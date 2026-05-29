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El video de la Embajada Británica en Argentina con los jugadores de la Selección tras confirmarse la lista de Scaloni para el Mundial

La institución compartió una publicación hecha con inteligencia artificial en la que se ve a David Cairns con los integrantes de la Scaloneta que juegan en la Premier League

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David Cairns palpita el Mundial 2026 y en las redes de la embajada de Inglaterra publicaron un video hecho con inteligencia artificial en el que se lo ve con las figuras de la selección argentina que juegan en la Premier League

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y la confirmación de Lionel Scaloni de los 26 jugadores que fueron convocados a la cita máxima que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, la Embajada Británica en Argentina compartió un particular video realizado con inteligencia artificial en el que se ve al embajador, David Cairns, junto a los futbolistas albicelestes que están actualmente en la Premier League.

“¡Confirmado! Son cinco los integrantes de la selección argentina que juegan actualmente en la Premier League de Inglaterra. Y el embajador David Cairns no se iba a perder la oportunidad de ir a saludarlos uno por uno (y también a uno muy especial que jugó allí hace 20 años…)“, publicó la cuenta de la embajada británica en sus redes sociales (@UKinArgentina). Luego, aclaró: “Todas las imágenes de este video fueron creadas con inteligencia artificial… pero con mucho respeto y cariño humanos".

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En el video, de 42 segundos de duración, se observa una imagen de Cairns con la camiseta de la selección argentina recorriendo distintos puntos de Inglaterra para tomarse una selfie con los jugadores que eligió el técnico para disputar el Mundial con la Albiceleste. En primer lugar, el diplomático se saca la foto con Enzo Fernández del Chelsea, con el mítico Big Ben de Londres de fondo.

Luego, el embajador sigue su recorrido en el estadio del Aston Villa, con un sonriente Emiliano Dibu Martínez, arquero estelar del equipo de Birmingham y convocado nuevamente por Scaloni. La siguiente postal fue con Cristian Cuti Romero, defensor del Tottenham Hostspur, y su otro encuentro fue con Lisandro Martínez en el Old Trafford de Manchester United. En la penúltima imagen aparece Alexis Mac Allister con la camiseta del Liverpool en plena calle y el bonus track fue la foto con Lionel Scaloni, quien tuvo un paso por el West Ham en su etapa como futbolista, en 2006.

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Cinco hombres posan sonriendo para una selfie en una plaza al aire libre con edificios de estilo europeo. Uno de ellos lleva una camiseta de Argentina.
El embajador británico en Argentina, David Cairns, junto con los jugadores de la Selección en el video hecho con IA que publicó la institución

LA LISTA DE 26 JUGADORES QUE DIO LIONEL SCALONI PARA EL MUNDIAL 2026:

- Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid)

- Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Nahuel Molina (Atléitco de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate).

-Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

- Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como) y José Manuel López (Palmeiras).

Este video presenta el anuncio oficial de la lista de convocados para la Selección Argentina. Las imágenes muestran el edificio de la AFA con un mural de jugadores, una mano escribiendo en papel y metraje de archivo con personas en una camioneta. Se incluye una placa gráfica con la inscripción 'LISTA DE CONVOCADOS' y los nombres de tres arqueros. Concluye con el logotipo de la Asociación del Fútbol Argentino.

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