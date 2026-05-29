Armaron un falso operativo para realizarle una emotiva despedida a un bombero que se jubilaba

Un simulacro de emergencia sorprendió a David Koster en su último día como bombero de Córdoba, generando un video viral en redes sociales

Un bombero del cuartel de Coronel Moldes, localidad de la provincia de Córdoba, recibió una despedida fuera de lo común al momento de su jubilación: sus compañeros organizaron un falso operativo, lo grabaron y difundieron el video en redes sociales, donde las imágenes se viralizaron con rapidez.

El homenajeado fue David Koster, quien tras décadas de servicio en el cuerpo de bomberos de esa pequeña ciudad cordobesa puso fin a su etapa activa. La institución no dejó pasar la ocasión sin marcarla a su manera. Antes de la despedida formal, sus compañeros montaron un simulacro de emergencia que Koster no esperaba, y todo quedó registrado en video.

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Junto a las imágenes, los Bomberos de Coronel Moldes publicaron en su cuenta oficial de Instagram un comunicado redactado con el lenguaje propio de las comunicaciones operativas del cuerpo. “Se informa que la emergencia ha sido controlada por el tiempo y la dedicación. Hoy finaliza el servicio operativo del bombero David Koster”, se escucha en los primeros segundos de video. Continuó: “Después de décadas de abnegación y sacrificio, se le ordena disfrutar el descanso tras el deber cumplido”.

La publicación en Instagram incluyó un mensaje de agradecimiento para Koster y remarcó el vínculo construido durante años en el cuerpo de bomberos

El comunicado, hecho por la Jefatura y el Cuerpo Activo, subrayó que el nombre de Koster “queda grabado en la historia de este cuartel como ejemplo de disciplina, vocación y compañerismo”. El mensaje también recordó las dificultades propias de la profesión: “Ser bombero nunca fue un camino fácil. Estuvo lleno de desafíos, noches de incertidumbre, sacrificio y también enormes alegrías compartidas”.

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En uno de los pasajes más personales, la institución destacó el rol que Koster ocupó dentro del grupo: “Vos fuiste un pilar en cada salida, en cada viaje, con tus palabras de aliento, con tu mirada atenta y ese compromiso silencioso de siempre cuidar a los demás”. El texto también aludió a colegas fallecidos: “A lo largo de este camino, algunos compañeros quedaron en el viento, pero sabemos que llevás cada pedacito de ellos en tu corazón”.

El cierre del comunicado mantuvo el tono de operativo hasta el final: “Unidad 21, proceda a retornar al cuartel bajo una lluvia de honores. Gracias por tu servicio, David. La familia bomberil te espera”.

En la misma publicación, los Bomberos de Coronel Moldes también dejaron un mensaje escrito: “Después de tantos años de servicio, compromiso y entrega, el bombero David Koster comienza una nueva etapa: su merecida jubilación”.

El cuartel le expresó su gratitud “por cada guardia, cada enseñanza, cada palabra de aliento” y cerró con una frase que resume el vínculo construido a lo largo de los años de servicio: “Este cuartel siempre será tu casa”.

Cómo afecta la jubilación a las personas

La jubilación se reconoce, según la American Psychological Association, como una de las transiciones vitales más estresantes para las personas (Imagen ilustrativa Infobae)

La jubilación es una de las diez transiciones vitales más estresantes, según la American Psychological Association (APA), al nivel de un divorcio o una mudanza radical. No se trata únicamente de abandonar el empleo, sino de perder un eje de identidad, una rutina que ordena los días y otorga sentido a las horas.

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Cuando el trabajo desaparece, ese “por qué” se vuelve difuso. La pregunta sobre quién se es suele responderse con lo que se hace: ¿qué queda cuando ya no se es el maestro, el jefe, la periodista, el empleado? Todo lo conocido se transforma. Dejar de trabajar no es solo un cambio de agenda: es una ruptura con la persona que el trabajo ayudó a construir.

Un informe de Harvard Business Review señala que la salud mental de los nuevos jubilados puede descender entre un 6 y un 9 % a lo largo de los primeros seis años tras el retiro. Un estudio de Newsweek agrega que el 63 % de los estadounidenses teme tener que volver al mercado laboral tras jubilarse, y que la mayoría llega a ese momento con angustia, no con expectativa.

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En Argentina, el retiro llega con frecuencia cargado de vulnerabilidad económica. Las jubilaciones mínimas quedan muy por debajo del costo de vida real, los créditos accesibles para esa etapa de transición prácticamente no existen y los programas de contención y acompañamiento son escasos.