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La reacción de Jorge Sampaoli cuando le preguntaron si los futbolistas de la selección argentina le “armaron” el equipo en el Mundial 2018: “Me dio calor”

El exentrenador de la selección argentina se refirió a la polémica Copa del Mundo de Rusia y analizó la lista de convocados de Lionel Scaloni para 2026

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El entrenador habló de la polémica Copa del Mundo en Rusia

Jorge Sampaoli brindó una extensa entrevista en la que puntualizó en su pasado como entrenador de la selección argentina en el Mundial 2018, el cual estuvo marcado por las asperezas entre el cuerpo técnico y el plantel. Además, el director técnico analizó la lista de Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo 2026. En otro plano, en un presente en el que no está bajo el mando de ningún equipo, reveló que estuvo cerca de dirigir a Boca Juniors “dos veces” y que su fanatismo por River Plate “no lo condiciona” para arribar al Xeneize, que quedó afuera de la Copa Libertadores y ya conoce a su rival en la Sudamericana.

Sin club desde su salida de Atlético Mineiro, donde dirigió 33 partidos con 10 victorias, 14 empates y nueve derrotas, Sampaoli reapareció con una revisión extensa de su ciclo al frente del seleccionado y de su presente profesional en diálogo con Radio La Red. En primer lugar, se refirió a la famosa foto con Javier Mascherano durante el entrenamiento del Mundial de Rusia 2018, pero negó que le hayan armado el equipo para enfrentar a Nigeria. Sampa sostuvo que, aun en medio del quiebre interno tras el 1 a 1 con Islandia y el 0-3 ante Croacia, las decisiones tácticas siguieron bajo su control.

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“La verdad que yo no sé si es mito o realidad, y apuesto a su sinceridad. Ya pasó mucho tiempo. ¿Te armaron los futbolistas el equipo para jugar con Nigeria o no te lo armaron?“, fue la contundente pregunta del periodista Guido Bercovich.

Me tengo que sacar el buzo porque me dio calor”, lanzó en tono de chiste Sampaoli antes de hablar. “No, no, en realidad no. Lo que pasó ahí fue que después del partido de Islandia pasaron un montón de cosas. De desencuentros, en realidad. Había mucho nerviosismo, descreimiento desde la proyección que era el entrenador al jugador y desde los jugadores al entrenador, porque no encontrábamos la razón del porqué había acontecido que no le ganáramos a Islandia”, argumentó el entrenador sobre el 1-1 en el debut.

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A esto, agregó: “El partido con Croacia fue muy pobre. Fue un partido para nadie. Era para un 0-0. Después ellos encontraron el gol y nosotros sí nos desparramamos en la cancha, lo que generó una responsabilidad de mi parte de que el equipo no se mantuviera estable en el partido, aun perdiendo (0-3). En el partido con Nigeria hubo un montón de cosas”.

También rechazó que la escena junto a Javier Mascherano en un entrenamiento hubiera sido una prueba de pérdida de mando. “Esa foto con Mascherano en la cancha... estaba yo hablando con él, como con todos los jugadores. Pero no, sinceramente no me armaron el equipo. Inclusive, el partido con Francia, el plan del partido es diferente a lo que esperaban todos. Lo diagramé yo que Messi jugara de nueve retrasado para tener más jugadores en la mitad de la cancha”, se defendió.

El entrenador también reveló que nunca recibió una oferta de River

Sobre la nómina de Argentina para el Mundial 2026, Sampaoli fijó una posición favorable y elogió el armado de Scaloni. “Creo que es una buena lista. Argentina tiene un montón de futbolistas a los que puede recurrir. Después depende del gusto del entrenador y de la forma de jugar o conectar lo socioafectivo”, dijo sobre los convocados, de quien además destacó el aprendizaje posterior a su paso por el cuerpo técnico de 2018.

Jorge Sampaoli puntualizó en la sorpresiva ausencia de Marcos Acuña. “Me sorprendieron sus últimos partidos en River. Marcó una diferencia en el fútbol argentino muy grande. Yo lo tuve en Sevilla, tenía muchos problemas de lesiones. Cuando estaba bien era un lateral con una capacidad defensiva que en el mano a mano era muy difícil. Sus centros eran direccionados y terminaban en gol”, comentó sobre el Huevo, a quien dirigió en el Sevilla y lo llevó al Mundial de Rusia 2018.

Cuando habló de Lionel Messi, Sampaoli describió una autonomía futbolística excepcional. “Juega solo. Sabe el lugar que tiene que ocupar. Es difícil que algún entrenador del mundo le pueda decir dónde tiene que pararse. Él ve los espacios antes, naturalmente. Cuando camina es lo peor que le puede pasar a un rival porque está viendo dónde tiene que poner la pelota. Dejarlo libre cuando camina es gravísimo”, sostuvo con Radio La Red.

Sobre Scaloni, que integró su cuerpo técnico en Rusia 2018, dejó un elogio enfocado en la gestión del grupo: “El aprendizaje fue muy bueno para él. Entendió que a través de la cercanía con el futbolista puede encontrar respuestas. Era muy cercano. Era una persona interesada en el fútbol”.

El extrenador de Argentina se refirió a la lista de Scaloni

En otro plano, Jorge Sampaoli se refirió a las chances que tuvo de dirigir en el país y puso el foco en Boca y River. “Tuve posibilidades en Argentina en tres o cuatro momentos. Cuando estuve en la U (Universidad de Chile) fue Boca, cuando estuve en Santos fue Estudiantes. Después Newell’s, pero siempre pasó que no pude venir porque estaba en otros lugares”, relató el DT de 66 años.

Con este panorama, hizo hincapié en el interés del Xeneize: “Desde que me hice entrenador profesional, soy muy hincha del equipo que voy a dirigir. Estuve muy cerca de dirigir a Boca dos veces, pero no se dio, querían que yo esté. Con Daniel Angelici, quedé a un paso. Vine acá y ellos fueron para allá (Chile) para hablar. Estaban muy interesados. Básicamente, era un hecho de seducción. Era una intención bien clara. Cuando alguien te quiere de verdad, trata de hacer todo lo posible para que vos estés”.

Respecto a su fanatismo por el Millonario, remarcó: “Ser hincha de River no me condiciona para dirigir a Boca. Yo se lo planteé en ese momento a la dirigencia: ‘Yo no creo tener problemas si ustedes piensan que es una imposibilidad’. La decisión de no venir fue mía por eso: si voy a entrar mal a una institución como Boca… pero deportivamente era un proyecto muy interesante. Era pensar en ganar la Copa y el Mundial de Clubes”

Por su parte, Sampaoli señaló que River nunca hizo una gestión concreta para contratarlo. “River nunca estuvo interesado en mí. Nunca tuve una propuesta”, afirmó. El entrenador argentino se encuentra sin equipo tras su salida del Atlético Mineiro en febrero de 2026 y, tras un extenso currículum en Brasil y Europa, está esperando una chance para volver a dirigir.

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