El Salvador

Instalan 21 sistemas de riego por goteo y diversifican cultivos en el oriente de El Salvador

La adopción de sistemas automatizados de riego optimiza el uso de agua en comunidades vulnerables, posibilitando cultivos sostenibles y manteniendo la producción aun durante sequías, gracias al apoyo de la FAO.

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La FAO instala sistemas de riego por goteo en Usulután Norte para mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia agrícola en El Salvador./(FAO El Salvador)
La FAO instala sistemas de riego por goteo en Usulután Norte para mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia agrícola en El Salvador./(FAO El Salvador)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ejecuta en el oriente de El Salvador un programa de instalación de sistemas de riego que busca fortalecer la seguridad alimentaria y la resiliencia agrícola en comunidades vulnerables a la variabilidad climática.

Como parte del proyecto RECLIMA, desarrollado en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico (FIAES) y con financiamiento del Fondo Verde del Clima (GCF), la Asociación Agropecuaria Nueva Esperanza ha sido beneficiada con la instalación de 21 sistemas de riego por goteo como parte de la iniciativa desarrollada en Usulután Norte, municipio del oriente salvadoreño.

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De acuerdo con la FAO, el objetivo principal de estos sistemas es optimizar el uso del vital líquido en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, permitiendo a los productores mantener la producción agrícola incluso en periodos de baja disponibilidad de agua. “A través del uso de sistemas de riego por goteo, se promueve una gestión eficiente del recurso hídrico en zonas altas y vulnerables a la variabilidad climática”, destacó el organismo internacional en sus canales oficiales.

Las Escuelas de Campo del proyecto RECLIMA capacitan a productores en nuevas técnicas y diversificación de cultivos como tomate, chile y rábano./ (FAO El Salvador)
Las Escuelas de Campo del proyecto RECLIMA capacitan a productores en nuevas técnicas y diversificación de cultivos como tomate, chile y rábano./ (FAO El Salvador)

El impulso a la agricultura familiar no solo se ha centrado en la infraestructura hídrica. El proyecto RECLIMA ha trabajado en la capacitación de los productores mediante las Escuelas de Campo, donde las familias han aprendido nuevas técnicas de cultivo y diversificación productiva. Gracias a estas capacitaciones, los agricultores han incorporado hortalizas como tomate, chile, rábano y repollo a sus parcelas, incrementando la variedad de alimentos disponibles y contribuyendo a la seguridad alimentaria local.

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“Con lo aprendido en las Escuelas de Campo, las familias productoras han diversificado sus cultivos, produciendo hortalizas”, comunicó la FAO. La diversificación ha permitido fortalecer la seguridad alimentaria en las comunidades y ha facilitado la generación de ingresos económicos adicionales para las familias beneficiadas.

La implementación de los sistemas de riego por goteo se integra en el enfoque de adaptación al cambio climático que promueve RECLIMA en El Salvador. Esta estrategia incluye prácticas agroecológicas, como la siembra de árboles, con el objetivo de proteger el suelo y aumentar la resiliencia de los sistemas productivos. “Se fortalecen sistemas agroforestales mediante la siembra de árboles en cercos y contornos de parcela, protegiendo el suelo y mejorando la biodiversidad”, detalló la FAO.

La Asociación Agropecuaria Nueva Esperanza se beneficia con 21 sistemas de riego que optimizan el uso del agua ante la variabilidad climática./(FAO El Salvador)
La Asociación Agropecuaria Nueva Esperanza se beneficia con 21 sistemas de riego que optimizan el uso del agua ante la variabilidad climática./(FAO El Salvador)

El proyecto RECLIMA se presenta como una respuesta concreta ante los desafíos del cambio climático y la variabilidad climática que afectan a los pequeños productores en El Salvador. Según la FAO, la gestión eficiente del agua a través del riego por goteo permite a las comunidades rurales del oriente salvadoreño mantener la producción agrícola en periodos secos.

La articulación entre organismos internacionales, instituciones de gobierno y organizaciones locales ha permitido la expansión de estas tecnologías y prácticas en áreas rurales de alta vulnerabilidad. De esta manera, el proyecto RECLIMA avanza en la consolidación de sistemas agrícolas más resilientes, diversificados y sostenibles, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al bienestar económico de las familias rurales en el oriente de El Salvador.

Datos del proyecto RECLIMA

La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 127.7 millones de dólares. El financiamiento principal proviene de 35.8 millones del Fondo Verde del Clima (GCF), 74.2 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 3.7 millones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 13.8 millones del FIAES.

Los sistemas de riego por goteo permiten a las comunidades rurales de El Salvador mantener la producción agrícola en temporadas de sequía./ (FAO El Salvador)
Los sistemas de riego por goteo permiten a las comunidades rurales de El Salvador mantener la producción agrícola en temporadas de sequía./ (FAO El Salvador)

El objetivo del proyecto es fortalecer la resiliencia de 50,000 familias productoras —aproximadamente 225,000 personas beneficiadas directamente y más de un millón de manera indirecta— mediante la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y adaptadas al clima.

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