Estados Unidos impulsa alianzas en Guatemala y México para contener el avance logístico de China

Guatemala se convierte en el segundo país de la región en habilitar operaciones militares estadounidenses contra el narco

En Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont abordó los puntos más críticos de la agenda global. El especialista remarcó: “Guatemala acaba de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos que lo va a convertir en el segundo país de la región que habilita que Estados Unidos realice operaciones militares, militares de lucha contra el narcotráfico en su territorio”.

Según Serbin Pont, la iniciativa forma parte de una estrategia escalonada de Washington: “El siguiente en el mapa es Honduras y de ahí quieren presionar a México para que México sea el siguiente en empezar a habilitar formalmente operaciones militares norteamericanas en su territorio para luchar contra grupos vinculados al narcotráfico”.

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El análisis se extendió al deterioro del sistema energético cubano. “La crisis energética es terrible, la crisis económica es terrible. Para que se den una idea, las proyecciones de la contracción económica de Cuba para este año es del entre 6,5 a 7,2%”, sostuvo el analista, y trazó un paralelismo: “Ayer estuvimos hablando de Irán, que estábamos hablando de números similares en el caso de Irán en plena guerra. Imagínense Cuba si está en una guerra, una contracción cercana al 7% y del 2019 al día de hoy son más de 23% en contracción de el PBI”.

Estados Unidos amplía su presencia militar en América Latina con nuevos acuerdos para combatir el narcotráfico (REUTERS/Evan Vucci)

El avance militar de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe

Serbin Pont precisó el trasfondo de la decisión guatemalteca: “Lo comunicó Estados Unidos primero, después salió el Gobierno de Guatemala a medio contradecir, decir: ‘No, bueno, esto es cooperación para mejorar nuestras capacidades militares’. Conclusión: algún tipo de acuerdo se están llegando, aparentemente similar al que se tiene con Ecuador y Estados Unidos esto lo está haciendo con una estrategia muy clara”.

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El especialista remarcó la presión diplomática sobre la región: “Ya reforzaron con Ecuador. Están con la esperanza que, obviamente, Petro sale próximamente en Colombia. Avanzaron con Guatemala. El siguiente en el mapa es Honduras y de ahí quieren presionar a México”.

Estados Unidos amplía su presencia militar en América Latina con nuevos acuerdos para combatir el narcotráfico (AP Foto/Alex Brandon)

La transmisión mostró el mapa de las rutas del narcotráfico: “El mapa muestra algunas de las principales rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos que hay en la región. Van a ver de que están las rutas aéreas con la línea punteada. La línea sólida son las rutas marítimas, lo que sale de Ecuador, mucho de lo que llega a diferentes partes de Centroamérica y después de ahí van tomando diferentes caminos para llegar a los Estados Unidos”.

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Cuba: escenario de crisis y planes de intervención

El colapso cubano fue abordado con datos precisos: “Estados Unidos ya ha desplegado los medios que necesita en la zona para poder llevar adelante una operación militar en Cuba”, citó Serbin Pont.

Facundo Kablan, parte del staff, intervino: “Se está apagando Cuba, básicamente”. El analista coincidió: “Se está apagando. La crisis energética es terrible, la crisis económica es terrible”.

Cuba enfrenta una crisis económica y energética profunda con una caída projecteda del PBI de hasta 7,2% en 2024 (Europa Press)

El informe se apoyó en cifras: “Entre 2019 y hoy son más de 23% en contracción del PBI”. La proyección para 2026: “Las proyecciones de la contracción económica de Cuba para este año es del entre 6,5 a 7,2%”.

Chile desafía a China con la expansión portuaria y Europa tiembla por la guerra

El tercer eje fue la competencia entre Chile y China en el Pacífico: “Se anunció ayer la expansión del puerto exterior en San Antonio, Chile. Megaproyecto. Alguna vez hemos hablado del Puerto de Chancay, que hay en Perú, muy controversial porque se construyó con fondos chinos”, explicó Serbin Pont.

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Resaltó la magnitud de la inversión: “Casi 3.500 millones de dólares que se volcaron en crear ese puerto, que tiene una capacidad de 21 mil TEUs... Bueno, este proyecto, 4.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares lo está poniendo el propio gobierno chileno. Los otros 2.500 son de las concesiones privadas dentro del puerto. La idea es que alcance los 60 mil TEUs”.

Un dron ruso impacta en Rumanía tras ataques a Ucrania, dejando heridos y desatando preocupación en Europa oriental (EFE/ Octavio Guzmán)

En el cierre, el repaso internacional llegó a Europa oriental: “El día de ayer impactó un dron en Galati, que es una ciudad en el este de Rumanía, un dron ruso que había sido lanzado en una ola de ataques contra Ucrania. Parece que este siguió de largo e impactó sobre un edificio residencial. Resultado: por lo menos dos heridos y 70 evacuados de la zona”.

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La reacción no se hizo esperar: “Una condena muy fuerte por parte de la Unión Europea y de la OTAN. Unión Europea está a punto de anunciar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el paquete número veintiuno”.

Según Serbin Pont, “Nadie va a invocar el artículo cinco de la OTAN por unos drones perdidos, pero sí genera mucho malestar dentro de las autoridades rumanas, pero también dentro de Europa en general, a medida que ven que pasan estas instancias en las cuales el conflicto en Ucrania se va esparciendo, se va volcando sobre los otros países”.

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