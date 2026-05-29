Honduras

Honduras: Hallan 33 mil arbustos de hoja de coca ocultos en montañas de Colón

Las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron y aseguraron una plantación con 33 mil arbustos de supuesta hoja de coca en el municipio de Bonito Oriental, Colón, durante una operación desarrollada en la sierra de Río Tinto, donde también fue encontrada una instalación artesanal utilizada para el procesamiento de droga.

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Plantación con 33 mil arbustos fue localizada en una zona montañosa de Colón. (FOTO: Policía Militar)
Plantación con 33 mil arbustos fue localizada en una zona montañosa de Colón. (FOTO: Policía Militar)

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) informaron sobre el aseguramiento de una plantación con 33 mil arbustos de supuesta hoja de coca localizada en una zona montañosa del municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, como parte de las operaciones permanentes que ejecutan contra el narcotráfico en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo fue realizado por equipos de operaciones especiales de la Base Naval de Puerto Castilla, durante patrullajes desarrollados en el sector conocido como la sierra de Río Tinto, una zona de difícil acceso donde en los últimos años se han detectado múltiples plantaciones vinculadas a actividades ilícitas.

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Las autoridades detallaron que la plantación se encontraba distribuida en una extensión aproximada de seis manzanas de tierra, donde fueron contabilizados alrededor de 33 mil arbustos de hoja de coca listos para continuar su proceso de crecimiento y producción.

La plantación ocupaba unas seis manzanas de tierra en Bonito Oriental. (FOTO: Policía Militar)
La plantación ocupaba unas seis manzanas de tierra en Bonito Oriental. (FOTO: Policía Militar)

Durante el operativo, los efectivos militares también localizaron y aseguraron una instalación artesanal que contenía diversos materiales y precursores químicos presuntamente utilizados para el procesamiento de la droga.

Estos hallazgos forman parte de las evidencias recopiladas por las autoridades para fortalecer las investigaciones relacionadas con estructuras dedicadas al cultivo y producción de sustancias ilícitas.

Las Fuerzas Armadas indicaron que el procedimiento se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público, institución que deberá realizar las diligencias legales correspondientes antes de autorizar la destrucción y erradicación de la plantación encontrada en la zona.

El operativo se realizó en coordinación con el Ministerio Público. (FOTO: Policía Militar)
El operativo se realizó en coordinación con el Ministerio Público. (FOTO: Policía Militar)

Una vez concluida la inspección técnica y el levantamiento de evidencia, las autoridades procederán a la eliminación total de los arbustos, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

El departamento de Colón continúa siendo uno de los puntos donde con mayor frecuencia se reportan hallazgos de plantaciones de coca. Las condiciones geográficas de algunas áreas montañosas han sido aprovechadas por organizaciones criminales para ocultar cultivos ilegales y laboratorios clandestinos destinados al procesamiento de drogas.

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Las operaciones de localización y destrucción de sembradíos forman parte de la estrategia que desarrollan las fuerzas de seguridad para debilitar las fuentes de financiamiento de grupos vinculados al narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

Según cifras oficiales, en lo que va de 2026 las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones que superan los 500 mil arbustos de hoja de coca en distintos departamentos del país. Asimismo, reportan la destrucción de al menos nueve instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de drogas.

Autoridades también aseguraron una instalación utilizada para procesar droga. (FOTO: Policía Militar)
Autoridades también aseguraron una instalación utilizada para procesar droga. (FOTO: Policía Militar)

Los aseguramientos se han registrado principalmente en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, territorios donde las autoridades han intensificado los patrullajes terrestres, marítimos y aéreos para combatir las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que continuarán desarrollando operaciones especiales en zonas identificadas como corredores utilizados por organizaciones criminales, con el objetivo de detectar nuevos cultivos ilegales, laboratorios clandestinos y estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

El hallazgo de esta nueva plantación en Bonito Oriental se suma a una serie de operaciones ejecutadas durante los últimos meses en la región atlántica del país, considerada una de las áreas estratégicas para las acciones de combate al narcotráfico impulsadas por las autoridades hondureñas.

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