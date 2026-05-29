Por qué la rana de Budgett parece “malhumorada”: la explicación científica

La rana de Budgett se ha vuelto viral por su “mal humor” y sus reacciones exageradas, que esconden una estrategia de defensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el reino animal, pocas especies han conquistado internet como la rana de Budgett por un rasgo tan peculiar: su “mal humor”. Videos y memes muestran a este anfibio sudamericano inflando su cuerpo y lanzando chillidos agudos ante la menor molestia. Lo que parece una caricatura de furia desmedida es, en realidad, una sofisticada estrategia de defensa que la ciencia estudia con atención. El “carácter irascible” de la rana de Budgett es una respuesta biológica extrema ante un entorno hostil, no una simple excentricidad.

El origen evolutivo del mal humor de la rana de Budgett

Lejos de ser un capricho, la agresividad de la Lepidobatrachus laevis responde a una necesidad vital. Este anfibio habita el Gran Chaco, una región de Argentina, Paraguay y Bolivia donde el agua escasea y los depredadores acechan. Según la base de datos AmphibiaWeb de la Universidad de California, Berkeley, “lo que los humanos interpretan como mal humor es, en realidad, una respuesta defensiva adaptada a la supervivencia en un medio hostil”.

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Privada de velocidad y veneno, la rana apostó por el terror psicológico: infla su cuerpo para parecer más grande y lanza gritos agudos para desconcertar a sus enemigos. La secuencia culmina con un ataque directo, una conducta poco habitual entre los anfibios de la región.

Un “protocolo de furia” frente al peligro

El comportamiento defensivo de la rana de Budgett es escalonado y efectivo. Ante la amenaza, primero se infla como un globo, duplicando su tamaño aparente. Si esto falla, emite un chillido agudo, descrito por el estudio “Pathologic Lesions of the Budgett Frog (Lepidobatrachus laevis)” de los National Institutes of Health (NIH) como “un sonido capaz de asustar a depredadores y dar a la rana una fracción de segundo crucial para atacar”.

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Cuando la intimidación sonora tampoco logra su cometido, la rana embiste hacia adelante con la boca abierta. Posee dos proyecciones óseas en su mandíbula inferior, parecidas a colmillos, y una musculatura potente que le permite morder con fuerza. Según remarca ABC Color, “la mordida de la rana de Budgett es sorprendentemente dolorosa y eficaz para retener presas o ahuyentar agresores”.

Su “mal humor” es una respuesta defensiva que favorece su supervivencia en ambientes hostiles (Wikipedia)

Una infancia marcada por la competencia extrema

El temperamento agresivo de la rana de Budgett se manifiesta desde sus primeros días de vida. Los renacuajos compiten ferozmente por la comida y practican el canibalismo, tragando enteros a sus propios hermanos. Las investigaciones reunidas por la Biblioteca Digital CIREN explican que “la presión evolutiva de sobrevivir en charcos efímeros genera adultos programados para responder a cualquier estímulo con una postura de ataque”.

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Esta agresividad larval se traduce en adultos que ven el mundo bajo una lógica simple: atacar o ser atacados. Por eso, cualquier vibración o movimiento cerca de ellos suele activar su protocolo defensivo.

La lógica de la rana adulta se basa en atacar o ser atacada, activando el protocolo defensivo ante movimientos cercanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fenómeno viral con base científica

La imagen viral de la rana hipopótamo y su “mal humor” ha traspasado las fronteras de la ciencia. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) subrayó que “la Lepidobatrachus laevis es capaz de morder y emitir chillidos de alta frecuencia cuando se siente acorralada”.

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La popularidad de este anfibio en redes sociales ha despertado el interés de laboratorios y divulgadores científicos. Según AmphibiaWeb, sus respuestas defensivas “se han convertido en objeto de estudio para comprender la evolución de los mecanismos antidepredatorios en los anfibios”.

El “mal humor” de la rana de Budgett no es un simple rasgo de personalidad, sino el resultado de una adaptación extraordinaria a la vida en el Gran Chaco. Su historia demuestra cómo la evolución puede transformar la agresividad en una herramienta eficaz para la supervivencia y cómo la ciencia es capaz de explicar la raíz de comportamientos que, a simple vista, parecen inexplicables.

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