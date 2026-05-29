El presidente Arévalo otorga ascensos a seis altos oficiales del Ejército de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo ascendió a cinco coroneles y un capitán de navío del Ejército de Guatemala al grado de general de brigada y vicealmirante. (Fotografía: Ejército de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo ascendió este 29 de mayo de 2026 a seis oficiales del Ejército de Guatemala al grado de general de brigada y vicealmirante durante un acto protocolario transmitido por el canal de Gobierno, una decisión formalizada en el Acuerdo Gubernativo número 81-2026 que, de acuerdo con la lectura oficial realizada en la ceremonia, surtió efectos desde el 28 de mayo.

La disposición elevó al grado inmediato superior a seis mandos: cinco coroneles y un capitán de navío, según el acuerdo leído durante la actividad. Los ascendidos fueron los coroneles Carlos Rolando Calán Aquil, Cristian Alfredo Smith Paredes, Luis Felipe García Castañón, Moisés Alexander López y López, Óscar Estuardo Recinos Morales, y el capitán de navío William Estuardo Casazola Cordón.

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De acuerdo con el texto oficial, el ascenso se concedió porque los oficiales “han satisfecho los requisitos legales y reglamentarios” y, por sus “ejecutorias militares, dotes personales” y “capacidad profesional”, se hicieron acreedores al nuevo grado. El acuerdo cita como base jurídica artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala y el Reglamento de ascensos en el Ejército de Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo ascendió a cinco coroneles y un capitán de navío del Ejército de Guatemala al grado de general de brigada y vicealmirante. (Ejército de Guatemala)

Arévalo, presentado en la ceremonia como presidente constitucional de la República de Guatemala y comandante general del Ejército, definió el acto como un reconocimiento en dos planos: uno individual, por la trayectoria e integridad de quienes ascendieron, y otro institucional, hacia una fuerza armada que, según dijo en la transmisión oficial, “se fortalece cuando sus jerarquías son respetadas, cuando sus procesos se cumplen con seriedad y cuando el mérito se convierte en la base sobre la cual se construye el liderazgo militar”.

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El Gobierno vinculó los ascensos con resultados operativos contra el narcotráfico

En su discurso, Arévalo sostuvo que los resultados del Ejército ya eran visibles en operaciones recientes. Entre esos logros mencionó “más y mayores incautaciones”, la destrucción del que describió como el laboratorio de droga más grande conocido en Guatemala y acciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

El mandatario también citó la respuesta militar en San José Las Lágrimas, donde afirmó que la presencia oportuna del Ejército reflejó su compromiso con la vida, la seguridad y la protección de la población. Sumó a esa lista el resguardo de la frontera y el combate al crimen organizado internacional, en especial al narcotráfico, al que definió como una amenaza que corrompe comunidades, debilita instituciones y pone en peligro a las familias y a la región.

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Para Arévalo, el ascenso dentro de la jerarquía militar expresa confianza en la responsabilidad, la experiencia y el sacrificio de quien lo recibe. También dijo que el nuevo grado obliga a tomar decisiones marcadas por la prudencia, la firmeza y la visión estratégica, siempre “dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de las leyes”, según la transmisión oficial.

El presidente agregó que el Ejército también participa en tareas de apoyo al desarrollo nacional, desde infraestructura para carreteras y puertos hasta el traslado de mobiliario para centros estudiantiles, además de acciones de seguridad comunitaria y rescate de personas en peligro o víctimas de siniestros.

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Henry Sáenz dijo que la estrategia institucional comenzó en 2024

El ministro de la Defensa Nacional Henry David Sáenz Ramos enmarcó los ascensos en una estrategia institucional que, según afirmó en el acto, comenzó en 2024. La definió como una ruta sustentada en meritocracia, profesionalización y capacitación integral de los hombres y mujeres de uniforme.

Sáenz sostuvo que ese proceso buscó consolidar un liderazgo no improvisado ni dependiente de voluntades individuales, sino asentado en el pensamiento y el trabajo institucional. Añadió que la ruta incluyó entrenamiento especializado, participación en escenarios internacionales, actualización doctrinaria y fortalecimiento de capacidades.

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En su intervención, el ministro insistió en el carácter “apolítico y no deliberante” del Ejército y vinculó esa definición con los resultados operativos recientes. “Estamos dándole resultados al señor comandante general del Ejército, al pueblo de Guatemala”, afirmó Sáenz en la ceremonia transmitida por el canal de Gobierno, antes de mencionar la defensa de la población en San José Las Lágrimas, la salida del mercado de toneladas de droga y la desarticulación de estructuras criminales.

El ministro también dijo que los oficiales promovidos “no llegan únicamente por requisito de tiempo”, sino por haber demostrado capacidades, compromiso con la institución y adhesión al proceso de transformación en marcha. A su juicio, sobre ellos recaerá ahora la responsabilidad de dirigir, sostener y perfeccionar esa estrategia.

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El acuerdo ordenó registrar la nueva jerarquía y emitir la documentación

La lectura oficial del acuerdo precisó que el Ministerio de la Defensa Nacional deberá emitir las órdenes necesarias para extender los documentos respectivos. También estableció que el Estado Mayor de la Defensa Nacional realizará las anotaciones en los registros correspondientes para efectos de antigüedad en el escalafón.

El artículo dos ordenó que se reconozca y dé a conocer en el Ejército de Guatemala la nueva condición de oficiales generales y vicealmirante, según la jerarquía que les corresponde por el ascenso. El artículo cuatro fijó que la disposición debía darse a conocer en la orden general del Ejército para oficiales.

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El documento fue identificado como Acuerdo Gubernativo número 81-2026, fechado en Guatemala el 29 de mayo de 2026, y aparece suscrito por Bernardo Arévalo de León y por el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos.