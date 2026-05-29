De las Pupusas veganas al champú de ajo: la original propuesta de Nao Market para una vida saludable en El Salvador

Esta ilustración acuarela muestra un bullicioso mercado orgánico interior con un mostrador de madera lleno de pupusas veganas, kéfir, champú de ajo y jabones, mientras clientes conversan y exploran productos naturales bajo una suave luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana se siente distinta cuando se cruza el umbral de la casa de Claudia Aragón, cerca del Estadio Cuscatlán. El bullicio de los motores de San Salvador se apaga para dar paso al aroma del cacao puro, a la frescura de los mariscos recién traídos del puerto y a la calidez de un hogar transformado en refugio. Quien camina entre los estantes de Nao Market no solo busca alimentos; busca, de manera consciente o intuitiva, una respuesta a la fragilidad de la vida.

Esa misma búsqueda comenzó para Claudia hace 22 años, no en un pasillo de supermercado, sino en la sala de espera de un hospital. El diagnóstico de una lesión cancerígena en su pequeño hijo paralizó su mundo. En esos momentos donde la ciencia y la fe se cruzan, Aragón prometió que, si ocurría el milagro de la sanación, su gratitud no se quedaría encerrada entre cuatro paredes.

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El milagro llegó. Su hijo se recuperó, y con la salud restablecida brotó una pregunta colectiva en el seno familiar: «¿Qué podemos hacer nosotros para agradecer este hermoso milagro? ¿Qué come la gente que tiene cáncer o enfermedades crónicas?».

Hace una década, en un El Salvador donde las palabras “orgánico” o “libre de gluten” eran conceptos casi desconocidos, Claudia decidió que su agradecimiento se convertiría en un motor de cambio. La historia de este emprendimiento arrancó en la tierra, con el cacareo de pollos sueltos picoteando maíz criollo en una granja de libre pastoreo.

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Claudia Aragón, fundadora de Nao Market, durante su participación en una entrevista en la radio Punto 105 FM en San Salvador (Cortesía Diana Verónica y Tony).

Claudia e inició vendiendo huevos indios y aves felices. Era un inicio humilde, con la rigurosidad de quien cuida la vida desde la raíz. Pero el espíritu inquieto de una madre que cocina para sanar no tardó en desafiar la rutina: «Decíamos: “Ay, qué aburrido comer solo pollo y huevo, ¿qué más?”», recuerda hoy entre risas.

Ese «¿qué más?» abrió las compuertas a una innovación indomable. Claudia empezó a investigar, a educar su propio paladar y el de su entorno. Con los años, la casa familiar comenzó a poblarse de botellas azules de agua de mar tratada y alcalinizante, un recurso que usó con devoción años más tarde para sostener la fuerza y el ánimo de su esposo durante su propia batalla contra el cáncer.

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También llegaron los frascos efervescentes de kéfir de agua y leche, ese hongo milenario que devolvía la salud intestinal y aliviaba a quienes padecían de hipotiroidismo o intolerancias severas.

Nao Market se convirtió, paso a paso, en un santuario donde las restricciones alimentarias dejaban de ser un castigo. Hoy en día, los padres de niños con autismo llegan con alivio a traer galletitas artesanales de sorgo. Los fines de semana, las familias se reúnen a comer pupusas revueltas donde el chicharrón tradicional cede su lugar a un aromático y jugoso guiso de hongos, demostrando que la cocina salvadoreña puede reinventarse sin perder su alma.

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Claudia Aragón, fundadora de Nao Market, presenta una selección de productos artesanales y saludables durante una entrevista en la radio Punto 105 FM en San Salvador (Cortesía).

Tejer redes desde el corazón

Sin embargo, el verdadero éxito de Claudia no radica únicamente en haber llenado una despensa de superalimentos como el matcha, la maca o los suplementos de hongos medicinales. Su mayor logro fue entender que la salud no es un privilegio individual, sino una construcción comunitaria.

Al ver que otros pequeños productores salvadoreños creaban maravillas artesanales como champús de ajo y cebolla que milagrosamente frenaban la caída del cabello, o vinos de marañón orgánico, pero no tenían cómo pagar un local o gestionar los permisos de comercialización, Claudia ensanchó las paredes de su tienda.

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Se convirtió en su voz, en su centro de acopio y en la guardiana de su cadena de frío. Si un pescador artesanal sale de madrugada al mar el viernes, sus filetes frescos están protegidos en Nao Market, los sábados por la mañana.

Claudia Aragón, fundadora de Nao Market, en el espacio donde exhibe productos naturales y artesanales en San Salvador (Cortesía Nao Market).

«Sin salud no somos nada», reflexiona Claudia con la mirada serena de quien ha caminado por los valles más oscuros y ha salido sosteniendo la luz. «Yo le sirvo a los emprendedores y también le sirvo a los clientes. Es bien bonito trabajar con esa filosofía: lo que yo siembro, cosecho. Es una cadena de favores».

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La historia de Claudia Aragón y Nao Market es la historia de un milagro que se multiplicó. Es el testimonio vivo de que el emprendimiento más exitoso es aquel que no nace de la ambición, sino de la memoria del corazón; un rincón en San Salvador donde sanar, definitivamente, es un acto que se hace compartiendo.