República Dominicana

Violencia infantil en República Dominicana: datos alarmantes y el debate sobre límites y crianza no violenta en el ámbito familiar

Organizaciones internacionales advierten sobre la magnitud del problema, ponen en cuestión prácticas habituales y desafían a la sociedad a enfrentar realidades ocultas entre generaciones

Guardar
Google icon
Un osito de peluche beige roto y desgastado se sienta en el suelo sucio de una habitación oscura con una ventana enrejada en el fondo que deja entrar luz.
Un osito de peluche viejo y desgastado, con una oreja rasgada y costuras abiertas, descansa en el suelo polvoriento de una habitación oscura y desordenada, iluminada por una ventana alta con rejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallecimiento de una bebé de ocho meses por mordeduras y golpes en San Cristóbal, en el sureste de República Dominicana, volvió a poner el foco en la violencia infantil.

La Policía y la Justicia dominicanas atribuyen el hecho a la pareja de la madre, que quedó en prisión preventiva acusado de homicidio voluntario, tortura y barbarie.

En el país, este caso se suma a otros episodios recientes de maltrato letal y a un patrón que organismos internacionales describen como extendido dentro de los hogares.

Unicef sostiene que la disciplina violenta sigue naturalizada y que la falta de herramientas de crianza, junto con un marco legal insuficiente, favorece su continuidad.

Solo en el último año se conocieron muertes de niñas y niños en circunstancias similares, entre ellas la de una menor de siete años torturada hasta la muerte en la capital y la de un niño de ocho años en Verón, por el que su tía quedó detenida tras declarar ante las autoridades que actuó por su “mal comportamiento”.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Maltrato Infantil, infancias, maternidad, niños, niñez, infancia, familia, traumas, niños, niñas u adolescentes, maltrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos sobre violencia infantil en República Dominicana

Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, seis de cada diez niños en República Dominicana sufren disciplina violenta en sus hogares.

El representante del organismo en el país, Carlos Carrera, precisó que el 63% de los menores experimentó algún tipo de violencia, por encima del promedio de América Latina y el Caribe, que ubicó en 60%.

Silla de madera pequeña desgastada y par de zapatillas infantiles desatadas sobre suelo gris, junto a pared blanca con dibujos de crayón.
Una pequeña silla de madera desgastada y un par de zapatillas infantiles desatadas permanecen junto a una pared blanca con marcas de crayón y manchas, evocando la atmósfera de un espacio infantil abandonado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carrera vinculó parte del problema con la ausencia de alternativas educativas para madres, padres y cuidadores. “No los conocen, ni los han recibido” en su propia crianza, dijo al referirse a métodos no violentos para poner límites.

También señaló la incidencia de la tolerancia social y de normas que no fijan con claridad una prohibición total del castigo físico y psicológico en el ámbito familiar.

El representante de Unicef advirtió que cuando se acepta una agresión como “corrección”, se amplía el umbral de lo permitido. Para Carrera, justificar la violencia abre la puerta a expresiones cada vez más graves, incluida la tortura.

Efectos del maltrato en el desarrollo de niños y niñas

La violencia durante la infancia deja secuelas en múltiples planos, de acuerdo con Carrera. Entre los impactos mencionó daños emocionales, dificultades de comunicación y problemas de aprendizaje. “No tienen tanta capacidad de aprender como deberían”, afirmó.

El caso de presunto maltrato infantil conmociona a República Dominicana. (Cortesía: UNICEF)
El caso de presunto maltrato infantil conmociona a República Dominicana. (Cortesía: UNICEF)

Cuando el maltrato es intenso y recurrente, Unicef identifica el riesgo de “estrés tóxico”, un proceso que Carrera describió como un efecto bioquímico asociado a alteraciones en el desarrollo cerebral.

En esos casos, aumentan las probabilidades de trastornos cognitivos y emocionales persistentes, además de mayor exposición a problemas de salud mental y a enfermedades físicas, como asma o afecciones cardiovasculares, junto con obstáculos de adaptación social en la adultez.

Los especialistas del organismo también advierten que estas consecuencias no se limitan a episodios aislados: la repetición de la violencia en el hogar tiende a consolidar patrones de relación que afectan la trayectoria escolar y la integración comunitaria de los chicos.

PUBLICIDAD

Qué medidas propone Unicef para frenar la disciplina violenta

Carrera sostuvo que las leyes “relativamente laxas” frente a la disciplina violenta requieren una actualización para prohibir toda forma de agresión contra niños y niñas dentro del ámbito familiar.

En su diagnóstico, el marco legal debe ir acompañado por políticas públicas sostenidas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Maltrato Infantil, infancias, maternidad, niños, niñez, infancia, familia, traumas, niños, niñas u adolescentes, maltrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las propuestas, el representante de Unicef incluyó programas de acompañamiento y educación para padres, además de espacios de apoyo familiar que ayuden a comprender el impacto del castigo físico y psicológico.

En esa línea, planteó que cuando los adultos incorporan información sobre los daños, suelen modificar el modo en que establecen límites.

Para el organismo, la erradicación del maltrato exige intervenir sobre todas sus expresiones y causas, incluido un patrón social que tolera la violencia como método de crianza y que, en los casos extremos, termina habilitando prácticas de crueldad.

Temas Relacionados

Violencia infantilRepública DominicanaUnicefMaltrato infantilMaltrato sin límites

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Guatemala presenta el primer Plan Nacional de Enfermería 2026-2031

La nueva estrategia nacional busca fortalecer el personal de salud, mejorar la formación y consolidar el rol de la enfermería en la atención integral, con énfasis en la equidad y la interculturalidad en Guatemala

El gobierno de Guatemala presenta el primer Plan Nacional de Enfermería 2026-2031

Alerta en Nicaragua por reaparición del Chikungunya: MINSA reporta 12 casos en medio de vacíos epidemiológicos

El hallazgo, que corta una racha de varios años sin registros oficiales del virus, fue incluido de manera escueta en el reporte epidemiológico de la semana que culminó el 23 de mayo de 2026

Alerta en Nicaragua por reaparición del Chikungunya: MINSA reporta 12 casos en medio de vacíos epidemiológicos

Guatemala: Se reporta la muerte del segundo asaltante del enfrentamiento en ruta Interamericana

La policía nacional civil reportó que el incidente comenzó cuando se frustró un robo a un automovilista, hecho que desencadenó un tiroteo en el que fallecieron los dos individuos implicados, uno en el lugar y otro en el hospital

Guatemala: Se reporta la muerte del segundo asaltante del enfrentamiento en ruta Interamericana

Día Mundial de la Salud Digestiva: El Salvador y los desafíos locales ante las enfermedades digestivas

Este 29 de mayo, experto resalta la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y un cambio en la dieta para enfrentar los crecientes casos de enfermedades digestivas en la población salvadoreña

Día Mundial de la Salud Digestiva: El Salvador y los desafíos locales ante las enfermedades digestivas

Autoridades desarticularon 82 bandas y detuvieron a 47,367 personas en dos años: la presión sobre el crimen organizado aumenta en Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial, OIJ, logró reducir de 342 a 260 las organizaciones criminales activas y mantiene bajo investigación a 109 agrupaciones vinculadas al narcotráfico

Autoridades desarticularon 82 bandas y detuvieron a 47,367 personas en dos años: la presión sobre el crimen organizado aumenta en Costa Rica

TECNO

Cómo proteger tu celular Android de hackers, apps falsas y robo de cuentas

Cómo proteger tu celular Android de hackers, apps falsas y robo de cuentas

La nueva apuesta de exinvestigadores de Apple y Google: una IA que nunca deje de aprender

El ISC: la clave para que la inteligencia artificial y los organismos vivos cooperen en misiones de búsqueda y rescate

Clonan voces con inteligencia artificial para cometer fraudes: cómo evitar caer en la trampa

El consumo digital de noticias entre jóvenes suizos solo alcanza siete minutos al día

ENTRETENIMIENTO

El guion original de ‘Friends’ y más tesoros de Matthew Perry: así es la subasta de los objetos del fallecido actor

El guion original de ‘Friends’ y más tesoros de Matthew Perry: así es la subasta de los objetos del fallecido actor

Condenan a 15 años de prisión al hombre que planeó atentado terrorista en concierto de Taylor Swift en Viena

Sheldon Cooper y el misterio de los abrazos: lo que la psicología dice sobre su rechazo al contacto físico

Jennifer Lopez borra el nombre de Ben Affleck del tatuaje que simbolizaba su amor

Emilia Clarke pone fin a los mitos sobre los sueldos de ‘Juego de Tronos’: “¡Habría tenido un par de Porsches!”

MUNDO

La salud de los jóvenes británicos empeora frente a generaciones anteriores, según un informe nacional

La salud de los jóvenes británicos empeora frente a generaciones anteriores, según un informe nacional

Marco Rubio se reunió con el mediador paquistaní antes de que Trump tome una “decisión final” sobre Irán

El expresidente ruso Dmitri Medvedev amenazó a la Unión Europea tras el estallido de un dron en Rumania: “El sueño pacífico ha terminado”

Kazajistán ofreció custodiar el uranio iraní en caso de acuerdo nuclear entre Estados Unidos y el régimen de Teherán

El consumo digital de noticias entre jóvenes suizos solo alcanza siete minutos al día