Italia condecorará a la fiscal paraguaya Irma Llano con la Orden de la Estrella por su labor en cooperación internacional

El embajador de Italia en Paraguay, Marcello Fondi, durante la entrega de la Orden de la Estrella de Italia en Asunción

La fiscal paraguaya Irma Llano recibirá este domingo la Orden de la Estrella de Italia, una distinción otorgada por el Estado italiano a personalidades extranjeras que han contribuido al fortalecimiento de la cooperación entre países.

El reconocimiento será entregado en Asunción durante un acto oficial previsto en la Plaza Italia de la capital paraguaya, en el marco de la conmemoración del Día de la República Italiana.

“La fiscal Llano es un actor muy importante para Italia en el desarrollo de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y otros crímenes internacionales”, afirmó el embajador de Italia en Asunción, Marcello Fondi, en entrevista con Infobae.

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“Entre Italia y Paraguay hay un marco jurídico de cooperación que prevé varias actividades desarrolladas en común: desde la capacitación entre oficiales y fiscales de los dos países, hasta la realización de actividades conjuntas de carácter investigativo y la cooperación en la parte judicial, ya que en muchos casos el crimen internacional involucra a ciudadanos italianos también en Latinoamérica, incluso en Paraguay”, detalló.

Irma Llano Pereira recibirá la Orden de la Estrella de Italia en reconocimiento a su trabajo en cooperación internacional

La ceremonia será encabezada por Fondi y contará con la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Verdún.

“Cada año, Italia escoge un grupo de ciudadanos extranjeros que tanto contribuyeron al desarrollo de la cooperación bilateral, también en este marco que es tan delicado”, agregó el embajador.

Llano ocupa desde 2018 funciones como representante designada por la Fiscalía General del Estado al frente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público. En ese rol, actúa también como punto de contacto institucional para la cooperación internacional en materia de cibercrimen, a través de redes como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Europa, y participa en el intercambio y coordinación de investigaciones con agencias como el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

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El reconocimiento que recibirá este domingo corresponde al grado inicial dentro de la orden, denominado Caballero, la primera de cinco categorías previstas en el sistema de condecoraciones, por debajo de Oficial, Comendador, Gran Oficial y la Gran Cruz.

Qué es la Orden de la Estrella de Italia

La Orden de la Estrella de Italia es una condecoración estatal creada originalmente en 1947 y reformulada mediante la Ley N.º 13 del 3 de febrero de 2011. Es otorgada por el presidente de la República a propuesta del canciller italiano y busca reconocer aportes en la promoción de relaciones de cooperación, amistad o intercambio entre Italia y otros países, en ámbitos que incluyen la actividad profesional, institucional, científica o económica.

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Un diploma de la Orden de la Estrella de Italia se exhibe junto a una elegante caja de terciopelo rojo que contiene una condecoración.

De acuerdo con Fondi, el reconocimiento no se limita a ciudadanos italianos, sino que está dirigido también a extranjeros que hayan tenido un rol relevante en el fortalecimiento de esos vínculos.

“Es una condecoración reservada no solamente a los ciudadanos italianos, sino también a ciudadanos extranjeros que se distinguieron en sus actividades profesionales o culturales para fortalecer el enlace de amistad entre Italia y Paraguay, en todos los campos: las profesiones, la industria, el comercio”, explicó.

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“El presidente de la República Italiana, quien es el que otorga este tipo de condecoración, decidió aprovechar el Día de la Nación para reconocer los altos méritos de ciudadanos extranjeros en distintos sectores”, señaló el embajador.

El acto de este domingo en la Plaza Italia de Asunción será abierto al público.

“Va a ser un evento abierto a toda la ciudadanía, porque para nosotros es importante tener buenas relaciones con todos los paraguayos”, agregó.

Por qué Italia eligió a Irma Llano

En el caso de Llano, la distinción se vincula principalmente a su participación en mecanismos de cooperación internacional en materia de cibercrimen. Según la representación diplomática, su rol fue relevante en la articulación de acciones conjuntas entre fiscales y fuerzas de seguridad de distintos países, así como en programas de capacitación e intercambio técnico.

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Irma Llano fue reconocida por su participación en mecanismos de cooperación internacional contra el cibercrimen

También se destacó su intervención en procesos vinculados a la adhesión de Paraguay a la Convención de Budapest sobre Cibercrimen, uno de los principales instrumentos internacionales en la materia impulsado por el Consejo de Europa.

En su trayectoria dentro del Ministerio Público, participó en investigaciones sobre delitos informáticos de alcance transnacional y en operativos conjuntos con agencias extranjeras, además de recibir reconocimientos previos de la embajada alemana y de la Policía Federal Argentina por cooperación en causas vinculadas a delitos digitales.

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Cooperación contra el cibercrimen

La cooperación entre Italia y Paraguay en este campo comenzó a intensificarse en los últimos años, en paralelo al aumento de los delitos informáticos a nivel global.

“El cibercrimen se está volviendo cada día más peligroso e importante para todos los países, y el volumen del crimen transnacional de origen cibernético aumenta cada día. Es un crimen que, más que la droga o la trata de menores, no tiene fronteras”, afirmó Fondi.

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Según la visión de la embajada italiana, este tipo de criminalidad requiere mecanismos permanentes de intercambio de información y coordinación operativa entre países debido a su carácter transfronterizo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a su par italiano, Sergio Mattarella, durante una reunión oficial en Roma para fortalecer la relación bilateral (EFE/Archivo)

“Hay que facilitar el intercambio de información, que no es algo dado: hay que construirlo diariamente, porque el carácter de las informaciones del cibercrimen es muy confidencial, y no se refiere solamente a los bancos de datos de las instituciones financieras, sino también a los ciudadanos particulares”, explicó el embajador.

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Fondi señaló que la legislación italiana en la materia deriva de directivas de la Unión Europea que buscan compatibilizar la lucha contra el cibercrimen con la protección de datos personales, y que Paraguay avanza en esa adecuación.

“Considerando el desarrollo muy rápido de la economía de Paraguay en el sector financiero, ese es un dato muy importante para este país, que coopera de todo modo muy activamente con las autoridades italianas y también europeas en la lucha contra el cibercrimen”, indicó.

La relación bilateral más allá de la seguridad

La relación bilateral no se limita al área de seguridad. Italia impulsó en los últimos años la expansión de los vínculos comerciales con Paraguay en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, con especial interés en sectores industriales y de producción primaria.

“El sistema de exportación de los dos países es complementario. Paraguay es un gran país productor de materias primas, no solamente agrícolas, y muy pronto será un exportador neto también de materia prima de origen minero. Este es un sector donde Italia necesita mucho producto del exterior”, explicó Fondi.

“Italia puede ser muy cooperativa con Paraguay, proponiendo sus productos de maquinaria industriales para fortalecer el desarrollo industrial del país”, indicó el embajador. En 2023, ambos países suscribieron un Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas y un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación diplomática.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió en Roma con el mandatario italiano, Sergio Mattarella, durante una visita oficial centrada en el fortalecimiento de la relación bilateral (EFE/Archivo)

Otro elemento destacado en la relación es la presencia de la comunidad de origen italiano en Paraguay, que según estimaciones diplomáticas representa cerca del 20% de la población y funciona como un factor de conexión histórica entre ambos países.

“La presencia de la diáspora italiana en Paraguay es un activo”, afirmó Fondi. No obstante, aclaró que Italia no circunscribe su mirada a esa comunidad: “Lo importante es hablar con todos. Por esa razón, el Día de la República Italiana se va a celebrar este año en la Plaza Italia de Asunción, en un lugar público y abierto, porque para nosotros es importante tener buenas relaciones con todos los paraguayos”.