista

El proceso detrás de la película de Elina Costantini

La artista resaltó las etapas de desarrollo de una producción internacional y aclaró: “Esto lleva su tiempo: primero la escritura, después el rodaje y luego el lanzamiento; por eso el estreno puede ser en tres o cuatro años”. Cuestionada sobre la fecha de inicio del rodaje, respondió: “Todavía no lo puedo decir, pero será muy pronto. El año que viene, en marzo, voy a poder hacer el anuncio formal”.

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Al ser consultada sobre su experiencia anterior en la actuación, Costantini recordó: “Cuando llegué a Buenos Aires viví en un convento de monjas; ahí empecé a estudiar con Roxana Randón, la mamá de Leo Sbaraglia”. Atribuyó a sus mentores de entonces un papel clave en su formación y destacó el valor de la preparación profesional constante.

Costantini repasó luego su trayectoria en la moda y el espectáculo. “Arranqué en la alta costura cuando tenía trece, doce años como niña”, contó en la entrevista. Dejó claro que su primer objetivo profesional fue el modelaje de alta costura: “Siempre fue la alta costura”.

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También reflexionó sobre su formación académica y la búsqueda de autonomía: “Me recibí de Licenciatura en Comunicación a distancia, en la UA, lo que hoy es Zoom. Estaba en China cuando me recibí. Fueron varios años; fue bastante difícil, porque no existía Zoom”. Subrayó la importancia de la capacitación para enfrentar retos con seriedad y “hablar con criterio”.

La empresaria Elina Costantini aborda su vida, su carrera y su relación de pareja con Eduardo Costantini

Elina y Eduardo Costantini: secretos de una relación sólida

En el mismo envío, Elina Costantini repasó la historia sentimental junto a su esposo, el empresario Eduardo Costantini. Contrajeron matrimonio en febrero de 2020, poco antes del comienzo de la pandemia, situación que vivieron como una oportunidad para estrechar lazos. “Me encantó estar encerrada con mi marido. Que vuelva esta pandemia solo para estar encerrada con él”, afirmó en el programa televisivo.

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Para los Costantini, los pequeños rituales y la comunicación cotidiana resultaron clave en el fortalecimiento del vínculo. “Brindamos todas las noches desde que somos novios”, relató Elina, quien destacó la relevancia de compartir gestos cotidianos.

El nacimiento de su hija Kahlo Milagro aportó un nuevo sentido y prioridades a la vida en común, transformando la rutina diaria. Para la pareja, el tiempo en casa permitió consolidar un entendimiento aún más profundo y enriquecedor.

Eliana y Eduardo Costantini, siete años de amor

Reflexiones sobre el amor y la familia

La visión de Elina Costantini sobre el amor y la familia surge de su propia historia personal. “Yo empecé siendo modelo porque fue un escape en mi vida. Fue un escape de una situación muy difícil que estaba atravesando en mi casa con la separación de mis padres”, contó. La independencia laboral y emocional, obtenida en la juventud, la llevó a valorar la estabilidad afectiva en la adultez.

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Respecto a la construcción de su familia junto a Eduardo Costantini, manifestó: “Podés amar mucho, ustedes lo saben, pero es una construcción del día a día”. En su perspectiva, el equilibrio surge de la dedicación, la paciencia y una rutina que admite los cambios y desafíos de la vida familiar.

La artista reivindica la importancia de renovar a diario la admiración y el cariño en la convivencia, encontrando en los detalles familiares la motivación central de su recorrido.