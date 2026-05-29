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Otro batacazo en Roland Garros: Novak Djokovic quedó eliminado tras un maratónico partido ante el brasileño Joao Fonseca

En un duelo de tercera ronda que duró casi cinco horas, el brasileño dejó afuera al ex N°1 del mundo por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5

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Luego del batacazo de Juan Manuel Cerúndolo sobre Jannik Sinner, ahora fue el turno del brasileño Joao Fonseca con otra actuación épica para remontar una desventaja de dos sets e imponerse a Novak Djokovic al cabo de cinco parciales por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 tras un maratónico partido de 4 horas y 53 minutos.

En medio de las altas temperaturas que reinan en París, el joven de 19 años impuso su agilidad ante el ex N°1 del mundo de 39 abriles para quebrantar su fortaleza a partir de la tercera manga. Sin margen de error, Fonseca empujó a un Nole extenuado a jugar incómodo y llevó el juego para su lado.

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De esta manera, Joao Fonseca alcanzó la cuarta ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera y superó sus rendimientos anteriores de Wimbledon y Roland Garros en 2025, donde había alcanzado la tercera fase como mejor performance.

Sin la presencia de Sinner (1° del mundo) y Djokovic (4), y con la ausencia de Carlos Alcaraz (2) por lesión, el gran favorito al título pasó a ser el alemán Alexander Zverev, quien es el 3° del ranking ATP. Por detrás suyo, aparecen el canadiense Félix Auger-Aliassime (6) y el italiano Flavio Cobolli (14).

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*Así fue el último punto

Actualmente, Joao Fonseca es el único tenista brasileño que ocupa el Top 100 y se posiciona en el 30° lugar del escalafón mundial. Llegó a dos finales ATP en su corta trayectoria como tenista de singles con sendas victorias en el ATP 500 de Basilea (Suiza) y el ATP 250 de Buenos Aires (Argentina) en 2025. También se llevó el ATP 500 de Río de Janeiro en la modalidad dobles junto a su compatriota Marcelo Melo.

Por otro lado, Novak Djokovic dejó escapar una excelente oportunidad para estirar su reinado como máximo ganador histórico de Grand Slams en la historia de este deporte. Había iniciado su participación en París con sendas victorias en cuatro sets a los franceses Giovanni Perricard y Valentin Royer. En ese último duelo fue silbado por los fanáticos que alentaron al tenista local.

Al término del partido, Fonseca dialogó con la transmisión oficial y lo más destacado sucedió en el cierre de la charla. Cuando ya lo habían despedido, él pidió decir dos cosas más al micrófono. Una de ellas era saludar al público brasileño que lo acompañó durante el duelo y la otra tenía como destinataria a su madre, quien estaba en la tribuna: “Hoy es el día de mi mamá: feliz cumpleaños, mamá”.

Por otro lado, analizó lo que dejó uno de los triunfos más importantes de su carrera: “Solo estaba pensando en pegarle a la pelota lo más rápido que podía. Él (Djokovic) no falla. Todo el mundo cree que tiene 20 años”.

*Las declaraciones de Joao Fonseca

“Al final del partido estaba en mejor forma que yo. Cuando estaba oscureciendo, sentí que estaba más lento y fue mejor porque pude pegarle a la pelota con más fuerza. Todavía me sentía sofocado. No me sentía muy bien porque apenas tocaba la pelota, volaba”, señaló después de liquidar el pleito con tres aces en fila.

Tras eliminar al francés Luka Pavlovic (241), al croata Dino Prižmić (72) y a Djokovic, Joao Fonseca se medirá en la cuarta ronda al vencedor del cruce entre el noruego Casper Ruud (16° del mundo) y el norteamericano Tommy Paul (21). Se podría cruzar con Alexander Zverev en una hipotética semifinal.

En diferente sintonía, Novak Djokovic, que terminó al límite desde lo físico, deberá recuperarse con vistas a Wimbledon. El tercer Grand Slam de la temporada se jugará entre el 29 de junio y el 12 de julio. Todavía no ganó títulos en lo que va de 2026 y su última conquista se remonta al ATP 250 de Atenas de noviembre pasado.

La foto del día: un Novak Djokovic extenuado cayó en cinco sets y se despidió en tercera ronda de Roland Garros (Crédito: Reuters/Guglielmo Mangiapane)
La foto del día: un Novak Djokovic extenuado cayó en cinco sets y se despidió en tercera ronda de Roland Garros (Crédito: Reuters/Guglielmo Mangiapane)

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