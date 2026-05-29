Ruggeri apuntó contra Juan Román Riquelme tras la eliminación de Boca de la Libertadores: “Es el primer responsable”

Boca Juniors recibió un fuerte golpe al quedar eliminado de la Copa Libertadores luego de perder por 1-0 contra Universidad Católica en La Bombonera. La derrota en condición de local y la consecuente caída a la Copa Sudamericana dejó al entrenador Claudio Úbeda en la cuerda floja. Los hinchas señalaron a la dirigencia por el presente del equipo y apuntaron contra Juan Román Riquelme, quien dijo presente en el vestuario.

Además de ser criticado por Pablo Mouche y Juan Simón, otro de los ex jugadores del Xeneize que apuntó contra el presidente de la institución fue Oscar Ruggeri. “Cuando gana, lo ponen a Riquelme como que ganó él. Porque él eligió esto o hizo lo otro. Cuando se pierde, lo quieren dejar afuera a él. ¿Cómo es esta historia? No, es el primer responsable de lo que sucedió. Después, vienen el técnico y los jugadores. Si fuera otro presidente, le estarían dando al presidente porque dejó a este entrenador, que era el ayudante de Miguel... No es por los nombres, es para todos igual. Esta es responsabilidad absoluta de Riquelme”, señaló en el programa de ESPN F90.

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El Cabezón hizo principal hincapié en la falta de una figura preponderante como entrenador para manejar al vestuario: “Estos planteles y estos clubes tienen que tener un entrenador ahí parado. Que se planten adelante del plantel y que el jugador diga ‘vamos para adelante porque esto se termina’. Necesita uno de mucha jerarquía. Cuando estuvo Bianchi, por ejemplo, te acordás cuando se dio vuelta y le dijo al de la hinchada: ‘¿Por qué no venís a jugar vos que el nene tiene 20 años? Si no te gusta, andate’ Lo calló. Esos tipos necesita”.

“Lo tenés que buscar porque para estos equipos están. Tenés que bajarte de presidente, elegir un entrenador y listo. Si no, siempre te van a mirar o querer llevarte puesto. ¿Qué le van a decir a Úbeda? En un momento un poquito corrigió, pero de verdad... Cuando mirás al banco y tenés a Bilado o Menotti. Ponés a un Coco Basile en su mejor momento, te da una seguridad por la personalidad. Necesitás poner un entrenador y disfrutar desde el palco. Tenés que tener gente trabajando”, puntualizó Ruggeri.

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Respecto a la postura que tiene que tomar Riquelme, el campeón del mundo con la selección argentina fue contundente: “Tiene que pegar un golpe fuerte. Con Paredes pegó y estuvo bien, fue bárbaro porque le dio calidad. Pero tiene que pegar un golpe con un entrenador. En esta no le puede errar. Un técnico que te haga decir: ‘Mirá este tipo’. Tienen que hacer un estudio”.

Ruggeri también se refirió al ambiente que se vivió en La Bombonera durante el choque contra Universidad Católica: “Cinco años jugué ahí. Te puteaban a los 10 minutos... El ‘dale Boca’ todo el partido, te pegaban unas puteadas y te iban a buscar al vestuario. Eso cambió, claro que no estoy de acuerdo que te vayan a buscar. Anoche estaban quedando afuera y la gente cantaba ‘dale Boca’. Se estaban yendo de la Copa Libertadores”.

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La eliminación de Boca de la Libertadores dejó un panorama complejo en la Ribera. Más allá de que Claudio Úbeda no puso el foco en su futuro, su continuidad pende de un hilo y el Xeneize no le renovaría su vínculo que finaliza a mitad de año. “Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro. Pasan estas situaciones y hay mucho más de cautela y de silencio. Ahora lo vamos a hablar”, comentó el entrenador tras la eliminación.

Boca deberá chocar contra O’Higgins de Chile de los playoffs de la Copa Sudamericana y, en caso de avanzar, podría enfrentarse a Recoleta de Paraguay en los octavos. En el mismo lado del cuadro se encuentra River Plate —jugará contra el vencedor de Independiente Santa Fe o Caracas—, que podría cruzarlo únicamente en las semifinales.

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