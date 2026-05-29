Salud

La actividad física que no requiere gimnasio ni tiempo extra y protege el corazón, según un estudio

Investigadores del Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust identificaron una práctica accesible y eficaz vinculada a una menor mortalidad. Los hallazgos se basan en datos de casi medio millón de adultos de entre 35 y 84 años

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Mujer mayor de cabello gris baja una escalera moderna con pasamanos de madera. Viste suéter beige y pantalones oscuros; un gran ventanal muestra un jardín exterior.
Integrar la actividad de subir y bajar escaleras en la rutina diaria fortalece el corazón y mejora la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el ascensor por las escaleras puede reducir el riesgo de muerte y enfermedades cardiovasculares, según investigaciones lideradas por la doctora Sophie Paddock de la Universidad de East Anglia y la Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust. Estos datos indican que este hábito cotidiano tiene un impacto real en la longevidad y el bienestar cardíaco.

Subir y bajar escaleras es una forma sencilla y accesible de mejorar la salud y prevenir enfermedades. Esta práctica diaria, en el hogar o el trabajo, permite añadir minutos de actividad física que fortalecen el corazón y disminuyen el riesgo de mortalidad por todas las causas. Sport Life y Science Daily destacan que esta estrategia es eficaz y no requiere equipamiento especial ni grandes inversiones de tiempo.

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Beneficios de subir y bajar escaleras para la salud

El metaanálisis recopiló datos de 480.479 adultos entre 35 y 84 años, sanos y con antecedentes de enfermedad. Los resultados mostraron que quienes incorporan el hábito de subir escaleras presentan una reducción del 24% en el riesgo de morir por cualquier causa, según Science Daily.

Además, este análisis dirigido por la doctora Paddock identificó una disminución del 39% en la probabilidad de fallecer por enfermedad cardiovascular entre quienes realizan esta actividad con regularidad. Los beneficios abarcan diferentes volúmenes y velocidades al subir, extendiéndose tanto a mujeres como a hombres.

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Hombre con pijama azul a rayas sentado en el borde de la cama estirándose. Un brillo verde difuminado cubre su pecho. Se ve una ventana luminosa.
Las ventajas de subir escaleras se constatan en personas sanas y en aquellas con antecedentes médicos previos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir escaleras también ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca. Science Daily y Sport Life resaltan que más de uno de cada cuatro adultos en el mundo no cumple con los niveles mínimos recomendados de actividad física; por eso, la facilidad para sumar este ejercicio a la rutina diaria adquiere mayor relevancia.

Consejos para entrenar subiendo y bajando escaleras

Entrenar con escaleras ofrece ventajas para la fuerza muscular, la movilidad y la técnica de carrera. Sport Life recomienda intensificar la práctica subiendo escalones de dos en dos, lo que aumenta el trabajo del glúteo mayor y favorece una mayor extensión de los flexores de la cadera.

En la bajada, el esfuerzo recae en el cuádriceps, que sirve de estabilizador en la rodilla y trabaja de forma excéntrica con cada paso. Además, la bajada potencia la dorsiflexión del tobillo, lo que beneficia a corredores y a quienes buscan mejorar su movilidad articular para diferentes actividades deportivas.

Para integrar este ejercicio de modo seguro en la vida cotidiana, se aconseja comenzar con pocos tramos, supervisar la técnica, utilizar calzado adecuado y alternar entre subidas lentas y rápidas. De este modo, el uso frecuente de las escaleras incrementa el gasto energético y fortalece la autonomía en los movimientos diarios.

Quiénes se benefician y qué dicen los expertos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hábito de subir y bajar escaleras beneficia la salud cardiovascular tanto en adultos sanos como en quienes tienen antecedentes de enfermedad cardiaca o arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto positivo de subir y bajar escaleras es amplio: tanto personas sanas como quienes tienen antecedentes de enfermedad cardíaca o arterial pueden obtener beneficios, según el análisis citado por Science Daily. El estudio incluyó participantes de diferentes edades y ambos sexos, lo que demuestra que las ventajas se extienden a toda la población adulta.

La doctora Paddock resalta la importancia de sumar periodos breves de actividad física, como el uso de escaleras, como un objetivo fácil y alcanzable para la vida diaria. “Si tiene la opción de usar las escaleras o el ascensor, opte por las escaleras, ya que ayudará a su corazón”, afirmó la especialista en declaraciones recogidas por Science Daily y Sport Life.

Aunque los mayores beneficios se observan en quienes suben más escaleras, cualquier incremento en la frecuencia resulta beneficioso. Tanto para personas activas como sedentarias, aprovechar las oportunidades diarias para elegir las escaleras en lugar del ascensor constituye una acción práctica para el cuidado de la salud cardiovascular y la reducción del riesgo de muerte prematura.

Adoptar el hábito de subir y bajar escaleras contribuye a mejorar la condición muscular y la función cardíaca sin requerir modificaciones complejas en la rutina. Incorporar este gesto, en casa, en el trabajo o en espacios públicos, representa una manera eficiente de sumar actividad física de calidad a la vida diaria.

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